Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu

Mức lương 23 - 43 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 15 người
Kinh nghiệm 1 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức ...và 7 địa điểm khác, Huyện Củ Chi

- Tìm kiếm khách hàng mới, thực hiện các chương trình quảng bá các sản phẩm dịch vụ Vietbank ở phân khúc Khách hàng cá nhân (vay, thẻ tín dụng, tài khoản mới,…)

- Hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ, các gói giải pháp tài chính phù hợp với khả năng, điều kiện của khách hàng

- Thực hiện đầy đủ KPIs kế hoạch bán hàng/ngày: Bao gồm số lượng các cuộc gọi cho khách hàng, số lượng các cuộc gặp chào bán sản phẩm dịch vụ Ngân hàng...

- Đánh giá hồ sơ, phương án vay vốn, khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm... đề xuất cấp tín dụng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Vietbank trong từng thời kỳ

- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại và các ngành khác liên quan.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

- Kiến thức liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tài chính ngân hàng

- Kỹ năng: bán hàng, chăm sóc khách hàng, phân tích và xử lý vấn đề, giao tiếp tốt.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo, chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát, đồng phục,…

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tại Vietbank

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng

- Thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản thưởng theo kết quả hoạt động của đơn bị và kết quả công việc của cá nhân.

