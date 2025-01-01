Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO

Công ty Cổ phần Cơ điện và PCCC SATECO là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và lắp đặt hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Sateco đã nhanh chóng phát triển và trở thành đối tác tin cậy của nhiều dự án lớn tại cả nội địa và quốc tế. Ngành nghề hoạt động chính của công ty chúng tôi là lắp đặt hệ thống điện, đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo bài bản về trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm làm việc, chúng tôi tự hào có khả năng cung cấp các dịch vụ đa dạng: - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, bao gồm cả tư vấn thiết kế và bảo trì sau khi hoàn thành; Xem thêm