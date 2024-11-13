Tuyển Định giá tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Định giá tài sản

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Định giá tài sản Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Tây Ninh

- Bà Rịa

- Vũng Tàu

- Đồng Nai ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Định giá tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc thẩm định các tài sản bảo đảm của Ngân hàng: Bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dây chuyền sản xuất...
Thẩm định giá tài sản cho các mục đích khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng/Khối.
Thực hiện xây dựng mới, cập nhật khung giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng.
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác thẩm định giá trị TSBĐ.
Đóng góp ý kiến xây dựng/cải tiến quy trình, quy định của Ngân hàng khi được các đơn vị/lãnh đạo phòng yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Khối/Phòng giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ
Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên các nghành Kinh tế, Luật, Tài chính - Ngân hàng, Quản lý đất đai, kinh tế Xây dựng, Kiểm toán, kỹ thuật hoặc những chuyên ngành liên quan thẩm định giá ... Ưu tiên các chuyên nghành liên quan đến thẩm định giá.
Ưu tiên có chứng chỉ/thẻ thẩm định viên về giá.
Ngoại ngữ: Trình độ đọc và hiểu văn bản
Tin học: Tin học Văn phòng
2. Kinh nghiệm
Có kiến thức, hiểu biết về kinh tế, về hoạt động Ngân hàng Thương mại, và định giá tài sản.
Nắm vững kiến thức phương pháp về lĩnh vực thẩm định giá, kinh tế, có hiểu biết cơ bản về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng.
Hiểu biết được các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thẩm định giá.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thẩm định TSBĐ trong Ngân hàng.
3. Các yêu cầu khác.
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt, chia sẻ thông tin tốt.
Có khả năng lọc và phân tích thông tin thị trường các loại tài sản tốt.
Kỹ năng khảo sát/thu thập thông tin thị trường.
Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập, thuyết phục tốt.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và internet
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, nhanh nhẹn.
Nhiệt huyết với công việc, tôn trọng, tận tâm với khách hàng và Ngân hàng.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker
Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ
2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo
Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
3/ Đào tạo
Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý
Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành
4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

