Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: KCN Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Bóc tách khối lượng công trình xây dựng, điện nước
- Tổ chức thi công, lên danh sách, dự kiến hoàn thành các công việc, tiến độ các công trình
- Lập hồ sơ bản vẽ, thể hiện các đề xuất
- Giám sát, kiểm tra thi công các công trình
- Lập báo cáo về tình hình dự án
- Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, tư vấn cho chủ đầu tư
- Đàm phán, lựa chọn nhà thầu uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý
- Lên thiết kế mặt bằng kiến trúc
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương ít nhất 1 năm
- Có kỹ năng quản lý giám sát dự án
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm hiệu quả
- Am hiểu kỹ thuật, chất lượng quy chuẩn trong xây dựng
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, auto cad, phần mềm liên quan đến thiết kế xây dựng
- Có kỹ năng quản lý giám sát dự án
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm hiệu quả
- Am hiểu kỹ thuật, chất lượng quy chuẩn trong xây dựng
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, auto cad, phần mềm liên quan đến thiết kế xây dựng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 15 - 25 triệu
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực khi đến phỏng vấn trực tiếp
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT hưởng các trợ cấp: điện thoại, xăng xe, ăn trưa,..
- Thưởng vào những ngày lễ, Tết trong năm
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực khi đến phỏng vấn trực tiếp
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT hưởng các trợ cấp: điện thoại, xăng xe, ăn trưa,..
- Thưởng vào những ngày lễ, Tết trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI