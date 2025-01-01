Giới thiệu Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

F88 được thành lập năm 2013 với quyết tâm thay đổi định kiến của xã hội đối với ngành nghề cầm đồ truyền thống đã tồn tại lâu đời tại Việt Nam, F88 đi tiên phong tại thị trường Việt Nam với mô hình Hệ thống Cầm đồ Toàn quốc, cung cấp dịch vụ cầm đồ Tin cậy – Nhanh chóng - Thân thiện. TIN CẬY: F88 sở hữu hệ thống Phòng giao dịch trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng cao. 100% Phòng giao dịch của F88 có đăng ký kinh doanh, chứng chỉ phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, thủ tục cho vay rõ ràng mang lại sự tin cậy cho khách hàng. F88 cung cấp dịch vụ bảo quản tài sản tốt nhất: Toàn bộ tài sản khi cầm đồ tại F88 được niêm phong và cam kết bồi thường 100% giá trị nếu xảy ra cháy, nổ. NHANH CHÓNG: F88 cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp với thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân nhanh chóng, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và tài sản được định giá sát với giá thị trường.