Tuyển Chuyên viên massage CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ G.E.H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SỐ 71 ĐƯỜNG 24, P. LINH ĐÔNG, THỦ ĐỨC, TP.HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên massage Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Mô tả công việc:

Hỗ trợ sếp trong việc quản lý và phát triển các hoạt động của spa.

Thực hiện các công việc văn phòng cơ bản: sắp xếp lịch làm việc, quản lý tài liệu, và hỗ trợ tổ chức các cuộc họp.

Hỗ trợ xây dựng quy trình làm việc và triển khai các dịch vụ mới.

Hỗ trợ trong tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới theo yêu cầu.

Theo dõi và tổng hợp phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Nếu có kỹ năng làm facial và body, có thể tham gia hỗ trợ thực hiện các liệu trình khi cần thiết.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc

Có kỹ năng văn phòng cơ bản: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành spa hoặc các lĩnh vực liên quan.

Hiểu biết về các dịch vụ spa, quy trình chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống linh hoạt. Biết Tiếng Anh hay các ngôn ngữ khác là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng làm facial (chăm sóc da mặt) và body (chăm sóc cơ thể).

Tỉ mỉ, có trách nhiệm, và sẵn sàng học hỏi trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ G.E.H Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội học hỏi và phát triển.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng trong ngành spa.

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Cơ hội đi công tác nước ngoài

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả phát triển của spa.

Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ G.E.H

