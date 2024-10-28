Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 65 - 75 Triệu

Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun
Ngày đăng tuyển: 28/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Mức lương
65 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lô H12

- KCN Quế Võ I, Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 65 - 75 Triệu

Với Mức Lương 65 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Công ty cổ phần In và Bao bì Goldsun

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

