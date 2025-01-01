Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA

TẦM NHÌN Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ ATHENA phấn đấu trở thành một trong những hệ thống nha khoa bền vững, tử tế và hiện đại trước 2025 SỨ MỆNH Viện Công Nghệ Nha Khoa Thẩm Mỹ ATHENA lấy trung thực và tử tế làm nền tảng, phát triển đồng hành với tiến bộ xã hội. GIÁ TRỊ CỐT LÕI Athena hoạt động và phát triển dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Trung thực, tuân thủ, tiết kiệm, sáng tạo, biết ơn.