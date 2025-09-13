Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42A đường số 4, P. Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Hỗ trợ cấp trên trong việc phiên dịch tiếng Trung – Việt trong các cuộc họp, làm việc với đối tác, nhà cung cấp hoặc khách hàng.

- Dịch tài liệu, văn bản, hợp đồng từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

- Theo dõi, sắp xếp lịch làm việc, lịch họp và hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu.

- Là cầu nối giao tiếp giữa bộ phận người Việt và người Trung trong công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), ưu tiên có chứng chỉ HSK 5 trở lên.

- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint).

- Có trách nhiệm, cẩn thận, giao tiếp tốt và chủ động trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong vai trò trợ lý, biên/phiên dịch hoặc từng làm việc với người Trung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 – 25 triệu/tháng.

Chế độ: Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước.

Phúc lợi: Thưởng lễ, Tết và các chế độ khác.

Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.