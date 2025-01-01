Giới thiệu Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company

Thành lập năm 2009, trải qua hơn một thập kỷ nỗ lực xây dựng và phát triển, Everland đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và đội ngũ nhân sự. Từ một công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đến nay Everland đã trở thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực với hơn 600 cán bộ, nhân viên cùng hàng chục công ty thành viên và các chi nhánh, văn phòng đại diện trên khắp cả nước. Các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn cũng từng bước được kiện toàn và định hướng cụ thể để phù hợp với chiến lược phát triển, chủ yếu tập trung vào 2 mũi nhọn là đầu tư phát triển bất động sản và du lịch. Mỗi lĩnh vực là một mảnh ghép, vừa mang những sắc thái riêng, vừa tương hỗ lẫn nhau, tạo thành một hệ sinh thái đa dạng, bền vững. Với sự kiên định về tầm nhìn và trung thành với những giá trị cốt lõi đã được tạo lập, Tập đoàn Everland đang tự tin theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, đề cao trách nhiệm xã hội và lan tỏa những giá trị cộng đồng - Website: https://everland.vn/ - Website Career: https://everland.vn/tuyen-dung Thành lập năm 2009, trải qua hơn một thập kỷ nỗ lực xây dựng và phát triển, Everland đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và đội ngũ nhân sự. Từ một công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đến nay Everland đã trở thành một tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực với hơn 600 cán bộ, nhân viên cùng hàng chục công ty thành viên và các chi nhánh, văn phòng đại diện trên khắp cả nước. Các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn cũng từng bước được kiện toàn và định hướng cụ thể để phù hợp với chiến lược phát triển, chủ yếu tập trung vào 2 mũi nhọn là đầu tư phát triển bất động sản và du lịch. Mỗi lĩnh vực là một mảnh ghép, vừa mang những sắc thái riêng, vừa tương hỗ lẫn nhau, tạo thành một hệ sinh thái đa dạng, bền vững. Với sự kiên định về tầm nhìn và trung thành với những giá trị cốt lõi đã được tạo lập, Tập đoàn Everland đang tự tin theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, đề cao trách nhiệm xã hội và lan tỏa những giá trị cộng đồng - Website: https://everland.vn/ - Website Career: https://everland.vn/tuyen-dung Xem thêm