Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 24, tòa nhà Lead visors, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe B2.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương cứng: thỏa thuận+ Hoa hồng theo doanh thu và thỏa thuận theo từng đơn hàng.

2. Ký hợp đồng thử việc 01-02 tháng.

3. Ký hợp đồng lao động chính thức tham gia BHXH, BHYT, BHTN

4. Đào tạo định kỳ theo chương trình nghiệp vụ

5. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

6. Được đào tạo kiến thức về sản phẩm và các kỹ năng phát triển chuyên môn kinh doanh.

7. Du lịch nghỉ mát cùng công ty

8. Thời gian làm việc từ 8h-17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật

9. Hưởng thêm trợ cấp ăn trưa, công tác phí...Công ty cung cấp máy tính, điện thoại di động, sim cho nhân viên làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

