Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Ngày đăng tuyển: 26/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1) Về công việc kinh doanh:
- Xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công việc, kế hoạch chăm sóc khách hàng và báo cáo công việc của từng nhân viên
- Tìm kiếm, chăm sóc và phát triển khách hàng/xử lý các vấn đề xảy ra hàng ngày
- Thúc đẩy xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng
- Đánh giá khách hàng/duyệt công nợ bán hàng/xử lý thu nợ đến hạn thanh toán
- Duyệt giá bán/duyệt hợp đồng mua bán/hợp đồng nguyên tắc với khách hàng
- Cùng nhân viên kinh doanh thăm khách hàng và kiểm tra, đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty để có chương trình chấn chỉnh kịp thời
- Duyệt gửi mẫu/duyệt đề nghị sử dụng xe/duyệt chi phí tiếp khách
- Kiểm soát hàng tồn và đề xuất nhập hàng bán
- Kiểm soát việc cập nhật số liệu và báo cáo trên phần mềm CRM
2) Về công tác quản lý nhân viên:
- Tổng kết đánh giá nhân viên thông qua các chỉ tiêu công việc: khối lượng công việc, chất lượng công việc, tiến độ công việc và các nhiệm vụ được giao
- Đề xuất và tham gia tuyển dụng nhân viên cho bộ phận
- Xây dựng chương trình đào tạo/huấn luyện nâng cao chất lượng nhân viên
- Đề xuất khen thưởng/xử phạt/thăng chức...
3) Về xây dựng chính sách:
- Xây dựng và giám sát thực hiện chính sách về thanh toán/về bán hàng/về giá cả/về chăm sóc khách hàng
- Xây dựng và giám sát tình hình thực hiện nội quy, quy định, pháp luật trong hoạt động kinh doanh
- Xây dựng và giám sát các quy định về chuẩn mực trong công việc: báo cáo cv, quy trình làm việc, thái độ làm việc, tác phong làm việc của nhân viên...
- Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá công việc: khối lượng công việc, chất lượng công việc...
- Xây dựng chính sách, quy chế về tuyển dụng/đào tạo/khen thưởng/xử phạt nhân viên

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Từ cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến kinh doanh, hoá chất
- Kinh nghiệm: Từ 05 năm trở lên vị trí trưởng phòng kinh doanh hoá chất hoặc B2B
- Chịu khó, nhiệt huyết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 25 triệu đến 35 triệu/tháng
-Thưởng lễ/tết, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm, sinh nhật….các chế độ theo luật lao động.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội phát triển khả năng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

