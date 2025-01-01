Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

10000+ Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) là nhà bán lẻ số 1 Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận, với mạng lưới hơn 2200 cửa hàng trên toàn quốc. MWG vận hành các chuỗi bán lẻ thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Bách Hoá Xanh, An Khang. Ngoài ra, MWG đã mở rộng ra thị trường nước ngoài với chuỗi bán lẻ Bluetronics tại Campuchia.

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Hạn nộp: 17/09/2025

Hồ Chí Minh 9 - 12 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
Lầu 7, Tòa nhà MWG Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

