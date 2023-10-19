Giới thiệu Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam

Dreamtech Việt Nam - Số 100, đường Hữu Nghị, KCN VSIP, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - là công ty sản xuất đồ điện tử và linh kiện điện thoại với 100% vốn Hàn Quốc. Với quy mô của nhà máy lên tới 8,000 công nhân viên tại 2 nhà máy - Dreamtech 1 và Dreamtech 2, chúng tôi tự hào là một trong những công ty có quy mô lớn nhất tại KCN VSIP hiện nay.

Với phương châm "Con người là ưu tiên hàng đầu", nên trong suốt thời gian hoạt động từ 2011 tới nay, Dreamtech luôn duy trì một môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và tôn trọng con người. Tại Dreamtech, bạn luôn được lắng nghe và hỗ trợ phát triển bản thân.

Hãy gia nhập Dreamtech để trải nghiệm và phát triển bền vững cùng chúng tôi!