Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Tập đoàn SUNHOUSE là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các mặt hàng gia dụng cao cấp theo công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc và đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Với quy mô 2 nhà máy, 6 công ty thành viên, sản phẩm Sunhouse đã có mặt khắp 64 tỉnh thành trên toàn quốc, đồng thời đã xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Châu Phi, các nước ASEAN…Qua 13 năm phát triển Tập đoàn Sunhouse đã đạt được những thành tựu đáng kể như: chứng nhận ISO 9000:2008, top thương hiệu Việt Nam năm 2010, hàng Việt nam chất lượng cao năm 2013… Wesbise: http://sunhouse.com.vn/ Để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi đang cần tuyển nhân sự cho vị trí: