Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

banner-company

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

5000+ Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

F88 được thành lập năm 2013 với quyết tâm thay đổi định kiến của xã hội đối với ngành nghề cầm đồ truyền thống đã tồn tại lâu đời tại Việt Nam, F88 đi tiên phong tại thị trường Việt Nam với mô hình Hệ thống Cầm đồ Toàn quốc, cung cấp dịch vụ cầm đồ Tin cậy – Nhanh chóng - Thân thiện. TIN CẬY: F88 sở hữu hệ thống Phòng giao dịch trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng cao. 100% Phòng giao dịch của F88 có đăng ký kinh doanh, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, thủ tục cho vay rõ ràng mang lại sự tin cậy cho khách hàng. F88 cung cấp dịch vụ bảo quản tài sản tốt nhất: Toàn bộ tài sản khi cầm đồ tại F88 được niêm phong và cam kết bồi thường 100% giá trị nếu xảy ra cháy, nổ. NHANH CHÓNG: F88 cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp với thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân nhanh chóng, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và tài sản được định giá sát với giá thị trường. F88 được thành lập năm 2013 với quyết tâm thay đổi định kiến của xã hội đối với ngành nghề cầm đồ truyền thống đã tồn tại lâu đời tại Việt Nam, F88 đi tiên phong tại thị trường Việt Nam với mô hình Hệ thống Cầm đồ Toàn quốc, cung cấp dịch vụ cầm đồ Tin cậy – Nhanh chóng - Thân thiện. TIN CẬY: F88 sở hữu hệ thống Phòng giao dịch trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng cao. 100% Phòng giao dịch của F88 có đăng ký kinh doanh, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, thủ tục cho vay rõ ràng mang lại sự tin cậy cho khách hàng. F88 cung cấp dịch vụ bảo quản tài sản tốt nhất: Toàn bộ tài sản khi cầm đồ tại F88 được niêm phong và cam kết bồi thường 100% giá trị nếu xảy ra cháy, nổ. NHANH CHÓNG: F88 cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp với thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân nhanh chóng, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và tài sản được định giá sát với giá thị trường. Xem thêm

Tin tuyển dụng Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 33 Triệu

Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 33 Triệu
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội 20 - 33 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng M, gian 206 tòa nhà N-01A Golden land 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-cp-kinh-doanh-f88-pro-company-ntd151606
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH TM DV GTV SEO
0.5 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VINMV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VINMV
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH RM Healthcare
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CONA LAND
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH CJ Vina Agri-CN Hà Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty
7 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Mobile Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cP Golden Sun làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận Công ty cP Golden Sun
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 USD Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Trên 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu
Tới 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHÚC NAM
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MELROSEKOREA VIET NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm