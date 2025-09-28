Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2025
Chuyên viên khách hàng cá nhân

Mức lương
23 - 43 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức ...và 7 địa điểm khác, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 23 - 43 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới, thực hiện các chương trình quảng bá các sản phẩm dịch vụ Vietbank ở phân khúc Khách hàng cá nhân (vay, thẻ tín dụng, tài khoản mới,…)
- Hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ, các gói giải pháp tài chính phù hợp với khả năng, điều kiện của khách hàng
- Thực hiện đầy đủ KPIs kế hoạch bán hàng/ngày: Bao gồm số lượng các cuộc gọi cho khách hàng, số lượng các cuộc gặp chào bán sản phẩm dịch vụ Ngân hàng...
- Đánh giá hồ sơ, phương án vay vốn, khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm... đề xuất cấp tín dụng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Vietbank trong từng thời kỳ

Với Mức Lương 23 - 43 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại và các ngành khác liên quan.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
- Kiến thức liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tài chính ngân hàng
- Kỹ năng: bán hàng, chăm sóc khách hàng, phân tích và xử lý vấn đề, giao tiếp tốt.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo, chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát, đồng phục,…
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tại Vietbank
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng
- Thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản thưởng theo kết quả hoạt động của đơn bị và kết quả công việc của cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

