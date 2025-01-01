Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam

Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam

* Tại Hà Nội: BCE Vietnam – Tầng 10, LICOGI13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội * Tại TP Hồ Chí Minh: BCE Vietnam – 49/3 Đường Hoàng Dư Khương, P12, Q.10, TP HCM.. – Công ty BCE Vietnam là nhà phân phối chiến lược các sản phẩm Công nghệ Sinh học (bao gồm: thiết bị, hóa chất và đồ tiêu hao), cung cấp cho các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm y tế dự phòng và các Bệnh viện. - Tư tưởng thông suốt của Công ty là cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng được hoàn toàn việc nghiên cứu cũng như ứng dụng trong hoàn cảnh thực tế hiện nay của đất nước. - Nhờ sự uy tín , trách nhiệm với người sử dụng, Công ty BCE Việt nam đã được nhiều nhà sản xuất hàng đầu thế giới, như: Cytiva (GE healthcare) – USA, Beckman Coulter – USA; Eppendorf – Germany; Miltenyi Biotec – Germany; Molecular Devices – USA; New England Biolab (NEB)– USA; IDT Technology,... ủy quyền làm đại diện chính thức tại Việt nam. - Hiện tại các sản phẩm mà Công ty BCE Việt nam làm đại diện đã được cung cấp đến hầu hết các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm y tế dự phòng và các Bệnh viện lớn trên toàn quốc. - Công ty có văn phòng làm việc ở Hà Nội và TP HCM Website: www.bcevietnam.com.vn

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam

Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 17/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

