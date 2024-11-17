Tuyển Bồi thường bảo hiểm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Tiếp nhận và thu thập hồ sơ, thông tin khiếu nại bồi thường của khách hàng trong phạm vi nhiệm vụ/địa bàn được Lãnh đạo Phòng giao phụ trách.

Trực tiếp thực hiện công tác giám định tổn thất và đề xuất hướng giải quyết để người có thẩm quyền xem xét, quyết định bồi thường.

Đề xuất và triển khai thiết lập mạng lưới các công ty giám định, cơ sở sửa chữa, đơn vị hỗ trợ cho công tác giải quyết bồi thường của Công ty theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

Trực tiếp thực hiện giám định trước khi cấp đơn khi được Lãnh đạo Phòng yêu cầu.

Quản lý toàn bộ hồ sơ khiếu nại, bồi thường do Công ty tiếp nhận, xử lý.

Theo dõi, lập báo cáo tổng hợp, phân tích về tình hình khiếu nại, giải quyết bồi thường của Công ty; đề xuất các khuyến nghị, biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất trong kinh doanh bảo hiểm của Công ty trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Tốt nghiệp từ Đại học chính quy trở lên, ưu tiên các ngành Cơ khí Ô tô, Công nghệ Ô tô,...

Có từ 01- 02 năm kinh nghiệm công tác trong giám định bồi thường bảo hiểm xe cơ giới;

Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, xử lý tình huống nhạy bén; thành thạo trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới;

Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, gắn bó với công việc;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp.

Cấp phát máy tính làm việc, đồng phục, du lịch, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe...

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phụ cấp khác theo quy định của Công ty.

Mức lương: thỏa thuận.

