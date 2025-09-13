Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Edufit
- Hà Nội: Lô H3
- LC, KĐT Starlake, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 19 Triệu
1. Hỗ trợ các công việc Hành chính
Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc, trình ký của Giám đốc
Ghi biên bản cuộc họp, soạn và gửi email thông báo từ Giám đốc
Sắp xếp và thực hiện các công việc Hành chính hỗ trợ tới Giám đốc
Tham gia phiên dịch và hỗ trợ các sự kiện, câu lạc bộ của trường
2. Công việc khác/ Other tasks
Thực hiện các công việc khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công ty, các đơn vị thanh/ kiểm tra và Pháp Luật Việt Nam theo phân công và hướng dẫn của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Trên 02 năm kinh nghiệm trợ lý học thuật và biên phiên dịch
Có chứng chỉ hoặc đào tạo chuyên sâu liên quan đến chương trình IB (MYP, DP, PYP) là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vai trò: Điều phối viên; Thư ký học vụ / Trợ lý quản lý chương trình; Giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ trưởng chuyên môn chương trình IB
Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
Khả năng làm việc nhóm, làm việc với từng cá nhân, làm việc độc lập
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Trình độ tiếng Anh: tương đương từ IELTS 7.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương như TOEFL iBT 95+, CEFR C1), thành thạo cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết (kỹ năng viết học thuật và giao tiếp chuyên môn trong môi trường giáo dục quốc tế)
Tại Edufit Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, 8h00 – 17h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Edufit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
