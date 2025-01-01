Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Lịch sử hình thành - phát triển GreenLab trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Y tế Hà Nội được thành lập năm 2014 dưới sự cố vấn của những Giáo sư, Bác sĩ đầu ngành về xét nghiệm y học. Nhân viên kỹ thuật viên được tuyển chọn chủ yếu từ Đại học Y Hà Nội. Tháng 12/2020, GreenLab đã được cấp chứng chỉ công nhận năng lực và chất lượng PXN theo ISO 15189:2012 số VILAS Med 134. Hệ thống máy móc trang thiết bị Sử dụng công nghệ hiện đại của các hãng sản hàng đầu thế giới như: Roche, Beckman-Coulter, Siemens, Stago, Horiba, NovaCyt, Perkin Elmer, Qiagen... Quy trình xét nghiệm được tự động hoá hoàn toàn, được quản lý bằng phần mềm do GreenLab phát triển. Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi Với chi phí hợp lý, thời gian phục vụ nhanh chóng, đảm bảo đáp ứng kịp thời cho việc chẩn đoán và điều trị, mang đến sự an tâm cho khách hàng.