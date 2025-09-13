Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Mức lương 15 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô H3 - LC, KĐT Starlake, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch

1. Hỗ trợ các công việc Hành chính

Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc, trình ký của Giám đốc

Ghi biên bản cuộc họp, soạn và gửi email thông báo từ Giám đốc

Sắp xếp và thực hiện các công việc Hành chính hỗ trợ tới Giám đốc

Tham gia phiên dịch và hỗ trợ các sự kiện, câu lạc bộ của trường

2. Công việc khác/ Other tasks

Thực hiện các công việc khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công ty, các đơn vị thanh/ kiểm tra và Pháp Luật Việt Nam theo phân công và hướng dẫn của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học (các ngành Giáo dục, Quản lý giáo dục, Ngôn ngữ Anh)

Kinh nghiệm: Trên 02 năm kinh nghiệm trợ lý học thuật và biên phiên dịch

Có chứng chỉ hoặc đào tạo chuyên sâu liên quan đến chương trình IB (MYP, DP, PYP) là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vai trò: Điều phối viên; Thư ký học vụ / Trợ lý quản lý chương trình; Giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ trưởng chuyên môn chương trình IB

Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

Khả năng làm việc nhóm, làm việc với từng cá nhân, làm việc độc lập

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Trình độ tiếng Anh: tương đương từ IELTS 7.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương như TOEFL iBT 95+, CEFR C1), thành thạo cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết (kỹ năng viết học thuật và giao tiếp chuyên môn trong môi trường giáo dục quốc tế)

Quyền Lợi

Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, 8h00 – 17h00

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến