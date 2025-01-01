Tất cả địa điểm
Công việc Bồi thường bảo hiểm

-

Có 2 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương
Tuyển Bồi thường bảo hiểm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương
Hạn nộp: 15/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT
Tuyển Bồi thường bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Bồi thường bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bồi thường bảo hiểm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ với mức thu nhập dao động trong khoảng từ 6.000.000 - 28.000.000 VNĐ/tháng. Vị trí này đòi hỏi ứng viên có am hiểu về lĩnh vực bảo hiểm, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục cũng như khả năng xử lý vấn đề hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc nhân viên bồi thường bảo hiểm

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm ngày càng gia tăng trên thị trường lao động bởi yêu cầu tăng cao trong xử lý khiếu nại. Nhân viên bồi thường bảo hiểm là người chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu bồi thường từ khách hàng khi xảy ra sự kiện như tai nạn, thiệt hại tài sản được bảo hiểm,... Công việc của họ bao gồm việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường, đánh giá mức độ thiệt hại và quyết định mức tiền bồi thường phù hợp theo hợp đồng bảo hiểm.

Vai trò chính của nhân viên bồi thường bảo hiểm là đảm bảo quy trình bồi thường diễn ra công bằng, chính xác và nhanh chóng. Họ phải xác minh thông tin, phân tích tình huống và phối hợp với bộ phận khác để xử lý yêu cầu bồi thường một cách hiệu quả.

Với sự phát triển của ngành bảo hiểm, cơ hội thăng tiến cho nhân viên bồi thường bảo hiểm khá rộng mở. Nhân viên có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý như trưởng phòng bồi thường, giám sát viên hoặc những vị trí cao cấp trong bộ phận nghiệp vụ. Cơ hội này sẽ được mở rộng hơn nếu nhân viên chứng minh được năng lực xử lý tình huống phức tạp và có khả năng quản lý đội ngũ hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của nhân viên bồi thường bảo hiểm

Mức lương của nhân viên bồi thường bảo hiểm có sự dao động lớn tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cũng như vị trí công tác trong công ty. Thu nhập trung bình của nhân viên bồi thường bảo hiểm có thể dao động từ 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng đối với nhân viên mới vào nghề. Đối với chuyên viên hay giám đốc có kinh nghiệm, mức lương có thể đạt từ 8.000.000 - 28.000.000 VNĐ/tháng hoặc cao hơn cùng với thưởng hoa hồng hoặc KPIs.

Mức lương theo nhu cầu

Việc làm bồi thường bảo hiểm

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên bồi thường bảo hiểm

6.000.000 - 9.000.000

Chuyên viên bồi thường bảo hiểm

8.000.000 - 19.000.000

Giám đốc bồi thường bảo hiểm

16.000.000 - 28.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm nhân viên bồi thường bảo hiểm

Mô tả công việc cũng là điều thường được quan tâm trong thông tin tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm để đảm bảo những người thuộc vị trí này nắm được nội dung công việc và đánh giá sự phù hợp với bản thân. Công việc của nhân viên bồi thường bảo hiểm chủ yếu liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý và đánh giá yêu cầu bồi thường từ khách hàng cũng như đảm bảo quy trình bồi thường diễn ra nhanh chóng, chính xác và tuân thủ quy định bảo hiểm. Cụ thể:

  • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu bồi thường từ khách hàng.

  • Lập báo cáo và đưa ra quyết định cuối cùng về mức bồi thường.

  • Xác minh thông tin, đánh giá mức độ thiệt hại và tính toán số tiền bồi thường.

  • Phối hợp với đơn vị chuyên môn để thu thập tài liệu, chứng cứ cần thiết.

  • Cập nhật, lưu trữ hồ sơ và quản lý dữ liệu bồi thường theo quy định của công ty.

  • Liên lạc với khách hàng, các bên liên quan và phòng ban trong doanh nghiệp để làm rõ thông tin.

  • Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng hoàn thành thủ tục trong suốt quá trình yêu cầu bồi thường và giải quyết khiếu nại nếu có.

Nhân viên bồi thường bảo hiểm đóng vai trò trung gian quan trọng giữa công ty bảo hiểm và khách hàng
Nhân viên bồi thường bảo hiểm đóng vai trò trung gian quan trọng giữa công ty bảo hiểm và khách hàng

4. Yêu cầu của đối với việc làm nhân viên bồi thường bảo hiểm

Yêu cầu đối với công việc nhân viên bồi thường bảo hiểm bao gồm kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề cũng như kỹ năng giao tiếp tốt. Ngoài ra, nhân viên cần có khả năng làm việc dưới áp lực và tuân thủ các quy trình làm việc nghiêm ngặt. Một số yêu cầu cụ thể như sau:

  • Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán hiệu quả.

  • Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

  • Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng và các hệ thống quản lý dữ liệu.

  • Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, ưu tiên ngành bảo hiểm, tài chính, ngân hàng.

  • Nắm rõ các điều khoản, quyền lợi và trách nhiệm, hiểu rõ quy trình bồi thường bảo hiểm.

  • Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và khiếu nại cũng như xử lý tình huống hiệu quả.

  • Khả năng phân tích thông tin hồ sơ, đánh giá tình huống và đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Kiến thức chuyên môn và khả năng giao tiếp tốt là yêu cầu cốt lõi đối với nhân viên bồi thường bảo hiểm
Kiến thức chuyên môn và khả năng giao tiếp tốt là yêu cầu cốt lõi đối với nhân viên bồi thường bảo hiểm

5. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên bồi thường bảo hiểm

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm hiện nay đang gia tăng mạnh tại nhiều thành phố lớn trên cả nước, đặc biệt là những nơi có ngành bảo hiểm phát triển. Mỗi khu vực đều có đặc điểm riêng, tạo nên cơ hội việc làm rộng mở cho ứng viên trong ngành này:

  • Tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm tại Hà Nội: Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm đang tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt trong các mảng bảo hiểm tài sản, sức khỏe và nhân thọ. Các công ty bảo hiểm lớn tại thủ đô cần nhân viên có khả năng xử lý yêu cầu bồi thường nhanh chóng và chính xác, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

  • Tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm tại Đà Nẵng: Tại Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm chủ yếu phục vụ các sản phẩm bảo hiểm xe cộ, nhà ở và du lịch. Sự phát triển của ngành du lịch và dịch vụ khiến các công ty bảo hiểm tìm kiếm nhân viên có khả năng giải quyết các yêu cầu bồi thường từ khách hàng trong các lĩnh vực này.

  • Tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm tại TP. HCM: TP. HCM có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo hiểm doanh nghiệp và tài sản. Các công ty bảo hiểm tại thành phố này luôn tìm kiếm nhân viên có kỹ năng xử lý hồ sơ bồi thường và giao tiếp tốt để đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc lớn.

  • Tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm tại Cần Thơ: Tại Cần Thơ, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bồi thường bảo hiểm đang gia tăng do sự phát triển của bảo hiểm nông nghiệp, tài sản và sức khỏe. Các công ty bảo hiểm tìm kiếm nhân viên để đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài sản và sức khỏe cho người dân và doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các thành phố lớn ngày càng mở ra nhiều cơ hội đối với nhân viên bồi thường bảo hiểm
Các thành phố lớn ngày càng mở ra nhiều cơ hội đối với nhân viên bồi thường bảo hiểm

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bảo hiểm và nhu cầu ngày càng tăng cao về dịch vụ bồi thường, vị trí nhân viên bồi thường bảo hiểm đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động. Công việc này yêu cầu kiến thức chuyên môn vững vàng cùng kỹ năng xử lý tình huống, giao tiếp và khả năng làm việc chính xác dưới áp lực.