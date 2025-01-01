Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Công ty CP Hỗ trợ Doanh nghiệp Thông Minh – eSmart – là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng làm việc từ xa, văn phòng cao ốc, văn phòng trọn gói; tư vấn luật, tư vấn báo cáo thuế… Mục tiêu phát triển: Dành cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ những giải pháp đầu tư tiết kiệm chi phí và xây dựng hoạt động ban đầu hiệu quả. Chúng tôi hiện đang hoạt động trên 2 trụ sở chính tại quận 1 và quận 3 ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm luôn hỗ trợ khách hàng ngay từ giai đoạn tư vấn cho đến hậu mãi sau dịch vụ, chúng tôi đều quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng. Bất cứ thành công nào cũng có một điểm khởi đầu, bất cứ điểm khởi đầu nào cũng có khó khăn, và từ những khó khăn đó, những thương hiệu lớn, những phát minh ra đời. Và kết quả đó không quan trọng ở việc sở hữu tài chính mạnh, quan hệ rộng hay nguồn lực lớn mà chính những ý tưởng, những khát vọng, những trăn trở cùng sự dũng cảm đón nhận sự khởi đầu quyết định tất cả. eSmart ra đời với sự thấu hiểu về những khó khăn khởi nghiệp, những thất bại mà chính chúng tôi – những người sáng lập đã nếm trải.