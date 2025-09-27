Giới thiệu Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TNT VIỆT NAM, là công ty nhập khẩu và phân phối máy móc trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng, công nghiệp như dụng cụ điện cầm tay, máy hàn, máy nén, máy phát điện,... chuyên nghiệp tại Việt Nam. Công ty được thành lập với trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 5 chi nhánh đặt ở 5 thành phố lớn: HCM, chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh Hà Nội, chi nhánh hải phòng và chi nhánh tây nguyên. - Ngoài việc cung cấp các sản phẩm truyền thống cho hệ thống khách hàng, chúng tôi luôn tìm kiếm và nghiên cứu sản phẩm mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng với phương châm hợp tác Win- Win(các bên đều chiến thắng). - Với đội ngũ lãnh đạo trẻ, đầy nhiệt huyết đồng hành cùng đội ngũ nhân lực trẻ với trình độ cao đẳng, Đại học trở lên, Chúng tôi luôn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy năng động và là nơi để các bạn trẻ thể hiện mình. - TNT Việt Nam luôn đào tạo; hướng dẫn chi tiết để có được đội ngũ nhân sự tốt nhất; cũng như chế độ đãi ngộ tốt để các bạn trẻ yên tâm công hiến; từng bước chinh phục các mục tiêu của mình. - Chuyên nghiệp và độ tin cậy từ khách hàng là tiêu hàng đầu của chúng tôi.