Ngành Tài chính Ngân hàng là gì? Ra trường làm gì?

1. Ngành Tài chính Ngân hàng là gì?

Ngành tài chính ngân hàng là lĩnh vực kinh doanh liên quan đến tiền tệ, sử dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện các công việc như thanh toán và chi trả trong nước lẫn quốc tế. Lĩnh vực này bao gồm nhiều chuyên ngành như ngân hàng, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm, phân tích tài chính, kinh tế học tài chính.

Sinh viên theo học ngành tài chính ngân hàng được trang bị kiến thức về phân tích tài chính, đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đồng thời, họ cần hiểu rõ nghiệp vụ ngân hàng thương mại, có khả năng dự báo xu hướng tài chính để đưa ra quyết định phù hợp trong quản trị tài chính.

Thị trường lao động trong ngành tài chính ngân hàng luôn có nhu cầu cao, đặc biệt ở các vị trí như chuyên viên tín dụng, kiểm toán viên, chuyên gia phân tích tài chính, tư vấn đầu tư. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và doanh nghiệp tài chính đều có nhu cầu tuyển dụng lớn, tạo điều kiện cho sinh viên mới ra trường có nhiều lựa chọn nghề nghiệp.

Câu hỏi ngành Tài chính ngân hàng là gì luôn là thắc mắc của nhiều bạn trẻ khi quyết định chọn ngành nghề

2. Các chuyên Ngành Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam

Ngành tài chính ngân hàng bao gồm nhiều lĩnh vực chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Sinh viên theo học cần lựa chọn chuyên ngành phù hợp để phát triển sự nghiệp lâu dài. Dưới đây là những lĩnh vực quan trọng trong ngành.

2.1. Tài chính doanh nghiệp

Tập trung vào quản lý dòng tiền, huy động vốn và tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Người làm vị trí Tài chính ngân hàng cần nắm vững báo cáo tài chính, quản trị rủi ro và chiến lược đầu tư để đưa ra quyết định tài chính hiệu quả.

2.2. Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng chuyên về nghiệp vụ tín dụng, thanh toán và quản lý tài sản tại ngân hàng. Ứng viên cần am hiểu luật ngân hàng, chính sách tiền tệ và phân tích rủi ro để hoạt động trong lĩnh vực này.

2.3. Tài chính quốc tế

Ngành tài chính quốc tế thực hiện những công việc như nghiên cứu thị trường tài chính toàn cầu, tỷ giá hối đoái và đầu tư quốc tế. Sinh viên cần trang bị kiến thức về thương mại quốc tế, kinh tế vĩ mô và các công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính.

2.4. Tài chính bảo hiểm

Tài chính bảo hiểm là những công việc liên quan đến đánh giá rủi ro, thiết lập chính sách bảo hiểm và quản lý quỹ bảo hiểm. Người học cần hiểu rõ mô hình bảo hiểm, định giá rủi ro và quản trị danh mục đầu tư.



2.5. Đầu tư tài chính

Đầu từ tài chính tập trung vào phân tích thị trường, quản lý danh mục đầu tư và chiến lược giao dịch chứng khoán. Kỹ năng đọc báo cáo tài chính, phân tích kỹ thuật và quản trị danh mục đầu tư là yếu tố cốt lõi của sinh viên cũng như ứng viên tham gia vào ngành nghề này.

2.6. Phân tích tài chính

Phân tích tài chính là ngành nghề nghiên cứu dữ liệu tài chính để dự báo xu hướng thị trường và đánh giá hiệu quả đầu tư. Sinh viên cần am hiểu mô hình tài chính, phân tích định lượng và sử dụng phần mềm chuyên ngành.

2.7. Định giá tài sản

Định giá tài sản là quá trình đánh giá giá trị doanh nghiệp, bất động sản và tài sản vô hình. Sinh viên ra trường nếu muốn tìm việc làm định giá tài sản thì cần nắm vững phương pháp định giá, phân tích thị trường và quy trình thẩm định tài sản.

2.8. Hải quan

Hải quan là lĩnh vực liên quan đến việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, chính sách thuế quan và thanh toán quốc tế. Người học cần hiểu về thủ tục hải quan, hệ thống thuế và luật thương mại quốc tế.

