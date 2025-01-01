Danh sách Công ty >

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2

K2 Design là đơn vị không chỉ thiết kế nội thất uy tín, chất lượng mà còn là đơn vị thi công hoàn thiện chuyên nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi sẽ mang lại nhiều giá trị cho ngôi nhà của bạn. Đội ngũ KTS của chúng tôi luôn đưa ra các ý tưởng, giải pháp tổng thể về thiết kế kiến trúc, nội thất và phương án thi công, Nếu bạn muốn không gian sống và làm việc của mình như thế nào, hãy chia sẻ với K2 Design. Chúng tôi sẽ biến những suy nghĩ, ý tưởng của bạn trở thành hiện thực. K2 Design là đơn vị không chỉ thiết kế nội thất uy tín, chất lượng mà còn là đơn vị thi công hoàn thiện chuyên nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi sẽ mang lại nhiều giá trị cho ngôi nhà của bạn. Đội ngũ KTS của chúng tôi luôn đưa ra các ý tưởng, giải pháp tổng thể về thiết kế kiến trúc, nội thất và phương án thi công, Nếu bạn muốn không gian sống và làm việc của mình như thế nào, hãy chia sẻ với K2 Design. Chúng tôi sẽ biến những suy nghĩ, ý tưởng của bạn trở thành hiện thực.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 12 - 14 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 1 Tòa nhà The Light Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

