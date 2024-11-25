Tuyển Chuyên viên massage Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên massage Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Chuyên viên massage

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên massage Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên massage Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Lễ tân để chuẩn bị các dụng cụ, mỹ phẩm,.. phục vụ khách chu đáo
- Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn
- Chăm sóc và làm trị liệu cho khách hàng theo đúng quy trình đã được phê duyệt (massage mặt, body thư giãn)
- Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ cung cấp của Spa salon

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Độ tuổi: 24 - 40.
- Kinh nghiệm tương đương 1 năm (massage mặt, body).
- Cẩn thận, lịch sự, ngăn nắp, sạch sẽ
- Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13-15tr
- Thưởng lương tháng 13++, thưởng Lễ, Tết.
- BHXH, BHYT, BHTN; phép năm.
- Xét duyệt tăng lương
- Phúc lợi khác: sinh nhật, kết hôn, thai sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

