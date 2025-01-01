Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y, Được thành lập từ 18/06/2015, sau 8 năm hình thành và phát triển, B4Y tự hào là một trong những nhà phân phối hàng đầu Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng chính hãng từ các nước Châu Âu như: Đức, Pháp, Ý, Thụy Sỹ… về Việt Nam. Đúng như cái tên "B4Y" - từ viết tắt của "Brands For You" (Thương hiệu dành cho bạn), đến với chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội được làm việc với những thương hiệu hàng đầu thế giới như Bosch, Caso, WMF, Silit, Tefal, Le Creuset, Smeg,... Hiện nay, B4Y đã và đang đạt được những thành tựu nhất định, khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực kinh doanh đồ gia dụng nhập khẩu. Hơn thế, Công ty đã xây dựng được hệ thống cửa hàng bán lẻ tại các TTTM như Lotte Department, Aeon Mall Hà Đông, Aeon Mall Tân Phú, Diamond với thương hiệu mang tên "Wundertüte". Tất cả thành tựu này là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của B4Y thời gian qua.

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y

Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 6 - 7 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

