Giới thiệu Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

Giới thiệu Đại Tân Tiến Pharma Công ty TNHH Dược phẩm Đại Tân Tiến được thành lập từ năm 2017 bởi các chuyên gia, dược sĩ nhiệt huyết, tận tâm và có nhiều kinh nghiệm trong ngành. Với mong muốn luôn đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe và mang đến những sản phẩm uy tín, tin cậy cho người tiêu dùng, chúng tôi đã không ngừng cố gắng hoàn thiện từng ngày và hiện tại đã trở thành một trong những nhà phân phối được nhiều nhiều đối tác tin dùng. Sau bảy năm hoạt động, các sản phẩm của chúng tôi đã được phổ biến rộng rãi đến nhiều bệnh viện, phòng khám, và các đại lý trên khắp cả nước. 1. Lĩnh vực kinh doanh Công ty TNHH Dược phẩm Đại Tân Tiến là công ty chuyên phân phối thuốc thành phẩm, thực phẩm chức năng chủ yếu chuyên khoa Sản, Nhi và Mắt.