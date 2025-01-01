Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company

Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) là nhà bán lẻ số 1 Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận, với mạng lưới hơn 2200 cửa hàng trên toàn quốc. MWG vận hành các chuỗi bán lẻ thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Bách Hoá Xanh, An Khang. Ngoài ra, MWG đã mở rộng ra thị trường nước ngoài với chuỗi bán lẻ Bluetronics tại Campuchia.