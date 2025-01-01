Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

Công ty CP Công nghiệp Toàn Phát là đại lý phân phối độc quyền các sản phẩm của ngành hóa chất công nghiệp cho một số nhà sản xuất lớn và có uy tín tại Trung Quốc như: Changsha, Shangdong, SNC…Với các loại nguyên liệu dùng trong ngành sản xuất như: Gốm sứ, gạch men, mực in và nguyên liệu dùng trong ngành sơn. Công ty CP Công nghiệp Toàn Phát là đại lý phân phối độc quyền các sản phẩm của ngành hóa chất công nghiệp cho một số nhà sản xuất lớn và có uy tín tại Trung Quốc như: Changsha, Shangdong, SNC…Với các loại nguyên liệu dùng trong ngành sản xuất như: Gốm sứ, gạch men, mực in và nguyên liệu dùng trong ngành sơn.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

Hạn nộp: 24/10/2025

Hồ Chí Minh 25 - 35 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Hạn nộp: 06/10/2025

Hà Nội 20 - 35 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Hạn nộp: 31/10/2025

Bình Dương Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Hạn nộp: 31/12/2025

Hải Phòng Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Cần Thơ 15 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
29 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-c-ph-n-c-ng-nghi-p-to-n-ph-t-ntd146775
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGIGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DIGIGO
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bellsystem24 Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Experience Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu Bellsystem24 Việt Nam
Trên 14.5 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Call Center Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Bellsystem24 Việt Nam
2.5 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Designer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RT Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận EMASI International Bilingual Schools
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ nha khoa Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD Parkway Dental
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Taj Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm