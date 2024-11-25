Tuyển Chuyên viên massage Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên massage Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 33 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Chuyên viên massage Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Lễ tân để chuẩn bị các dụng cụ, mỹ phẩm,.. phục vụ khách chu đáo
- Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn
- Chăm sóc và làm trị liệu cho khách hàng theo đúng quy trình đã được phê duyệt (massage mặt, body thư giãn)
- Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ cung cấp của Spa salon
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, Độ tuổi: 24 - 40.
- Kinh nghiệm tương đương 1 năm (massage mặt, body).
- Cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ
- Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 13-15tr
- Thưởng lương tháng 13++, thưởng Lễ, Tết.
- BHXH, BHYT, BHTN; phép năm.
- Xét duyệt tăng lương
- Phúc lợi khác: sinh nhật, kết hôn, thai sản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
