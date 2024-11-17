Tuyển Bồi thường bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT

Bồi thường bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bồi thường bảo hiểm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bồi thường bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

MedCAT là công ty tiên phong về công nghệ AI tại Việt Nam, tập trung phát triển các giải pháp số hóa đa lĩnh vực và các ứng dụng thông minh trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm. Năm 2024, MedCAT AI INSURANCE, một sản phẩm của MedCAT vinh dự nhận giải thưởng AI Awards do Bộ Khoa học công nghệ và Báo VNExpress phối hợp tổ chức, khẳng định năng lực và chất lượng sản phẩm vượt trội của MedCAT trong lĩnh vực hoạt động.
Với nền tảng bảo hiểm đã được tự động hóa từ khâu tiếp cận khách hàng tới giải quyết bồi thường ở bước cuối cùng, MedCAT mở rộng hoạt động và đặt mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý bồi thường con người hàng đầu cho các công ty bảo hiểm. Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi không ngừng tìm kiếm những tài năng sáng tạo và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, y tế và bảo hiểm cùng đồng hành. Làm việc tại MedCAT, bạn sẽ có cơ hội tham gia vào một tập thể tài năng, sáng tạo, khát khao tạo ra những sản phẩm mới, dịch vụ mới, đem đến những trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.
MedCAT cam kết tạo dựng một không gian làm việc cởi mở, nơi mà mọi ý tưởng sáng tạo đều được lắng nghe và trân trọng. Nếu bạn muốn gia nhập vào một đội ngũ tài năng, năng động; nếu bạn muốn xây dựng những bước tiến nhảy vọt cho bản thân và mong muốn cùng tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt, hãy đến và cùng MedCAT tối ưu hóa quy trình xử lý bồi thường, thúc đẩy tự động hóa và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các giải pháp tự động hoá và phân tích dữ liệu hiệu quả.
Với vai trò là Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Phần mềm Xử lý Bồi thường Bảo hiểm ứng dụng AI, bạn sẽ có những nhiệm vụ sau:
Mô tả công việc:
Phối hợp với các bên liên quan: Làm việc chặt chẽ với các nhóm chức năng, bao gồm chuyên gia bồi thường, kỹ sư dữ liệu, quản lý sản phẩm... để thu thập và định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ cho phần mềm xử lý bồi thường có ứng dụng AI.
Phối hợp với các bên liên quan
Phân tích yêu cầu: Phân tích và chuyển đổi nhu cầu khách hàng thành các giải pháp chức năng, ưu tiên sự tiện dụng và tối ưu hóa quy trình.
Phân tích yêu cầu
Tài liệu hóa: Tạo và duy trì tài liệu chi tiết về nghiệp vụ (SRS, URD) để hỗ trợ quá trình phát triển và triển khai các giải pháp xử lý bồi thường ứng dụng AI.
Tài liệu hóa
Hỗ trợ trong các giai đoạn phát triển: Hợp tác với các nhóm phát triển, kỹ sư dữ liệu và đảm bảo chất lượng trong suốt các giai đoạn phát triển và kiểm thử để đảm bảo yêu cầu được thực hiện chính xác.
Hỗ trợ trong các giai đoạn phát triển
Đào tạo và hỗ trợ người dùng: Phát triển tài liệu hướng dẫn sử dụng, dẫn dắt các buổi đào tạo và hỗ trợ người dùng hiểu và sử dụng hiệu quả phần mềm xử lý bồi thường ứng dụng AI.
Đào tạo và hỗ trợ người dùng
Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT): Tổ chức và dẫn dắt các buổi UAT, ghi nhận và xử lý phản hồi của người dùng, đảm bảo giải pháp phù hợp với mục tiêu kinh doanh và các quy chuẩn.
Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT)
Cải tiến liên tục: Theo dõi hiệu suất của giải pháp sau khi triển khai, thu thập phản hồi và đề xuất các cải tiến để liên tục nâng cao hệ thống.
Cải tiến liên tục

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức ngành: Kinh nghiệm hoặc hiểu biết vững về bảo hiểm, đặc biệt là quy trình xử lý bồi thường.
Kiến thức ngành
Hiểu biết kỹ thuật: Quen thuộc với các khái niệm AI/ML, đặc biệt trong việc tự động hóa hoặc tối ưu hóa các quy trình trong ngành bảo hiểm.
Hiểu biết kỹ thuật
Kỹ năng tài liệu hóa: Thành thạo trong việc tạo các tài liệu như SRS, URD và các tài liệu nghiệp vụ cần thiết.
Kỹ năng tài liệu hóa
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt bằng cả lời nói và văn bản, có khả năng truyền đạt thông tin phức tạp một cách rõ ràng đến các bên liên quan.
Kỹ năng giao tiếp
Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích tốt để hiểu và chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành các yêu cầu kỹ thuật.
Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
Kỹ năng thiết kế và tạo mẫu: Sử dụng thành thạo các công cụ như Visio, Balsamiq hoặc Figma để tạo wireframe, mockup và prototype.
Kỹ năng thiết kế và tạo mẫu
Ưu tiên
Kinh nghiệm làm việc Agile: Có kinh nghiệm làm việc với phương pháp Agile và các công cụ như Jira, Confluence.
Kinh nghiệm làm việc Agile
Kiến thức về phát triển phần mềm: Quen thuộc với quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là trong các dự án AI hoặc dự án dựa trên dữ liệu.
Kiến thức về phát triển phần mềm
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh doanh, CNTT, hoặc các ngành liên quan.
Bằng cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực.
.
Thưởng lương tháng thứ 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh.
Được đóng bảo hiểm xã hội và có cơ hội phát triển trong hệ sinh thái đa dạng ngành nghề của MedCAT.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCAT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

