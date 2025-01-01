Danh sách Công ty >

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL

Volkswagen Capital – Đại lý xe Volkswagen chính hãng của Volkswagen Việt Nam Volkswagen Capital tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Auto Capital, Volkswagen Capital được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 29 tháng 06 năm 2023 với tổng diện tích hơn 1,000m2. Là một trong những đại lý Volkswagen có quy mô lớn tại Việt Nam, được trang bị những công nghệ chẩn đoán, sửa chữa tiên tiến cùng cơ sở vật chất hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng và trải nghiệm tuyệt vời cho mỗi khách hàng. Volkswagen Capital chính thức đi vào hoạt động theo mô hình 3S trong các lĩnh vực gồm: Bán Ô Tô Volkswagen mới Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa chuyên nghiệp chất lượng Cung cấp phụ tùng ô tô Volkswagen chính hiệu. Đại lý được xây dựng theo mô hình xưởng dịch vụ và showroom với thiết kế khang trang, rộng rãi, các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, công nghệ cao theo tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu. Hệ thống phòng chờ dành cho khách hàng được thiết kế sang trọng, lịch sự và tạo cảm giác thoải mái, thân thiện. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất hiện đại Volkswagen Capital còn tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, hiểu tâm lý để mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Đội ngũ Cố vấn dịch vụ và Kỹ thuật viên được đào tạo chính quy, bài bản, tay nghề cao cùng sự chu đáo, lịch thiệp, chuyên nghiệp. Volkswagen Capital đảm bảo sẽ mang đến dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng xe của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, chất lượng được đánh giá cao ngay lần vào xưởng đầu tiên. Dịch vụ sau sửa chữa sẽ đồng hành cùng quý vị, đem lại sự tin cậy, yên tâm cho Quý khách hàng mỗi khi đến với Volkswagen Capital.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 15/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 15/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 1+2 tòa nhà CT3 - Lô 1, Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

