Công việc chuyên viên massage

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên massage ngày càng tăng do nhu cầu được chăm sóc sức khỏe, giải tỏa áp lực của người dân ngày càng lớn. Với các liệu pháp xoa bóp, bấm huyệt và trị liệu, chuyên viên massage sẽ giúp khách hàng thư giãn và giảm căng thẳng. Mức lương cho vị trí này dao động từ 5.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên massage

Chuyên viên massage là người thực hiện các liệu pháp chăm sóc cơ thể thông qua kỹ thuật xoa bóp, bấm huyệt và các phương pháp trị liệu khác nhằm cải thiện sức khỏe, giảm căng thẳng, tăng cường sự thư giãn cho khách hàng. Chuyên viên thường làm việc tại các spa, trung tâm massage, khách sạn hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên massage ngày càng tăng do xu hướng chăm sóc sức khỏe phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và các địa điểm du lịch. Hiện nay, trung bình có hơn 10.000 tin tuyển dụng mỗi tháng cho vị trí chuyên viên massage trên các trang web việc làm. Từ đó có thể thấy, cơ hội công việc cho chuyên viên massage ngày càng cao.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên massage hiện nay ngày càng tăng cao

Chuyên viên massage có tay nghề tốt, tập trung vào việc nâng cao chuyên môn, áp dụng công nghệ vào liệu pháp trị liệu, khiến khách hàng cảm thấy thoải mái, giải tỏa áp lực trong ngày. Đây là ngành nghề tiềm năng, không chỉ mang lại mức thu nhập ổn định mà còn tạo cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý hoặc mở cơ sở kinh doanh riêng. Ngành massage hứa hẹn cơ hội phát triển bền vững trong tương lai, phù hợp với những ai đam mê việc làm làm đẹp/spa.

2. Mức lương trung bình của chuyên viên massage

Theo thống kê từ Job3s, mức thu nhập trung bình tuyển dụng chuyên viên massage dao động tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, tay nghề và khu vực làm việc. Các chuyên viên có tay nghề cao hoặc làm việc tại các cơ sở lớn có thể đạt được mức thu nhập hấp dẫn hơn nhờ vào hoa hồng và tiền tip. Dưới đây là mức lương theo kinh nghiệm của từng chuyên viên massage:

Việc làm chuyên viên massage Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Chuyên viên massage mới ra trường 5.000.000 – 8.000.000 Chuyên viên massage (2-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 – 12.000.000 Chuyên viên massage (3-5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 – 20.000.000 Chuyên viên massage (5 năm kinh nghiệm trở lên) 20.000.000 – 25.000.000 Chuyên viên massage (trên 10 năm kinh nghiệm) 25.000.000 – 35.000.000

3. Mô tả công việc của chuyên viên massage

Chuyên viên massage là người đảm nhiệm vai trò chăm sóc và thư giãn cho khách hàng thông qua các kỹ thuật massage chuyên nghiệp. Các nhiệm vụ chính của chuyên viên massage bao gồm:

Chuyên viên massage là người chăm sóc, giúp khách hàng thư giãn, thoải mái

Thực hiện liệu trình massage

Cung cấp các dịch vụ massage như massage thư giãn, massage trị liệu, bấm huyệt, đá nóng hoặc massage body tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng các kỹ thuật massage phù hợp với tình trạng sức khỏe và mong muốn của khách hàng để đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

Tư vấn và giao tiếp với khách hàng

Lắng nghe và tư vấn liệu trình phù hợp dựa trên nhu cầu, sở thích hoặc vấn đề sức khỏe mà khách hàng gặp phải.

Giải thích quy trình dịch vụ một cách rõ ràng, tạo cảm giác an tâm và thoải mái cho khách hàng.

Chuẩn bị và bảo quản thiết bị, dụng cụ

Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị cần thiết như tinh dầu, khăn, đá nóng, máy massage trước khi bắt đầu dịch vụ.

Vệ sinh và bảo quản dụng cụ, thiết bị sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn.

Đảm bảo vệ sinh và không gian làm việc

Dọn dẹp, giữ không gian spa hoặc phòng massage luôn sạch sẽ, ngăn nắp và thư giãn để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng

Ghi nhận phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ.

Theo dõi tình trạng sức khỏe của khách hàng để đưa ra các liệu trình phù hợp hơn trong những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo.

Hỗ trợ các công việc liên quan

Hỗ trợ các đồng nghiệp hoặc quản lý trong việc tổ chức và duy trì hoạt động của cơ sở.

Tham gia các buổi đào tạo hoặc cập nhật kỹ thuật massage mới.

4. Yêu cầu đối với chuyên viên massage

Để trở thành một chuyên viên massage chuyên nghiệp và đáp ứng được kỳ vọng của các nhà tuyển dụng, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

Yêu cầu đối với chuyên viên massage khá nghiêm khắc, trình độ chuyên môn cao

Kiến thức chuyên môn: Hiểu rõ các kỹ thuật massage cơ bản đến nâng cao, bao gồm massage thư giãn, massage trị liệu, bấm huyệt, đá nóng,... Kiến thức về cơ thể học và cấu trúc cơ thể cũng rất cần thiết để thực hiện liệu trình hiệu quả.

Hiểu rõ các kỹ thuật massage cơ bản đến nâng cao, bao gồm massage thư giãn, massage trị liệu, bấm huyệt, đá nóng,... Kiến thức về cơ thể học và cấu trúc cơ thể cũng rất cần thiết để thực hiện liệu trình hiệu quả. Chứng chỉ nghề: Hầu hết các cơ sở spa, khách sạn hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe yêu cầu ứng viên có chứng chỉ hành nghề massage hoặc các khóa đào tạo chuyên môn liên quan.

Hầu hết các cơ sở spa, khách sạn hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe yêu cầu ứng viên có chứng chỉ hành nghề massage hoặc các khóa đào tạo chuyên môn liên quan. Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp lịch sự, nhẹ nhàng và tận tâm với khách hàng là yếu tố quan trọng để tạo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ khách hàng.

Khả năng giao tiếp lịch sự, nhẹ nhàng và tận tâm với khách hàng là yếu tố quan trọng để tạo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ khách hàng. Sức khỏe tốt: Công việc massage đòi hỏi sức bền và sự linh hoạt, vì vậy ứng viên cần có sức khỏe tốt để làm việc liên tục mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Công việc massage đòi hỏi sức bền và sự linh hoạt, vì vậy ứng viên cần có sức khỏe tốt để làm việc liên tục mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. Thái độ chuyên nghiệp: Cần có thái độ tích cực, chu đáo và tôn trọng khách hàng. Tính trung thực và tinh thần học hỏi cũng được đánh giá cao.

Cần có thái độ tích cực, chu đáo và tôn trọng khách hàng. Tính trung thực và tinh thần học hỏi cũng được đánh giá cao. Ngoại hình: Một ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ và phong thái tự tin giúp tạo thiện cảm với khách hàng, đồng thời đảm bảo vệ sinh trong quá trình làm việc.

Một ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ và phong thái tự tin giúp tạo thiện cảm với khách hàng, đồng thời đảm bảo vệ sinh trong quá trình làm việc. Kỹ năng sử dụng thiết bị và sản phẩm spa: Biết cách sử dụng các thiết bị hỗ trợ massage, tinh dầu, kem dưỡng hoặc các sản phẩm liên quan trong spa là một lợi thế.

5. Khu vực tuyển dụng chuyên viên massage nhiều

Khu vực tuyển dụng chuyên viên massage hiện nay đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng. Với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thư giãn ngày càng cao, ngành nghề này đang thu hút sự quan tâm của nhiều ứng viên.

Khu vực tuyển dụng chuyên viên massage nhiều nhất tập trung tại các thành phố lớn

Tuyển dụng việc làm chuyên viên massage tại Hà Nội

Tuyển dụng chuyên viên massage tại Hà Nội đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thư giãn ngày càng cao. Khu vực tuyển dụng vị trí này nhiều nhất tại các quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Ba Đình, nơi có sự tập trung của các khách sạn, trung tâm thương mại, spa và các cơ sở chăm sóc sức khỏe lớn. Mức lương cho chuyên viên massage tại Hà Nội dao động từ 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm và địa điểm làm việc.

Tuyển dụng việc làm chuyên viên massage TP. HCM

Tuyển dụng chuyên viên massage tại TP. HCM đang tăng cao, đặc biệt tại các khu vực trung tâm như Quận 1, Quận 3 và các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Với sự gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thư giãn và chăm sóc sắc đẹp, các spa, khách sạn, trung tâm massage cũng đang tìm kiếm chuyên viên có tay nghề cao. Mức lương cho vị trí này thường dao động từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào địa điểm làm việc, kinh nghiệm và tay nghề.

Tuyển dụng việc làm chuyên viên massage Đà Nẵng

Tuyển dụng chuyên viên massage tại Đà Nẵng đang ngày càng mở rộng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và nghỉ dưỡng tại khu vực này. Với mức lương dao động từ 5.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm của ứng viên, công việc chuyên viên massage thường tập trung ở Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Hải Châu,…

Ngoài các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, nhiều tỉnh thành khác như Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long, Đà Lạt và Huế cũng có nhu cầu cao về chuyên viên massage. Tại đây, các resort, khách sạn và spa cao cấp liên tục tuyển dụng để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Với mức thu nhập từ 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng cùng tiềm năng phát triển nghề nghiệp lâu dài, ngành này đang mở ra nhiều cơ hội việc làm tại Đà Nẵng hấp dẫn tại các địa phương phát triển du lịch.

Nhìn chung, tuyển dụng chuyên viên massage không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp ứng viên phát triển kỹ năng và tạo giá trị cho cộng đồng thông qua việc chăm sóc sức khỏe. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích công việc liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Nếu bạn muốn bước vào một ngành nghề có tiềm năng và sự phát triển bền vững, hãy tìm hiểu và tham gia vào ngành massage để nắm bắt những cơ hội đầy triển vọng.