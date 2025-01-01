Tất cả địa điểm
Tổng 5 kết quả / Từ khoá "Định giá tài sản"
Công việc Định giá tài sản

Có 5 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM
Tuyển Định giá tài sản CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Định giá tài sản CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Tuyển Định giá tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Hạn nộp: 01/12/2024
Tây Ninh Đồng Nai Bình Phước An Giang Hậu Giang Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Cen Academy
Tuyển Định giá tài sản Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ Phần Cen Academy
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Cen Academy
Tuyển Định giá tài sản Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Cen Academy
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
1. Nhu cầu tìm việc làm định giá tài sản

Chuyên viên định giá tài sản chịu trách nhiệm đánh giá giá trị thực tế của tài sản theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế tại một thời điểm nhất định. Nhân viên cần phải xem xét đặc điểm của từng loại tài sản, đồng thời phân tích các yếu tố pháp lý và rủi ro có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Hiện nay, nghề thẩm định giá được chia thành hai loại hình dịch vụ chính là thẩm định giá theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và thẩm định giá cho tổ chức, cá nhân.

Lĩnh vực thẩm định giá là một ngành nghề mới tại Việt Nam, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực đáng kể. Các doanh nghiệp và tập đoàn hiện nay đều có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên định giá có trình độ chuyên môn cao. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các bạn trẻ đang tìm việc làm định giá tài sản.

Theo các trang việc làm từ Job3s , có đến vài trăm tin tuyển dụng định giá tài sản mỗi tháng, tạo việc làm cho nhiều lao động trẻ. Sau khi có kinh nghiệm và năng lực, bạn có thể thăng tiến lên vị trí chuyên viên cao cấp, trưởng nhóm thẩm định giá, giám đốc thẩm định giá.

Tìm việc làm định giá tài sản đang ngày càng phát triển và nhiều cơ hội trong tương lai
Tìm việc làm định giá tài sản đang ngày càng phát triển và nhiều cơ hội trong tương lai

2. Mức lương trung bình kỹ sư của định giá tài sản

Tìm việc làm định giá tài sản với mức lương từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài lương cơ bản, thẩm định viên còn nhận hoa hồng từ tư vấn trung gian hoặc thưởng khi giúp doanh nghiệp phát hiện vấn đề, tối ưu lợi thế trong giao dịch.

Việc làm định giá tài sản

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên thẩm định giá

8.000.000 - 12.000.000

Trợ lý chuyên viên thẩm định giá

10.000.000 - 17.000.000

Chuyên viên thẩm định giá

12.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng thẩm định giá

21.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của định giá tài sản

Tìm việc làm định giá sản phẩm ngày càng trở nên dễ dàng hơn do sự phát triển của ngành nghề này tại Việt Nam. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc mà thẩm định viên phải làm:

Tìm kiếm dữ liệu, thông tin khối tài sản thẩm định: Để hoàn thành tốt công việc, chuyên viên định giá cần nắm vững quy trình thẩm định theo quy định, đồng thời nghiên cứu kỹ thông tin về tài sản, giá thị trường và các yếu tố pháp lý liên quan. Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất, giúp giảm thiểu rủi ro trong việc đánh giá tài sản. Quá trình thẩm định dựa trên dữ liệu từ hợp đồng và thông tin thực tế được thu thập một cách chính xác.

Thực hiện các báo cáo, lập kế hoạch về định giá và đề xuất giải pháp: Để tìm việc làm định giá tài sản, nhân viên cần biết cách lập kế hoạch chi tiết cho quá trình thẩm định, bao gồm nội dung, phạm vi, mục đích và tiến độ thực hiện. Họ cũng thực hiện các báo cáo để hỗ trợ quá trình này. Bên cạnh đó, nhân viên đảm bảo tính chính xác thông qua việc xác thực thông tin, khảo sát thực tế, phân tích dữ liệu, trực tiếp đánh giá tài sản và đề xuất giải pháp, cũng như phân bổ nguồn lực phù hợp.

Khảo sát thực tế: Nhân viên định giá cần trực tiếp tham gia khảo sát thực tế, so sánh dữ liệu thu thập được với tài sản thực tế và ký kết biên bản pháp lý liên quan đến giá trị tài sản. Các thông tin thu thập gồm giá bán, lãi suất, chính sách thuế, và yếu tố thị trường, tất cả đều phải được kiểm chứng kỹ lưỡng. Điều này đảm bảo tính chính xác và giúp kịp thời liên hệ, trao đổi với khách hàng nếu xảy ra sai sót.

Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định: Thẩm định viên có trách nhiệm xác định giá trị cuối cùng của tài sản dựa trên việc phân tích dữ liệu thực tế và so sánh các loại tài sản. Trong quá trình lập báo cáo cuối cùng, thẩm định viên phải đảm bảo kết quả tuân thủ đúng quy định pháp luật và trực tiếp chịu trách nhiệm về những kết quả thẩm định đã đưa ra.

Công việc của thẩm định viên là chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định
Công việc của thẩm định viên là chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định

4. Yêu cầu đối với việc làm định giá tài sản

Tiềm năng của ngành thẩm định giá đang ngày càng phát triển, doanh nghiệp khi tuyển dụng sẽ có những yêu cầu cho ứng viên. Chính vì vậy, khi tìm việc làm định giá tài sản, bạn cần có cho mình những bằng cấp, kiến thức, kỹ năng cho vị trí này bao gồm:

Về bằng cấp, kiến thức:

  • Được cấp Thẻ Thẩm định viên về giá bởi Bộ Tài chính.

  • Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá từ các cơ quan hoặc tổ chức chuyên môn.

  • Có kiến thức vững về quy trình thẩm định, hiểu rõ thông tin về tài sản, giá trị thị trường và đặc điểm pháp lý liên quan.

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, hoặc tối thiểu 1 năm ở các vị trí liên quan, với thời gian công tác thực tế từ 1 năm trở lên.

  • Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong các lĩnh vực như Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Kỹ thuật, Luật Kinh tế và các quy định pháp luật liên quan đến thẩm định giá.

Về kỹ năng:

  • Kỹ năng phân tích và đánh giá: Thẩm định viên cần nhạy bén và tinh tế để phát hiện từng chi tiết nhỏ, từ đó đưa ra các phân tích logic về tài sản, dự án và dự đoán xu hướng biến động giá trị.

  • Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch: Thẩm định viên phải quản lý các dự án đầu tư, tài sản và cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp. Kỹ năng lập kế hoạch hợp lý giúp họ giám sát và thực hiện các nghiên cứu, thẩm định một cách chính xác.

  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết trình sẽ giúp thẩm định viên hoàn thành công việc hiệu quả và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

  • Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập: Các công ty hiện nay rất chú trọng đến kỹ năng phối hợp trong nhóm, chính vì vậy kỹ năng này không thể thiếu đối với mỗi nhân viên thẩm định. Sự ăn ý giữa các thành viên sẽ tạo ra hiệu quả tối ưu trong công việc, trong khi đó, khả năng làm việc độc lập cũng cần thiết khi thiếu hụt nhân lực.

Ngoài ra, khi tìm việc làm định giá tài sản, ứng viên cũng cần có tính trung thực, tỉ mỉ, cẩn trọng. Bất kỳ sai sót nào, dù do bất cẩn hay cố ý, đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả. Do đó, trung thực và cẩn trọng là hai phẩm chất cần thiết trong nghề thẩm định giá, cùng với phẩm chất đạo đức tốt và tính khách quan.

Nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu bằng cấp, kỹ năng của ứng viên cần có cho công việc
Nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu bằng cấp, kỹ năng của ứng viên cần có cho công việc

5. Khu vực tìm việc làm định giá tài sản nhiều

Nhu cầu tuyển dụng định giá tài sản được nhiều doanh nghiệp quan tâm với nhiều cơ hội thăng tiến. Nếu bạn đang tìm việc làm định giá tài sản, bạn có thể tập trung tìm ở các tỉnh, thành phố tuyển dụng nhiều như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.

  • Tuyển dụng việc làm định giá tài sản Hà Nội

Hà Nội, với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Việt Nam, có nền kinh tế đa dạng và phát triển mạnh mẽ. Sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp cạnh tranh khiến nhu cầu tuyển dụng định giá tài sản gia tăng, với vài trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Nhu cầu tuyển định giá tài sản nhiều có lĩnh vực bất động sản và ngân hàng. Mức lương cho công việc này dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân,

  • Tuyển dụng việc làm định giá tài sản TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, có tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế nhanh chóng. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đặt trụ sở tại đây, tạo ra nhiều có hội tìm việc làm định giá tài sản cho các ứng viên, với vài trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Nhu cầu tuyển định giá tài sản nhiều có lĩnh vực bất động sản và ngân hàng. Mức lương cho công việc này dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận 1, quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình, thành phố Thủ Đức.

  • Tuyển dụng việc làm định giá tài sản Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, với sự phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đang đầu tư tại đây. Nhu cầu tuyển định giá tài sản là rất cần thiết, với vài chục tin đăng tuyển mỗi tháng.

Nhu cầu tuyển định giá tài sản nhiều có lĩnh vực bất động sản và ngân hàng. Mức lương cho công việc này dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Hải Châu.

  • Tuyển dụng việc làm định giá tài sản Hải Phòng

Thị trường việc làm tại Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, với nền kinh tế đang ngày càng phát triển tại miền Bắc. Sự hình thành của nhiều công ty, tập đoàn kéo theo nhu cầu tuyển thẩm định giá tài sản, với vài tin đăng tuyển mỗi tháng.

Nhu cầu tuyển định giá tài sản nhiều có lĩnh vực ngành tài chính - ngân hàng. Mức lương cho công việc này dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Hồng Bàng, Hải An. Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác tuyển dụng việc làm định giá tài sản, đáp ứng sự phát triển kinh tế và nhu cầu định giá tài sản ngày càng tăng.

Khu vực tuyển dụng định giá tài sản ở các tỉnh thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng
Khu vực tuyển dụng định giá tài sản ở các tỉnh thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng

6. Các ngân hàng tuyển dụng việc làm thẩm định giá

Với nhu cầu tuyển dụng định giá tài sản tập trung ở lĩnh vực ngân hàng và bất động sản. Dưới đây là một số ngân hàng tuyển dụng việc làm thẩm định giá bạn có thể tham khảo:

Công ty/tập đoàn

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

BIDV

Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

19009247

Vietcombank

98 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

1900545413

VPBank

89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

1900545415

MBBank

8 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

02462661088

7. Trường đào tạo ngành thẩm định giá uy tín nhất tại Việt Nam

Thẩm định giá có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai với mức lương ổn định. Tuy nhiên, công việc này còn khá mới ở Việt Nam, nên chưa được nhiều trường đưa vào đào tạo. Dưới đây là một số trường giảng dạy ngành định giá tài sản:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Kinh tế Quốc dân

Thẩm định giá

A01, D01, D07, D09

36.05

24.000.000 VNĐ

TP.HCM

Đại học Kinh tế TP.HCM

Thẩm định giá và quản trị tài sản

A00, A01, D01, D07

24.8

33.547.500 VNĐ

Tìm việc làm định giá tài sản đang được nhiều ứng viên quan tâm và doanh nghiệp đang ngày càng tuyển dụng cao. Tuy nhiên, công việc này cũng đòi hỏi nhiều bằng cấp, kỹ năng, từ ứng viên, đặc biệt bạn còn phải đáp ứng đủ yêu cầu của nhà nước. Nếu bạn có đủ những yếu tố mà nhà tuyển dụng đưa ra, đừng ngần ngại ứng tuyển để có cho mình một công việc ổn định.