Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK13 - 20 Khu Đấu Giá, Tổ 13, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước

• Thiết kế chi tiết các công trình xử lý nước sạch và hệ thống mạng lưới cấp nước.

• Thiết kế chi tiết các mạng lưới thu gom nước thải và hệ thống xử lý nước thải.

• Bóc tách khối lượng, lập dự toán chi tiết cho các hạng mục

• Lập phương án thiết kế, thuyết minh dự án, thuyết minh TKCS, TKBVTC.. và đề xuất các phương án thi công tối ưu.

• Tham gia khảo sát thực tế khi cần

• Tham gia giám sát trực tiếp các công việc tại nhà máy, công trình

• Tham gia các công việc hỗ trợ khác trong phù hợp khả năng khi được yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

• Ưu tiên kỹ sư, cử nhân ngành Cấp thoát nước, môi trường, giới tính Nam.

• Ưu tiên người có chứng chỉ hành nghề và biết lái xe ô tô là một lợi thế.

• Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm.

• Lập bản vẽ kỹ thuật, đọc và triển khai bản vẽ kỹ thuật thành thạo.

• Sử dụng thành thạo Solidword, AutoCad, Revit..., vi tính văn phòng.

• Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm thực tế về thiết kế, làm việc tại các xưởng chế tạo thiết bị cơ khí.

• Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là lợi thế.

• Yêu thích công việc thiết kế, kiếm tiền .

• Chịu khó, ham học hỏi kiến thức phát triển bản thân, có tinh thần cầu tiến.

• Khả năng giao tiếp tốt.

• Có kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

• Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao.

• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

• Có lối sống lành mạnh, bản lĩnh, không mắc các bệnh xã hội, không săm trổ.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương khởi điểm: 8 -12 triệu và thưởng theo dự án

• Được tham gia đóng BHXH.

• Được tham gia vào các hoạt động của công ty: team-building, du lịch, nghỉ mát,...

• Được hưởng các chế độ lương, thưởng các dịp Lễ, Tết hấp dẫn; và được nghỉ phép theo quy định nhà nước.

• Được làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài hợp tác dự án với công ty.

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Thời gian và địa điểm làm việc:

• Làm việc từ thứ Hai – hết sáng thứ Bảy. Nghỉ chiều thứ Bảy và Chủ Nhật.

• Làm việc từ: 8h-12h và 13h00 – 17h00.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN

