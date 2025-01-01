Danh sách Công ty >

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Mrs. Thuy
Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Tập đoàn SUNHOUSE là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các mặt hàng gia dụng cao cấp theo công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc và đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Với quy mô 2 nhà máy, 6 công ty thành viên, sản phẩm Sunhouse đã có mặt khắp 64 tỉnh thành trên toàn quốc, đồng thời đã xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Châu Phi, các nước ASEAN…Qua 13 năm phát triển Tập đoàn Sunhouse đã đạt được những thành tựu đáng kể như: chứng nhận ISO 9000:2008, top thương hiệu Việt Nam năm 2010, hàng Việt nam chất lượng cao năm 2013… Wesbise: http://sunhouse.com.vn/

Tin tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 2 USD

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 13 - 2 USD Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 12 tòa Richy Tower, số 35 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

