Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing trên các kênh Digital (Facebook, Zalo,...)
Hỗ trợ viết content, và biên tập nội dung cho website, trang fanpage công ty
Nghiên cứu và phân tích các xu hướng nội dung để đề xuất ý tưởng mới.
Tham gia hỗ trợ các sự kiện và chương trình khyến mãi tại cửa hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
Có kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo.
Có kỹ năng quay dựng video cơ bản
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và ham học hỏi.
Có khả năng giao tiếp tiếng anh là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập
Được đào tạo các kiến thức chuyên môn
Hỗ trợ dấu mộc của công ty
Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận 2 - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

