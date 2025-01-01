Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

Công ty CP Công nghiệp Toàn Phát là đại lý phân phối độc quyền các sản phẩm của ngành hóa chất công nghiệp cho một số nhà sản xuất lớn và có uy tín tại Trung Quốc như: Changsha, Shangdong, SNC…Với các loại nguyên liệu dùng trong ngành sản xuất như: Gốm sứ, gạch men, mực in và nguyên liệu dùng trong ngành sơn.