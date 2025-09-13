Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/10/2025
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 114 đường Mỹ Phước Tân Vạn

- Bình An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê thiết bị nâng người thi công trên cao. Tư vấn dịch vụ, thuyết phục khách hàng sử dụng, ký kết hợp đồng thuê thiết bị với khách hàng
- Tiếp quản các khách hàng truyền thống đang sử dụng dịch vụ của công ty
- Đi thị trường, tiếp cận dự án, khách hàng
- Chăm sóc và duy trì quan hệ để khách hàng tái sử dụng dịch vụ
- Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận các bạn chưa có kinh nghiệm, có đam mê kinh doanh, sẵn sàng học hỏi
- Khả năng giao tiếp tốt, nhạy bén, linh hoạt
- Khả năng tìm kiếm khai thác thông tin, khả năng đi thị trường, quảng bá và tìm kiếm tiếp cận giới thiệu sản phẩm
- Trình độ tin học văn phòng cơ bản
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập bao gồm: Lương cứng + Hoa hồng theo doanh số KPI.
THU NHẬP THỰC TẾ TỪ 10-20 TRIỆU/THÁNG HOẶC CAO HƠN, TÙY VÀO NĂNG LỰC
• Thưởng đột suất và thưởng cuối năm theo đóng góp công việc
• Thưởng các ngày lễ lớn, quà tặng sinh nhật
• Tham quan du lịch hàng năm
• Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước
• Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao
• Được đào tạo cẩn thận, bài bản từ đầu
• Được làm việc với các đối tác trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, TT9, foresa 1A, KĐT Xuân Phương, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

