Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 217/4 Nơ Trang Long, P.12, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng có nhu cầu Thiết kế Website or Sử dụng phần mềm quản lý bán hàng thông qua các nền tảng online như mạng xã hội, sàn TMĐT,....

Tư vấn giải pháp phần mềm quản lý tối ưu theo từng mô hình kinh doanh cụ thể.

Chủ động liên hệ, khảo sát nhu cầu và tình hình kinh doanh của khách hàng.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng sau bán hàng, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Hỗ trợ các nhiệm vụ được phân công bởi Quản lý trực tiếp.

Kết hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả công việc và đạt được mục tiêu chung.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, bán hàng. Thích học hỏi cái mới, yêu thích kinh doanh, không ngại bị từ chối.

Thái độ làm việc tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ, phần mềm, thương mại điện tử cùng ngành là lợi thế.

Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel, Email.

Có Laptop cá nhân để làm việc

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8:00 - 17:30)

Quyền Lợi

Thu nhập 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ (Thưởng doanh số + hoa hồng 10-35%) + phí gửi xe

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương thỏa thuận

Tổng thu nhập từ: 13 tháng lương + thưởng KPI, up to 300 triệu VNĐ/ năm ( gồm lương cứng, thưởng hiệu quả, thưởng KPI quý/năm, lương tháng thứ 13…)

Review lương 2 - 6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance , cơ chế thưởng rõ ràng.

Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing.

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại AdsAgency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm…

Cách Thức Ứng Tuyển

