Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: KCN Tam Thăng, TP Tam Kỳ
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và triển khai công việc tại công ty.
Phiên dịch, dịch thuật tài liệu và hỗ trợ giao tiếp bằng tiếng Trung và tiếng Anh.
Đại diện hoặc cùng Tổng giám đốc tham gia làm việc, giao tiếp với cơ quan nhà nước, đối tác và khách hàng.
Sắp xếp lịch làm việc, lập kế hoạch.
Thực hiện các công việc hành chính, văn thư và hỗ trợ điều phối các phòng ban theo chỉ đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn, tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Luật, Thương mại, Marketing, Nhân sự.
Thành thạo tiếng: Trung, Anh; tiếng Anh từ cấp 4 trở lên, tiếng Trung HSK5 trở lên, có thể giao tiếp lưu loát.
Ưu tiên có bằng lái xe B2
Có mối quan hệ xã hội tốt, có kinh nghiệm giao tiếp với các cơ quan chính quyền.
Làm việc, cẩn trọng, có tư duy logic, năng lực giao tiếp, chịu được áp lực công việc.
Có đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất nghề nghiệp tốt, có ý thức bảo mật nhất định.
Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7 (7h30 - 16h15)
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ sinh, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
Nhận quà các ngày lễ, kỷ niệm: Trung thu, Tết, Sinh nhật, 8/3,…;
Tham gia các hoạt động của Công ty: Sinh nhật, Team building, YEP, Thể thao…;
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lộ trình nghề nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Hỗ trợ cơm trưa, xăng xe, điện thoại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
