Giới thiệu CÔNG TY TNHH HYPERION

THƯƠNG HIỆU Chúng tôi tập trung chuyên sâu vào phân phối hàng thực phẩm và đồ uống, ngành hàng bắt đầu từ bánh kẹo, sô cô la, snack, bánh tươi, thực phẩm mặn và sẽ mở rộng nhanh chóng sang sữa, đồ uống và sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong tương lai. VỀ CHÚNG TÔI Hyperion là doanh nghiệp mới được thành lập hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối, bán hàng và tiếp thị các dòng sản phẩm tiêu dùng nhanh. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một doanh nghiệp phát triển và thành công bền vững.