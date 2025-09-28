Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Ngày đăng tuyển: 28/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: tòa B10, ngõ 88 Trung Kính, Cầu Giấy, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chăm sóc khách hàng từ tập khách hàng có sẵn theo kịch bản có sẵn
Tái tục hợp đồng bảo hiểm bắt buộc cho khách hàng có oto đến hạn
Hỗ trợ bồi thường định giá tài sản
Chăm sóc sau bán hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ hỗ trợ đào tạo.
Không yêu cầu kinh nghiệm,
Đam mê kinh doanh, bán hàng, sale
Có kinh nghiệm kinh doanh là lợi thế
Nói giọng phổ thông- Ưu tiên nói được giọng Bắc
Tuổi từ 18-40 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 triệu - 15 triệu ( Lương cứng + KPis + thưởng)
Được đào tạo chuyên nghiệp theo lộ trình
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị máy tính- tai nghe- điện thoại
Được đóng bảo hiểm sau thử việc theo quy định nhà nước
Tham gia nhiều chương trình thúc đẩy bán của công ty
Tham gia các sự kiện lễ tết và teambuilding cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trung Kính, Hà Nộ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

