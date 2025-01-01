Công việc Dịch vụ làm đẹp/Spa-
Có 261 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Nhu cầu tìm việc làm Spa đang trở thành lựa chọn hấp dẫn tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng nhờ nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Mức lương cho ngành này dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy vị trí và kinh nghiệm, mang lại cơ hội nghề nghiệp ổn định và triển vọng phát triển lâu dài.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp hiện nay
Nhu cầu tìm việc làm Spa đang thu hút được lượng lớn sự quan tâm của ứng viên. Việc làm Spa, làm đẹp là những công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của khách hàng, ví dụ như điều trị da mặt, làm đẹp da, trắng da, dưỡng da, điều trị mụn, nám, tàn nhang,…
Việc làm Spa đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và làm đẹp cho con người. Các chuyên gia Spa không chỉ giúp khách hàng thư giãn, giảm căng thẳng mà còn hỗ trợ họ trong việc cải thiện làn da, vóc dáng và sức khỏe tổng thể.
Với xu hướng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ngày càng phát triển, các cơ sở Spa và thẩm mỹ viện không ngừng mở rộng và tuyển dụng các nhân viên có tay nghề chuyên môn cao. Những người làm việc trong ngành Spa có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý, điều hành cơ sở hoặc mở riêng cho mình một Spa kinh doanh.
Hơn nữa, với sự tiến bộ trong công nghệ, việc làm Spa đang dần mở rộng với các dịch vụ mới như điều trị bằng công nghệ cao, chăm sóc da bằng sản phẩm tự nhiên, hay sử dụng các liệu pháp mới lạ, thu hút nhiều người tìm việc làm đẹp.
2. Mức lương trung bình của việc làm Spa/ Làm đẹp
Ngành Spa và làm đẹp hiện đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao cùng mức thu nhập tương đối ổn định. Mức lương trung bình cho việc làm Spa dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo từng vị trí công việc và cấp bậc.
Dưới đây là bảng mức lương tham khảo cho một số vai trò phổ biến trong lĩnh vực này:
Mức lương theo lĩnh vực
|
Việc làm Spa, làm đẹp
|
Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
|
5.000.000 - 11.000.000
|
6.000.000 - 12.000.000
|
Nhân viên lễ tân Spa
|
7.000.000 - 12.000.000
|
Điều Dưỡng/ Y Tá Spa
|
8.000.000 - 12.000.000
|
Nhân viên Telesales Spa
|
7.000.000 -15.000.000
|
7.000.000 - 18.000.000
|
10.000.000 - 20.000.000
3. Những việc làm Spa/ Làm đẹp phổ biến hiện nay
Ngành Spa không ngừng phát triển, tạo ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Những vị trí trong lĩnh vực này không chỉ yêu cầu kỹ năng chuyên môn mà còn đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách hàng. Dưới đây là các vị trí phổ biến trong việc làm đẹp mà ứng viên có thể cân nhắc.
3.1. Nhân viên lễ tân Spa
Nhân viên lễ tân Spa là người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng. Công việc bao gồm chào đón khách, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ khách trong việc đặt lịch hẹn và xử lý các thắc mắc ban đầu. Vị trí này yêu cầu sự khéo léo, giao tiếp tốt và thái độ phục vụ chuyên nghiệp.
3.2. Nhân viên tư vấn Spa
Nhân viên tư vấn Spa giúp khách hàng lựa chọn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu, như liệu trình chăm sóc da, trị liệu thư giãn. Nhiệm vụ của họ bao gồm giải thích rõ ràng về các dịch vụ, lợi ích và tác dụng của từng liệu trình. Sự am hiểu về sản phẩm và kỹ năng giao tiếp hiệu quả là điều cần thiết cho vị trí này.
3.3. Nhân viên Telesales Spa
Nhân viên Telesales Spa chịu trách nhiệm gọi điện thoại tư vấn, giới thiệu các gói dịch vụ Spa và khuyến mãi đặc biệt đến khách hàng. Công việc này đòi hỏi khả năng thuyết phục, xử lý tình huống nhanh nhạy và duy trì mối quan hệ khách hàng tốt.
3.4. Kỹ thuật viên Spa
Kỹ thuật viên Spa thực hiện các liệu trình như massage, chăm sóc da mặt và cơ thể. Vị trí này yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cao, tay nghề thành thạo và nắm rõ các quy trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ngoài ra, thái độ tận tâm và chuyên nghiệp khi phục vụ khách hàng là điều không thể thiếu.
3.5. Điều Dưỡng/ Y Tá Spa
Điều Dưỡng hoặc Y Tá Spa hỗ trợ trong các liệu trình có liên quan đến y tế hoặc chăm sóc sức khỏe đặc biệt, chẳng hạn như các liệu pháp phục hồi sau phẫu thuật. Họ cần có kiến thức chuyên môn về y tế và khả năng làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ.
3.6. Quản lý Spa/ Spa Manager
Quản lý Spa chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm nhân sự, tài chính và dịch vụ khách hàng. Công việc đòi hỏi kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề, đảm bảo Spa hoạt động hiệu quả và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
3.7. Nhân Viên Spa Thú Cưng
Nhân viên Spa Thú Cưng cung cấp dịch vụ làm đẹp cho thú cưng như tắm rửa, cắt tỉa lông, và chăm sóc móng. Vị trí này yêu cầu tình yêu với động vật, kiên nhẫn và có kỹ năng chăm sóc đặc biệt.
4. Hình thức tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp được tìm kiếm nhiều
Các hình thức tuyển dụng việc làm Spa hiện nay rất đa dạng, giúp người lao động linh hoạt chọn lựa tùy theo nhu cầu cá nhân. Dưới đây là các hình thức việc làm đẹp phổ biến.
4.1. Tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp đẹp Part-time
Việc làm đẹp Part-time phù hợp với những người muốn có lịch làm việc linh hoạt, đặc biệt là sinh viên hoặc người muốn làm thêm ngoài giờ. Các vị trí Part-time phổ biến bao gồm lễ tân, trợ lý Spa hoặc hỗ trợ kỹ thuật viên trong các liệu trình. Hình thức này không yêu cầu kinh nghiệm cao và là cơ hội tốt để tích lũy kiến thức về ngành Spa.
4.2. Tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp Full-Time
Việc làm Spa Full-Time là lựa chọn ổn định cho những ai muốn phát triển lâu dài trong ngành. Các vị trí Full-Time như kỹ thuật viên Spa, chuyên viên chăm sóc khách hàng hoặc quản lý Spa thường yêu cầu kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng. Người lao động Full-Time thường được hưởng các chế độ phúc lợi tốt và cơ hội thăng tiến cao.
4.3. Tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp không cần kinh nghiệm
Nhiều Spa hiện nay chấp nhận tuyển dụng các vị trí không yêu cầu kinh nghiệm, chủ yếu để đào tạo từ đầu. Các công việc này phù hợp với người mới bắt đầu hoặc những ai muốn chuyển sang lĩnh vực Spa mà chưa có nền tảng. Thông qua quá trình đào tạo, người lao động có thể nhanh chóng nắm bắt kỹ năng cần thiết và phát triển nghề nghiệp.
5. Khu vực tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp nhiều nhất
Ngành Spa/ Làm đẹp đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn với nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao. Dưới đây là các khu vực tuyển dụng việc làm đẹp phổ biến nhất, phù hợp với nhu cầu phát triển của từng khu vực.
5.1. Tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp tại Hà Nội
Hà Nội là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của miền Bắc, nhu cầu tuyển dụng việc làm Spa tại đây rất cao. Theo số liệu từ các trang tuyển dụng, có hơn 100 tin đăng tuyển kỹ thuật viên Spa mỗi tháng, thường xuyên cập nhật để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sắc đẹp của cư dân thủ đô. Các vị trí tuyển dụng phổ biến bao gồm kỹ thuật viên, tư vấn viên và lễ tân Spa.
5.2. Tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp tại TP.HCM
TP.HCM là thị trường lớn nhất về việc làm đẹp với hơn 200 tin Spa tuyển dụng hàng tháng. Do dân số đông và thu nhập cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp ở TP.HCM không ngừng tăng. Các vị trí kỹ thuật viên, quản lý Spa, và nhân viên tư vấn rất được quan tâm, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động trong ngành.
5.3. Tuyển dụng việc làm đẹp tại Đà Nẵng
Đà Nẵng, với vai trò là trung tâm du lịch miền Trung, có nhu cầu việc làm đẹp ngày càng cao, đặc biệt trong mùa du lịch. Các Spa tại đây thường xuyên tuyển dụng các vị trí kỹ thuật viên và lễ tân để đáp ứng lượng khách du lịch đến từ khắp nơi. Số lượng tin tuyển dụng tại Đà Nẵng cũng tương đối cao, mang đến cơ hội cho người lao động trong ngành.
5.4. Tuyển dụng việc làm Spa Nha Trang
Nha Trang là một điểm du lịch nổi tiếng, nhu cầu tuyển dụng việc làm spa tại đây luôn ổn định để phục vụ lượng khách du lịch lớn. Việc làm tại Nha Trang phổ biến ở các vị trí như kỹ thuật viên Spa, nhân viên tư vấn thường được tuyển dụng nhiều, tạo cơ hội cho người lao động trong ngành chăm sóc sắc đẹp.
6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm đẹp
Để làm việc trong ngành Spa, làm đẹp, các nhà tuyển dụng thường đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với ứng viên nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến của các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực việc làm đẹp:
-
Kỹ năng giao tiếp tốt: Ứng viên cần có khả năng giao tiếp, lắng nghe khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn, từ đó cung cấp dịch vụ tốt nhất.
-
Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành: Đối với vị trí kỹ thuật viên Spa, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có chứng chỉ chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp, làm đẹp hoặc massage từ các trung tâm đào tạo uy tín.
-
Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm là một lợi thế lớn trong ngành Spa. Nhà tuyển dụng thường ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm, đặc biệt là với các vị trí tư vấn hoặc kỹ thuật viên. Tuy nhiên, một số Spa cũng chấp nhận đào tạo lại từ đầu cho những ứng viên tiềm năng.
-
Tính cẩn thận và tỉ mỉ: Do đặc thù công việc, nhân viên Spa cần chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình phục vụ khách hàng để đảm bảo chất lượng và sự an toàn tối đa.
-
Khả năng làm việc dưới áp lực: Nhu cầu dịch vụ tại các Spa có thể biến động theo mùa hoặc thời gian trong ngày, do đó, khả năng làm việc dưới áp lực là một điểm cộng lớn.
Tìm việc làm spa mang đến cơ hội nghề nghiệp ổn định với mức lương dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào vị trí và kỹ năng. Các khu vực như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng cao, nhờ vào sự phát triển của ngành làm đẹp. Với triển vọng tăng trưởng lâu dài, ngành spa hứa hẹn môi trường làm việc năng động, phù hợp với những ai yêu thích chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe.