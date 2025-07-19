Giới thiệu Edufit

Edufit là tập đoàn tiên phong, mang đến nền giáo dục và sức khỏe đẳng cấp thế giới, được thành lập tại Việt Nam năm 2011. Với tầm nhìn trở thành biểu tượng của giáo dục và y tế Việt Nam, Edufit tập trung khẳng định quy mô, vị thế tiên phong trong lĩnh vực thông qua 4 hoạt động kinh doanh chủ lực: - Hoạt động giáo dục mầm non: Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Sakura Montessori. - Hoạt động giáo dục phổ thông bao gồm Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông: Hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế The Dewey Schools - Hệ thống phòng khám tiêu chuẩn Nhật bản Mirai Healthcare - Dịch vụ hỗ trợ: