Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing trên các kênh Digital (Facebook, Zalo,...)
Hỗ trợ viết content, và biên tập nội dung cho website, trang fanpage công ty
Nghiên cứu và phân tích các xu hướng nội dung để đề xuất ý tưởng mới.
Tham gia hỗ trợ các sự kiện và chương trình khyến mãi tại cửa hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
Có kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo.
Có kỹ năng quay dựng video cơ bản
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và ham học hỏi.
Có khả năng giao tiếp tiếng anh là lợi thế
Có kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo.
Có kỹ năng quay dựng video cơ bản
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và ham học hỏi.
Có khả năng giao tiếp tiếng anh là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp thực tập
Được đào tạo các kiến thức chuyên môn
Hỗ trợ dấu mộc của công ty
Môi trường làm việc năng động
Được đào tạo các kiến thức chuyên môn
Hỗ trợ dấu mộc của công ty
Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI