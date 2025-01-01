Tất cả địa điểm
Công việc Dịch vụ làm đẹp/Spa

-

Có 261 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Unilever Vietnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unilever Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SVP Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 950 - 11 USD
SVP Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn 950 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1 USD
Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH ZIGExN VeNtura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MT Cosmetics
Tuyển Makeup/Stylist Công ty TNHH MT Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MT Cosmetics
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegasus Investment and Consultancy JSC
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Pegasus Investment and Consultancy JSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Damen Song Cam Shipyard Co., Ltd
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Damen Song Cam Shipyard Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Damen Song Cam Shipyard Co., Ltd
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegasus Investment and Consultancy JSC
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Pegasus Investment and Consultancy JSC
Hạn nộp: 28/02/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Busy Bees Việt Nam - Small Wonder Preschool System
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Busy Bees Việt Nam - Small Wonder Preschool System làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Việt Nam - Small Wonder Preschool System
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm British International School Hanoi
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa British International School Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
British International School Hanoi
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1,000 USD
Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Hạn nộp: 06/03/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hanwha Aero Engines Company Limited
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Hanwha Aero Engines Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanwha Aero Engines Company Limited
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Gmee Bio-Technology LTD
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Gmee Bio-Technology LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Gmee Bio-Technology LTD
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH JCV Corp
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH JCV Corp làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH JCV Corp
Hạn nộp: 13/03/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD
Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn 800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Prym Fashion Vietnam Company Limited
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Prym Fashion Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Prym Fashion Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HYUNDAI Kefico
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa HYUNDAI Kefico làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
HYUNDAI Kefico
Hạn nộp: 07/03/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 4U GROUP
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH 4U GROUP
Hạn nộp: 08/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Hạn nộp: 05/02/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam
Hạn nộp: 27/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVETECH
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 120 Triệu
CÔNG TY TNHH MOVETECH
Hạn nộp: 25/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 100 - 120 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giếng Tiên Mường Động
Tuyển Tuyển dụng quản lý Spa Công ty CP Giếng Tiên Mường Động làm việc tại Hòa Bình thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Giếng Tiên Mường Động
Hạn nộp: 25/01/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tìm việc làm Spa đang trở thành lựa chọn hấp dẫn tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng nhờ nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Mức lương cho ngành này dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy vị trí và kinh nghiệm, mang lại cơ hội nghề nghiệp ổn định và triển vọng phát triển lâu dài.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp hiện nay

Nhu cầu tìm việc làm Spa đang thu hút được lượng lớn sự quan tâm của ứng viên. Việc làm Spa, làm đẹp là những công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của khách hàng, ví dụ như điều trị da mặt, làm đẹp da, trắng da, dưỡng da, điều trị mụn, nám, tàn nhang,…

Việc làm Spa đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và làm đẹp cho con người. Các chuyên gia Spa không chỉ giúp khách hàng thư giãn, giảm căng thẳng mà còn hỗ trợ họ trong việc cải thiện làn da, vóc dáng và sức khỏe tổng thể.

Với xu hướng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ngày càng phát triển, các cơ sở Spa và thẩm mỹ viện không ngừng mở rộng và tuyển dụng các nhân viên có tay nghề chuyên môn cao. Những người làm việc trong ngành Spa có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý, điều hành cơ sở hoặc mở riêng cho mình một Spa kinh doanh.

Hơn nữa, với sự tiến bộ trong công nghệ, việc làm Spa đang dần mở rộng với các dịch vụ mới như điều trị bằng công nghệ cao, chăm sóc da bằng sản phẩm tự nhiên, hay sử dụng các liệu pháp mới lạ, thu hút nhiều người tìm việc làm đẹp.

Nhu cầu tìm việc làm Spa thường tập trung ở các khu vực có kinh tế phát triển
Nhu cầu tìm việc làm Spa thường tập trung ở các khu vực có kinh tế phát triển

2. Mức lương trung bình của việc làm Spa/ Làm đẹp

Ngành Spa và làm đẹp hiện đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao cùng mức thu nhập tương đối ổn định. Mức lương trung bình cho việc làm Spa dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo từng vị trí công việc và cấp bậc.

Dưới đây là bảng mức lương tham khảo cho một số vai trò phổ biến trong lĩnh vực này:

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm Spa, làm đẹp

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên tư vấn Spa

5.000.000 - 11.000.000

Nhân Viên Spa Thú Cưng

6.000.000 - 12.000.000

Nhân viên lễ tân Spa

7.000.000 - 12.000.000

Điều Dưỡng/ Y Tá Spa

8.000.000 - 12.000.000

Nhân viên Telesales Spa

7.000.000 -15.000.000

Kỹ thuật viên Spa

7.000.000 - 18.000.000

Quản lý Spa/ Spa Manager

10.000.000 - 20.000.000
Mức lương của việc làm đẹp nói chung phụ thuộc vào kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, quy mô của cơ sở Spa và loại hình doanh nghiệp. Ứng viên có thể tham khảo thêm thông tin Spa tuyển dụng từ các nguồn uy tín để có cái nhìn chi tiết hơn về mức lương và yêu cầu tuyển dụng cho các vị trí này.

3. Những việc làm Spa/ Làm đẹp phổ biến hiện nay

Ngành Spa không ngừng phát triển, tạo ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Những vị trí trong lĩnh vực này không chỉ yêu cầu kỹ năng chuyên môn mà còn đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách hàng. Dưới đây là các vị trí phổ biến trong việc làm đẹp mà ứng viên có thể cân nhắc.

3.1. Nhân viên lễ tân Spa

Nhân viên lễ tân Spa là người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng. Công việc bao gồm chào đón khách, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ khách trong việc đặt lịch hẹn và xử lý các thắc mắc ban đầu. Vị trí này yêu cầu sự khéo léo, giao tiếp tốt và thái độ phục vụ chuyên nghiệp.

3.2. Nhân viên tư vấn Spa

Nhân viên tư vấn Spa giúp khách hàng lựa chọn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu, như liệu trình chăm sóc da, trị liệu thư giãn. Nhiệm vụ của họ bao gồm giải thích rõ ràng về các dịch vụ, lợi ích và tác dụng của từng liệu trình. Sự am hiểu về sản phẩm và kỹ năng giao tiếp hiệu quả là điều cần thiết cho vị trí này.

Nhân viên tư vấn Spa thường được nhiều ứng viên quan tâm
Nhân viên tư vấn Spa thường được nhiều ứng viên quan tâm

3.3. Nhân viên Telesales Spa

Nhân viên Telesales Spa chịu trách nhiệm gọi điện thoại tư vấn, giới thiệu các gói dịch vụ Spa và khuyến mãi đặc biệt đến khách hàng. Công việc này đòi hỏi khả năng thuyết phục, xử lý tình huống nhanh nhạy và duy trì mối quan hệ khách hàng tốt.

3.4. Kỹ thuật viên Spa

Kỹ thuật viên Spa thực hiện các liệu trình như massage, chăm sóc da mặt và cơ thể. Vị trí này yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cao, tay nghề thành thạo và nắm rõ các quy trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ngoài ra, thái độ tận tâm và chuyên nghiệp khi phục vụ khách hàng là điều không thể thiếu.

3.5. Điều Dưỡng/ Y Tá Spa

Điều Dưỡng hoặc Y Tá Spa hỗ trợ trong các liệu trình có liên quan đến y tế hoặc chăm sóc sức khỏe đặc biệt, chẳng hạn như các liệu pháp phục hồi sau phẫu thuật. Họ cần có kiến thức chuyên môn về y tế và khả năng làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ.

Spa tuyển dụng phần lớn điều dưỡng Spa có chuyên môn
Spa tuyển dụng phần lớn điều dưỡng Spa có chuyên môn và kinh nghiệm

3.6. Quản lý Spa/ Spa Manager

Quản lý Spa chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh, bao gồm nhân sự, tài chính và dịch vụ khách hàng. Công việc đòi hỏi kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề, đảm bảo Spa hoạt động hiệu quả và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

3.7. Nhân Viên Spa Thú Cưng

Nhân viên Spa Thú Cưng cung cấp dịch vụ làm đẹp cho thú cưng như tắm rửa, cắt tỉa lông, và chăm sóc móng. Vị trí này yêu cầu tình yêu với động vật, kiên nhẫn và có kỹ năng chăm sóc đặc biệt.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp được tìm kiếm nhiều

Các hình thức tuyển dụng việc làm Spa hiện nay rất đa dạng, giúp người lao động linh hoạt chọn lựa tùy theo nhu cầu cá nhân. Dưới đây là các hình thức việc làm đẹp phổ biến.

4.1. Tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp đẹp Part-time

Việc làm đẹp Part-time phù hợp với những người muốn có lịch làm việc linh hoạt, đặc biệt là sinh viên hoặc người muốn làm thêm ngoài giờ. Các vị trí Part-time phổ biến bao gồm lễ tân, trợ lý Spa hoặc hỗ trợ kỹ thuật viên trong các liệu trình. Hình thức này không yêu cầu kinh nghiệm cao và là cơ hội tốt để tích lũy kiến thức về ngành Spa.

4.2. Tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp Full-Time

Việc làm Spa Full-Time là lựa chọn ổn định cho những ai muốn phát triển lâu dài trong ngành. Các vị trí Full-Time như kỹ thuật viên Spa, chuyên viên chăm sóc khách hàng hoặc quản lý Spa thường yêu cầu kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng. Người lao động Full-Time thường được hưởng các chế độ phúc lợi tốt và cơ hội thăng tiến cao.

Nhân viên Spa Full-time còn có nhiều ưu đãi và hoa hồng
Nhân viên Spa Full-time còn có nhiều ưu đãi và hoa hồng

4.3. Tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp không cần kinh nghiệm

Nhiều Spa hiện nay chấp nhận tuyển dụng các vị trí không yêu cầu kinh nghiệm, chủ yếu để đào tạo từ đầu. Các công việc này phù hợp với người mới bắt đầu hoặc những ai muốn chuyển sang lĩnh vực Spa mà chưa có nền tảng. Thông qua quá trình đào tạo, người lao động có thể nhanh chóng nắm bắt kỹ năng cần thiết và phát triển nghề nghiệp.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp nhiều nhất

Ngành Spa/ Làm đẹp đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn với nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao. Dưới đây là các khu vực tuyển dụng việc làm đẹp phổ biến nhất, phù hợp với nhu cầu phát triển của từng khu vực.

5.1. Tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của miền Bắc, nhu cầu tuyển dụng việc làm Spa tại đây rất cao. Theo số liệu từ các trang tuyển dụng, có hơn 100 tin đăng tuyển kỹ thuật viên Spa mỗi tháng, thường xuyên cập nhật để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sắc đẹp của cư dân thủ đô. Các vị trí tuyển dụng phổ biến bao gồm kỹ thuật viên, tư vấn viên và lễ tân Spa.

5.2. Tuyển dụng việc làm Spa/ Làm đẹp tại TP.HCM

TP.HCM là thị trường lớn nhất về việc làm đẹp với hơn 200 tin Spa tuyển dụng hàng tháng. Do dân số đông và thu nhập cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp ở TP.HCM không ngừng tăng. Các vị trí kỹ thuật viên, quản lý Spa, và nhân viên tư vấn rất được quan tâm, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động trong ngành.

Với nhu cầu làm đẹp tăng, tin tuyển dụng việc làm spa cũng ngày càng đa dạng
Với nhu cầu làm đẹp tăng, tin tuyển dụng việc làm spa cũng ngày càng đa dạng

5.3. Tuyển dụng việc làm đẹp tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, với vai trò là trung tâm du lịch miền Trung, có nhu cầu việc làm đẹp ngày càng cao, đặc biệt trong mùa du lịch. Các Spa tại đây thường xuyên tuyển dụng các vị trí kỹ thuật viên và lễ tân để đáp ứng lượng khách du lịch đến từ khắp nơi. Số lượng tin tuyển dụng tại Đà Nẵng cũng tương đối cao, mang đến cơ hội cho người lao động trong ngành.

5.4. Tuyển dụng việc làm Spa Nha Trang

Nha Trang là một điểm du lịch nổi tiếng, nhu cầu tuyển dụng việc làm spa tại đây luôn ổn định để phục vụ lượng khách du lịch lớn. Việc làm tại Nha Trang phổ biến ở các vị trí như kỹ thuật viên Spa, nhân viên tư vấn thường được tuyển dụng nhiều, tạo cơ hội cho người lao động trong ngành chăm sóc sắc đẹp.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm đẹp

Để làm việc trong ngành Spa, làm đẹp, các nhà tuyển dụng thường đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với ứng viên nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến của các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực việc làm đẹp:

  • Kỹ năng giao tiếp tốt: Ứng viên cần có khả năng giao tiếp, lắng nghe khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn, từ đó cung cấp dịch vụ tốt nhất.

  • Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành: Đối với vị trí kỹ thuật viên Spa, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có chứng chỉ chuyên ngành chăm sóc sắc đẹp, làm đẹp hoặc massage từ các trung tâm đào tạo uy tín.

  • Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm là một lợi thế lớn trong ngành Spa. Nhà tuyển dụng thường ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm, đặc biệt là với các vị trí tư vấn hoặc kỹ thuật viên. Tuy nhiên, một số Spa cũng chấp nhận đào tạo lại từ đầu cho những ứng viên tiềm năng.

  • Tính cẩn thận và tỉ mỉ: Do đặc thù công việc, nhân viên Spa cần chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình phục vụ khách hàng để đảm bảo chất lượng và sự an toàn tối đa.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực: Nhu cầu dịch vụ tại các Spa có thể biến động theo mùa hoặc thời gian trong ngày, do đó, khả năng làm việc dưới áp lực là một điểm cộng lớn.

Ứng viên có kinh nghiệm sẽ là một điểm cộng khi ứng tuyển việc làm đẹp
Ứng viên có kinh nghiệm sẽ là một điểm cộng khi ứng tuyển việc làm đẹp

Tìm việc làm spa mang đến cơ hội nghề nghiệp ổn định với mức lương dao động từ 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào vị trí và kỹ năng. Các khu vực như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng cao, nhờ vào sự phát triển của ngành làm đẹp. Với triển vọng tăng trưởng lâu dài, ngành spa hứa hẹn môi trường làm việc năng động, phù hợp với những ai yêu thích chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe.