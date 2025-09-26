Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: KCN Tam Thăng, TP Tam Kỳ

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và triển khai công việc tại công ty.

Phiên dịch, dịch thuật tài liệu và hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

Đại diện hoặc cùng Tổng giám đốc tham gia làm việc, giao tiếp với cơ quan nhà nước, đối tác và khách hàng.

Sắp xếp lịch làm việc, lập kế hoạch.

Thực hiện các công việc hành chính, văn thư và hỗ trợ điều phối các phòng ban theo chỉ đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn, tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Luật, Thương mại, Marketing, Nhân sự.

Thành thạo tiếng: Trung, Anh; tiếng Anh từ cấp 4 trở lên, tiếng Trung HSK5 trở lên, có thể giao tiếp lưu loát.

Ưu tiên có bằng lái xe B2

Có mối quan hệ xã hội tốt, có kinh nghiệm giao tiếp với các cơ quan chính quyền.

Làm việc, cẩn trọng, có tư duy logic, năng lực giao tiếp, chịu được áp lực công việc.

Có đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất nghề nghiệp tốt, có ý thức bảo mật nhất định.

Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7 (7h30 - 16h15)

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ sinh, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

Nhận quà các ngày lễ, kỷ niệm: Trung thu, Tết, Sinh nhật, 8/3,…;

Tham gia các hoạt động của Công ty: Sinh nhật, Team building, YEP, Thể thao…;

Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lộ trình nghề nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Hỗ trợ cơm trưa, xăng xe, điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin