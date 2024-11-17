Tuyển Bồi thường bảo hiểm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Bồi thường bảo hiểm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Bồi thường bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bồi thường bảo hiểm Tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: An Dương Vương, Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Bồi thường bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và thu thập hồ sơ, thông tin khiếu nại bồi thường của khách hàng trong phạm vi nhiệm vụ/địa bàn được Lãnh đạo Phòng giao phụ trách.
Trực tiếp thực hiện công tác giám định tổn thất và đề xuất hướng giải quyết để người có thẩm quyền xem xét, quyết định bồi thường.
Đề xuất và triển khai thiết lập mạng lưới các công ty giám định, cơ sở sửa chữa, đơn vị hỗ trợ cho công tác giải quyết bồi thường của Công ty theo phân công của Lãnh đạo Phòng.
Trực tiếp thực hiện giám định trước khi cấp đơn khi được Lãnh đạo Phòng yêu cầu.
Quản lý toàn bộ hồ sơ khiếu nại, bồi thường do Công ty tiếp nhận, xử lý.
Theo dõi, lập báo cáo tổng hợp, phân tích về tình hình khiếu nại, giải quyết bồi thường của Công ty; đề xuất các khuyến nghị, biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất trong kinh doanh bảo hiểm của Công ty trình Lãnh đạo Phòng xem xét.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học chính quy trở lên, ưu tiên các ngành Cơ khí Ô tô, Công nghệ Ô tô,...
Có từ 01- 02 năm kinh nghiệm công tác trong giám định bồi thường bảo hiểm xe cơ giới;
Có khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, xử lý tình huống nhạy bén; thành thạo trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới;
Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, gắn bó với công việc;

Tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp.
Cấp phát máy tính làm việc, đồng phục, du lịch, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe...
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phụ cấp khác theo quy định của Công ty.
Mức lương: thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Samsora premier số 105 Chu Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