2.9. Quản lý tài chính công

Quản lý tài chính công là ngành nghề kiểm soát ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa và đầu tư công. Sinh viên cần có kiến thức về luật tài chính, quản lý quỹ công và hoạch định chính sách.

2.10. Công nghệ tài chính (Fintech)

Công nghệ tài chính là lĩnh vực ứng dụng công nghệ vào phát triển dịch vụ tài chính số. Ứng viên cần am hiểu blockchain, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn để tối ưu hệ thống tài chính.

3. Học tài chính ngân hàng ra làm gì?

Theo tìm hiểu của Job3s, sinh viên theo học ngành tài chính ngân hàng có nhiều cơ hội việc làm tại ngân hàng, công ty tài chính, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Với nền tảng kiến thức chuyên sâu về tài chính, tín dụng, kế toán và đầu tư, người học có thể đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực này. Dưới đây là những công việc phổ biến dành cho người tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng.

3.1. Nhân viên tín dụng

Nhân viên tín dụng chịu trách nhiệm tư vấn, thẩm định và quản lý hồ sơ vay vốn cho cá nhân và doanh nghiệp. Việc làm nhân viên tín dụng đòi hỏi kỹ năng phân tích tài chính, đánh giá rủi ro và khả năng giao tiếp để tư vấn gói vay phù hợp.

3.2. Nhân viên thu hồi nợ

Nhân viên thu hồi nợ làm việc tại ngân hàng hoặc công ty tài chính, có nhiệm vụ giám sát tình trạng nợ xấu, đàm phán phương án trả nợ và xử lý các khoản nợ quá hạn. Việc làm nhân viên thu hồi nợ yêu cầu sự nhạy bén trong thương lượng và hiểu biết về pháp luật tài chính.

3.3. Giao dịch viên ngân hàng

Giao dịch viên thực hiện các hoạt động như mở tài khoản, xử lý giao dịch thanh toán, gửi tiết kiệm và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng. Kỹ năng chăm sóc khách hàng và am hiểu sản phẩm tài chính là điều kiện quan trọng để thành công trong với vị trí việc làm giao dịch viên ngân hàng.



3.4. Kế toán, kiểm toán nội bộ

Việc làm kế toán, kiểm toán nội bộ đòi hỏi chuyên môn về kế toán doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và lập báo cáo tài chính. Người làm kế toán, kiểm toán nội bộ cần có tư duy logic, khả năng phân tích dữ liệu và nắm vững chuẩn mực kế toán để phát hiện sai sót trong hệ thống tài chính.

3.5. Chuyên viên phân tích tài chính

Chuyên viên phân tích tài chính có nhiệm vụ đánh giá hiệu suất doanh nghiệp, dự báo xu hướng thị trường và đề xuất chiến lược đầu tư. Công việc yêu cầu khả năng đọc báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu kinh tế và đưa ra khuyến nghị chính xác.

3.6. Chuyên viên thanh toán quốc tế

Công việc này liên quan đến xử lý giao dịch ngoại tệ, tín dụng thư (L/C) và các phương thức thanh toán quốc tế. Người làm cần hiểu rõ quy trình thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái và luật thương mại quốc tế để đảm bảo giao dịch diễn ra an toàn, hiệu quả.

3.7. Quản lý tài chính doanh nghiệp/ Giám đốc tài chính

Vị trí này đòi hỏi kỹ năng quản lý dòng tiền, xây dựng kế hoạch tài chính và tối ưu hóa nguồn vốn doanh nghiệp. Người làm cần có kiến thức sâu rộng về tài chính doanh nghiệp, khả năng ra quyết định chiến lược và năng lực lãnh đạo để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

4. Yếu tố cần thiết để học Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Bên cạnh việc tìm hiểu ngành tài chính ngân hàng học những môn gì, nhiều sinh viên cũng quan tâm đến các tố chất cần có để theo đuổi ngành này. Để thành công trong lĩnh vực tài chính, ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên cần trang bị những kỹ năng và phẩm chất quan trọng sau:

Khả năng tính toán, tư duy logic: Công việc tài chính đòi hỏi sự chính xác khi làm việc với các con số và phép tính phức tạp. Người học cần có tư duy logic để phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định tài chính hiệu quả.

Cẩn thận, trung thực, chính xác: Ngành tài chính ngân hàng yêu cầu tính minh bạch và độ chính xác cao. Một sai sót nhỏ trong báo cáo tài chính hoặc giao dịch ngân hàng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, sự cẩn thận và trung thực là yếu tố quan trọng trong ngành này.

Khả năng giao tiếp tốt: Làm việc trong lĩnh vực tài chính không chỉ liên quan đến các con số mà còn đòi hỏi kỹ năng giao tiếp linh hoạt. Dù là tư vấn khách hàng, thuyết phục đối tác hay làm việc nhóm, người học cần biết cách truyền đạt thông tin rõ ràng, thuyết phục và hiệu quả.

Trình độ ngoại ngữ, tin học tốt: Trong bối cảnh hội nhập, tiếng Anh và kỹ năng sử dụng phần mềm tài chính là lợi thế lớn. Việc đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, làm việc với hệ thống quản lý tài chính và giao dịch quốc tế đòi hỏi khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin thành thạo.



5. Những lý do nên chọn ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành tài chính ngân hàng là lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế, cung cấp nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Đây là lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên nhờ vào tiềm năng phát triển, mức thu nhập cạnh tranh và khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Nếu bạn đang cân nhắc theo đuổi ngành này, dưới đây là những lý do để đưa ra quyết định đúng đắn.

Nhiều cơ hội việc làm: Ngành tài chính ngân hàng luôn có nhu cầu nhân lực cao trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, đầu tư, kế toán, bảo hiểm và quản lý tài chính. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức tài chính lớn, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư hoặc trở thành chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân.

Thu nhập cao: Những vị trí trong ngành tài chính ngân hàng thường có mức lương cạnh tranh. Chuyên gia phân tích tài chính, kiểm toán, giám đốc tài chính hay chuyên viên đầu tư đều có mức thu nhập cao so với nhiều ngành khác. Đặc biệt, với kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn, mức lương có thể tăng lên đáng kể.

Có khả năng phát triển nghề nghiệp: Tài chính ngân hàng là ngành có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Từ vị trí nhân viên, bạn có thể trở thành quản lý, giám đốc tài chính hoặc chuyên gia tư vấn cấp cao. Hơn nữa, việc học thêm các chứng chỉ tài chính quốc tế như CFA, ACCA hay FRM giúp bạn mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp toàn cầu.

Hiểu cách quản lý tài chính cá nhân: Ngoài kiến thức chuyên môn, người học ngành tài chính ngân hàng còn được trang bị kỹ năng quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Điều này giúp bạn lập kế hoạch tài chính, đầu tư hợp lý và kiểm soát dòng tiền, từ đó xây dựng nền tảng tài chính vững chắc trong cuộc sống.



6. Trường đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng tốt nhất

Ngành tài chính ngân hàng là lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên nhờ vào cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập hấp dẫn. Để thành công trong lĩnh vực này, việc chọn trường đào tạo phù hợp đóng vai trò quan trọng. Dưới đây là danh sách những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam đào tạo ngành tài chính ngân hàng kèm theo thông tin về điểm chuẩn và học phí.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Ngoại Thương Tài chính ngân hàng A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 27.8 22.000.0000 - 25.000.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 27.3 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội A01, D01, D09, D10 33.62 (thang điểm 40) 22.000.0000 - 25.000.000 VNĐ/năm Đại học Thương Mại A00, A01, D01, D07 26.15 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm Học viện Tài chính 25,8 - 26.04 22.000.0000 - 24.000.000 VNĐ/năm Học viện Ngân hàng Tài chính 26.45 740.000 VNĐ/tín chỉ TP. Hồ Chí Minh Đại học Tài chính – Marketing Tài chính - ngân hàng A00, A01, D01, D96 24.6 28.000.000 VNĐ/năm Đại học Ngân hàng TP.HCM A00, A01, D01, D07 25.47 21.100.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế TP.HCM 25.5 27.200.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng A00, A01, D01, D90 25 35.000.000 VNĐ/năm

Ngành tài chính ngân hàng là lựa chọn hấp dẫn với cơ hội việc làm rộng mở, thu nhập cao và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Việc chọn trường phù hợp giúp bạn có nền tảng vững chắc để thành công. Những trường đại học hàng đầu như Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Đại học Kinh tế TP. HCM mang đến môi trường học tập chất lượng, đáp ứng nhu cầu của ngành. Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm về thị trường việc làm ngành tài chính ngân hàng tại website Job3s.ai.