Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Nam Định: KCN Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Bóc tách khối lượng công trình xây dựng, điện nước

- Tổ chức thi công, lên danh sách, dự kiến hoàn thành các công việc, tiến độ các công trình

- Lập hồ sơ bản vẽ, thể hiện các đề xuất

- Giám sát, kiểm tra thi công các công trình

- Lập báo cáo về tình hình dự án

- Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, tư vấn cho chủ đầu tư

- Đàm phán, lựa chọn nhà thầu uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý

- Lên thiết kế mặt bằng kiến trúc

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương ít nhất 1 năm

- Có kỹ năng quản lý giám sát dự án

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm hiệu quả

- Am hiểu kỹ thuật, chất lượng quy chuẩn trong xây dựng

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, auto cad, phần mềm liên quan đến thiết kế xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 25 triệu

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực khi đến phỏng vấn trực tiếp

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT hưởng các trợ cấp: điện thoại, xăng xe, ăn trưa,..

- Thưởng vào những ngày lễ, Tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

