CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM Thuộc Về Tập đoàn Amaccao: CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM Thuộc Về Tập đoàn Amaccao: Năm 1995, thời điểm đất nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, chính thức gia nhập ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), AMACCAO cũng được hình thành. Cùng với bước chuyển mình lớn của Đất nước, tiến tới hội nhập và phát triển bền vững, Ban lãnh đạo đã đề ra từng chiến lược, giải pháp cụ thể và bền bỉ lao động, sáng tạo để đưa con thuyền AMACCAO vượt qua những thời điểm khó khăn, gập ghềnh nhất. Đến nay, AMACCAO đã trở thành Tập đoàn đa ngành uy tín hàng đầu, tiên phong trong các lĩnh vực: - Đầu tư các dự án năng lượng & môi trường;

Tin tuyển dụng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 20 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

