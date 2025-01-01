Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH HYPERION

banner-company

CÔNG TY TNHH HYPERION

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH HYPERION

THƯƠNG HIỆU Chúng tôi tập trung chuyên sâu vào phân phối hàng thực phẩm và đồ uống, ngành hàng bắt đầu từ bánh kẹo, sô cô la, snack, bánh tươi, thực phẩm mặn và sẽ mở rộng nhanh chóng sang sữa, đồ uống và sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong tương lai. VỀ CHÚNG TÔI Hyperion là doanh nghiệp mới được thành lập hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối, bán hàng và tiếp thị các dòng sản phẩm tiêu dùng nhanh. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một doanh nghiệp phát triển và thành công bền vững. THƯƠNG HIỆU Chúng tôi tập trung chuyên sâu vào phân phối hàng thực phẩm và đồ uống, ngành hàng bắt đầu từ bánh kẹo, sô cô la, snack, bánh tươi, thực phẩm mặn và sẽ mở rộng nhanh chóng sang sữa, đồ uống và sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong tương lai. VỀ CHÚNG TÔI Hyperion là doanh nghiệp mới được thành lập hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối, bán hàng và tiếp thị các dòng sản phẩm tiêu dùng nhanh. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một doanh nghiệp phát triển và thành công bền vững. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH HYPERION

CÔNG TY TNHH HYPERION

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION CÔNG TY TNHH HYPERION

Hạn nộp: 20/09/2025

Hồ Chí Minh 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
31/7 đường số 5, Khu phố 3, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-hyperion-ntd150788
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH AN HẢI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AN HẢI VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ A2Z làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ A2Z
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Google Ads Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Laria – Siêu Thị Farmers Market
Tới 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm