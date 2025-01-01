Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

TẦM NHÌN Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ ATHENA phấn đấu trở thành một trong những hệ thống nha khoa bền vững, tử tế và hiện đại trước 2025 SỨ MỆNH Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ ATHENA lấy trung thực và tử tế làm nền tảng, phát triển đồng hành với tiến bộ xã hội. GIÁ TRỊ CỐT LÕI Athena hoạt động và phát triển dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Trung thực, tuân thủ, tiết kiệm, sáng tạo, biết ơn. TẦM NHÌN Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ ATHENA phấn đấu trở thành một trong những hệ thống nha khoa bền vững, tử tế và hiện đại trước 2025 SỨ MỆNH Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ ATHENA lấy trung thực và tử tế làm nền tảng, phát triển đồng hành với tiến bộ xã hội. GIÁ TRỊ CỐT LÕI Athena hoạt động và phát triển dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Trung thực, tuân thủ, tiết kiệm, sáng tạo, biết ơn.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

Hạn nộp: 19/09/2025

Hà Nội Hải Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 97 phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-c-ph-n-d-u-t-v-ph-t-tri-n-c-ng-ngh-nha-khoa-athena-ntd148088
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Horizon Seeker làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Horizon Seeker
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển UI/UX Designer Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
18 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 32 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tới 32 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Đài Linh
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH KATO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh BC Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu BC Agency
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm