Công việc Giáo viên mỹ thuật
Có 5 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Hiện nay, việc làm giáo viên Mỹ thuật ngày càng được chú trọng dẫn đến nhu cầu tuyển giáo viên Mỹ thuật gia tăng. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM,... việc làm giáo viên Mỹ thuật đang dần trở nên phổ biến hơn với mức lương dao động khoảng 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Mỹ thuật hiện nay
Trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số ngày nay, việc làm giáo viên Mỹ thuật đang có xu hướng tăng nhanh đáng kể và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo ra nguồn nhân lực lao động có trình độ cao.
Là một công việc đòi hỏi về kỹ năng sáng tạo, giáo viên Mỹ thuật có thể giúp cho học sinh, sinh viên tự phát triển các khả năng về sáng tạo và tư duy phản biện của bản thân, qua đó mở ra các cơ hội về việc làm công nghiệp sáng tạo cho sinh viên như thiết kế đồ họa, quảng cáo, kiến trúc…
Bên cạnh đó, chính sách giáo dục trong nước đang ngày càng chú trọng đến việc phát triển toàn diện, đặc biệt là giáo dục nghệ thuật thì cơ hội về việc làm cho giáo viên Mỹ thuật đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng…, giáo viên Mỹ thuật có thể tự kết nối với các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thiết kế, truyền thông và nghệ thuật số, từ đó tạo ra được cơ hội cho các dự án hợp tác hoặc tư vấn.
2. Mức lương trung bình của việc làm giáo viên Mỹ thuật
Hiện nay, khi nhu cầu tuyển giáo viên Mỹ thuật đang ngày càng tăng thì mức lương trung bình của việc làm giáo viên Mỹ thuật cũng được nâng lên. Cụ thể, do được đào tạo với trình độ chuyên môn cao mà việc làm giáo viên Mỹ thuật tại trung tâm đang có mức lương cao nhất với khoảng 13.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.
|
Việc làm giáo viên Mỹ thuật
|
Mức lương dao động
(VNĐ/tháng)
|
Giáo viên Mỹ thuật mầm non
|
6.000.000 - 8.000.000
|
Giáo viên Mỹ thuật tiểu học
|
7.000.000 - 13.000.000
|
Giáo viên Mỹ thuật trung học
|
10.000.000 - 15.000.000
|
Giáo viên Mỹ thuật Part-time
|
5.000.000 - 10.000.000
|
Giáo viên Mỹ thuật hợp đồng
|
8.000.000 - 15.000.000
|
Giáo viên Mỹ thuật trung tâm
|
13.000.000 - 20.000.000
3. Những việc làm giáo viên Mỹ thuật phổ biến hiện nay
Ngày nay, xã hội đang ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò của nghệ thuật trong giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ em. Chính vì vậy mà nhu cầu tuyển giáo viên Mỹ thuật đang ngày càng tăng. Dưới đây là một số việc làm Mỹ thuật phổ biến hiện nay:
3.1. Giáo viên Mỹ thuật mầm non
Giáo viên Mỹ thuật mầm non phải là những người có phẩm chất tốt và yêu quý trẻ nhỏ. Với công việc này, giáo viên Mỹ thuật mầm non sẽ hướng dẫn cho các em nhỏ các kỹ thuật nghệ thuật cơ bản như vẽ tay tốt, tô màu, sử dụng màu nước, nặn đất sét...; từ đó tạo cơ hội thúc đẩy cho trẻ nhỏ khám phá ra các vật liệu nghệ thuật khác nhau để phát triển kỹ năng và sự tưởng tượng của trẻ.
Để ứng tuyển vị trí này, ứng viên phải tốt nghiệp trung cấp trở lên, đã tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Mỹ thuật và có khoảng 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Mức lương trung bình cho công việc này dao động khoảng 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng.
3.2. Giáo viên Mỹ thuật tiểu học
Giáo viên Mỹ thuật tiểu học sẽ giúp học sinh có được kỹ thuật cơ bản như vẽ, cắt dán, tô màu… Qua đó sẽ giúp cho các em có thể tự phát triển khả năng sáng tạo, tưởng tượng của bản thân, khám phá thế giới bên ngoài.
Ứng tuyển vị trí này bạn cần tốt nghiệp tại các trường Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Mỹ thuật với kinh nghiệm làm việc khoảng 1 - 2 năm. Ngoài ra, bạn cần phải thường xuyên thay đổi hình thức giảng dạy để tạo hứng thú cho học sinh, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng. Mức lương trung bình cho công việc này khoảng 7.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.
3.3. Giáo viên Mỹ thuật trung học
Giáo viên Mỹ thuật trung học sẽ hướng dẫn học sinh các kỹ thuật nghệ thuật nâng cao như vẽ, điêu khắc, kỹ thuật tô màu,... Qua đó sẽ giúp học sinh phát triển được khả năng phân tích và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật, khuyến khích các em đưa ra những suy nghĩ sâu sắc về các chủ đề nghệ thuật.
Ứng tuyển vào vị trí này, bạn cần phải tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Mỹ thuật với kinh nghiệm làm việc trong khoảng 1 năm, có sự linh hoạt và có khả năng sáng tạo, biết ứng dụng nghệ thuật vào trong đời sống và các lĩnh vực môn học khác như lịch sử, văn học… Mức lương trung bình cho công việc này khoảng 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.
4. Mô tả chi tiết công việc của Giáo viên mỹ thuật
Để giúp các ứng viên hiểu rõ hơn về việc làm giáo viên Mỹ thuật thì nội dung bản mô tả công việc giáo viên Mỹ thuật dưới đây sẽ liệt kê những việc làm mà các ứng viên cần phải đảm nhiệm.
- Chuẩn bị giáo án: Chuẩn bị và tìm hiểu trước các thông tin về bài giảng hay những kiến thức có liên quan khác để kiến thức giảng dạy của bạn được đúng chuẩn và đầy đủ nhất.
- Kiểm tra, đánh giá và xếp loại học sinh: Việc này có thể giúp cho giáo viên Mỹ thuật đưa ra những đánh giá, xếp loại chính xác nhất, nắm bắt được tình hình học tập của các em học sinh.
- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh: Ngoài việc giảng dạy, giáo viên Mỹ thuật còn có nhiệm vụ phụ đạo những em học sinh yếu, bồi dưỡng những em học sinh xuất sắc để tham gia vào các cuộc thi lớn.
- Phối hợp, tham gia các công việc khác: Trang trí phòng học, tham gia các câu lạc bộ, tham gia văn nghệ,...
- Tổ chức họp phụ huynh: Chuẩn bị phòng họp và các nội dung của cuộc họp để thông báo đến các bậc phụ huynh.
- Làm báo cáo: Làm báo cáo và báo cáo trực tiếp cho cấp trên để người quản lý đánh giá khả năng hoàn thành công việc của bạn.
5. Hình thức tuyển giáo viên Mỹ thuật nhiều nhất
Hiện nay, khi nền khoa học kỹ thuật trong nước đang ngày càng phát triển thì các hình thức tuyển giáo viên Mỹ thuật cũng khá đa dạng và phong phú. Dưới đây là một số hình thức tuyển giáo viên Mỹ thuật phổ biến nhất:
5.1. Tuyển giáo viên Mỹ thuật hợp đồng
Giáo viên Mỹ thuật được tuyển theo hình thức hợp đồng thường có thời gian làm việc cố định, có thể là theo năm học hoặc theo từng học kỳ. Với hình thức công việc này, các nhà tuyển dụng thường đưa ra yêu cầu người ứng viên phải tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật trở lên và hợp đồng giữa hai bên sẽ quy định rõ ràng về nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm, mức lương và các chế độ đãi ngộ khác dành cho giáo viên.
Ngoài ra, với hình thức công việc làm theo hợp đồng, mức lương và chế độ ổn định trong công việc của giáo viên Mỹ thuật hợp đồng thường có sự khác biệt lớn so với giáo viên Mỹ thuật biên chế. Họ sẽ phải làm việc và được hưởng mức lương theo đúng như thỏa thuận hợp đồng với nhà tuyển dụng. Mức lương trung bình cho công việc này khoảng 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.
5.2. Tuyển giáo viên Mỹ thuật biên chế
Giáo viên Mỹ thuật được tuyển dụng theo biên chế thường sẽ có một vị trí làm việc ổn định và lâu dài trong hệ thống giáo dục, thường có ở các cấp Tiểu học, THCS và THPT. Điều này sẽ giúp cho họ có thể yên tâm công tác và phát triển nghề nghiệp của bản thân.
Do là một công việc được tuyển dụng theo hình thức biên chế nên các nhà tuyển dụng thường đưa ra những quy trình xét tuyển vô cùng khắt khe như: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật trở lên, phỏng vấn và đánh giá năng lực chuyên môn. Tuy vậy, giáo viên Mỹ thuật biên chế lại được hưởng các chế độ đãi ngộ ổn định và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước, với mức lương trung bình khoảng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.
5.3. Tuyển giáo viên Mỹ thuật Part-time
Giáo viên Mỹ thuật part-time thường làm việc theo giờ hoặc theo lớp tại các cơ sở giáo dục, trường học hoặc lớp học online; cho phép họ linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian, có thể dễ dàng kết hợp với các công việc hoặc việc học khác.
Bên cạnh đó, giáo viên Mỹ thuật part-time thường là những người có trình độ chuyên môn cao ở cấp bậc Cao đẳng hoặc Đại học, có thể là nghệ sĩ, nhà thiết kế hoặc những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ mang đến những kinh nghiệm thực tiễn và phong phú cho học sinh. Mức lương trung bình của công việc này khoảng 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.
5.4. Tuyển giáo viên Mỹ thuật trung tâm
Hiện nay, tại các trung tâm nghệ thuật thường có cơ cấu lớp học linh hoạt, cho phép giáo viên Mỹ thuật dạy tại trung tâm có thể dễ dàng điều chỉnh nội dung giảng dạy và phương pháp phù hợp với nhu cầu của học sinh.
Cũng giống với giáo viên Mỹ thuật part-time, giáo viên Mỹ thuật trung tâm thường là những chuyên gia trong lĩnh vực mỹ thuật, có kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức sâu rộng về các kỹ thuật và phong cách nghệ thuật. Để ứng tuyển vào công việc này, bạn cần phải tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Mỹ thuật, với mức lương trung bình khoảng 13.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.
6. Khu vực tuyển giáo viên Mỹ thuật nhiều nhất
Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng…, nhu cầu tuyển giáo viên Mỹ thuật đang dần trở nên phổ biến hơn do nhu cầu học các ngành có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật tăng cao.
6.1. Tuyển giáo viên Mỹ thuật tại TP.HCM
TP.HCM là một trong 2 thành phố lớn nhất cả nước đang sở hữu nhiều cơ hội về việc làm và đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục. Với số dân khoảng 9,4 triệu người (năm 2023), TP.HCM luôn có nhu cầu giáo dục cao, từ đó kéo theo nhu cầu về việc làm giáo viên Mỹ thuật tại đây đang ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là tại Quận 1, Quận Bình Thạnh. Mức lương trung bình của giáo viên Mỹ thuật tại đây dao động trong khoảng 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.
6.2. Tuyển giáo viên Mỹ thuật tại Hà Nội
Là thủ đô và là trung tâm chính trị, văn hóa của Việt Nam, Hà Nội luôn được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để phát triển văn hóa, xã hội, sở hữu nhiều cơ sở văn hóa, bảo tàng và các trường nghệ thuật, tạo nền tảng vững chắc cho giáo dục nghệ thuật.
Ngoài ra, cùng với số dân khoảng 8,4 triệu người, nhu cầu về giáo dục tại Hà Nội vẫn luôn ở mức cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực về nghệ thuật. Chính vì vậy mà việc làm giáo viên Mỹ thuật tại Hà Nội đang ngày càng được mở rộng, tập trung tại các Quận như: Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Ba Đình. Mức lương trung bình của công việc này vào khoảng 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.
6.3. Tuyển giáo viên Mỹ thuật tại Đà Nẵng
Là thành phố biển và trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, Đà Nẵng luôn thu hút rất nhiều du khách, tạo ra nhiều cơ hội để phát triển các hoạt động nghệ thuật và văn hóa. Nhờ vậy mà nhu cầu về việc tuyển giáo viên Mỹ thuật tại Đà Nẵng vẫn đang liên tục tăng, tập trung chủ yếu ở Quận Sơn Trà. Mức lương trung bình của công việc này dao động ở mức 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Đà Nẵng, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để lựa chọn việc làm giáo viên Mỹ thuật phù hợp với bản thân.
6.4. Tuyển giáo viên Mỹ thuật tại Hải Phòng
Là thành phố cảng quan trọng và lâu đời của miền Bắc Việt Nam, Hải Phòng là nơi có bề dày văn hóa và lịch sử, có nghệ thuật truyền thống và di sản văn hóa phong phú, lâu đời; từ đó đã tạo điều kiện cho việc giáo dục Mỹ thuật phát triển. Chính vì vậy mà nhu cầu tuyển giáo viên Mỹ thuật tại Hải Phòng đang không ngừng tăng cao, với mức lương trung bình khoảng 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Mọi thông tin về tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng sẽ được Job3s cập nhật mới nhất, hi vọng bạn sẽ lựa chọn được việc làm giáo viên Mỹ thuật phù hợp.
7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với giáo viên Mỹ thuật
Vốn là một công việc đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao, nên khi tuyển giáo viên Mỹ thuật, các nhà tuyển dụng thường hay đưa ra những yêu cầu dưới đây:
7.1. Yêu cầu bằng cấp
-
Đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Mỹ thuật.
-
Đã có 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.
7.2. Yêu cầu kỹ năng
-
Có kỹ năng vẽ tay tốt; có tư duy, sáng tạo là một lợi thế lớn.
-
Kỹ năng thuyết trình và khả năng truyền đạt thông tin tốt.
-
Tâm huyết với nghề và có phẩm chất đạo đức tốt.
-
Không ngừng sáng tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao kiến thức và tạo sự hứng thú cho học sinh.
-
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng là một lợi thế lớn.
8. Trường đại học Mỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam hiện nay
Ngày nay, với sức hút của việc làm giáo viên Mỹ thuật, nhiều học sinh, sinh viên có hứng thú về năng khiếu nghệ thuật vẫn đang tìm kiếm cho mình những trường Đại học Mỹ thuật có chất lượng đào tạo tốt và cơ sở vật chất hiện đại. Dưới đây là một số trường Đại học Mỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam mà các bạn có thể tham khảo:
|
Khu vực
|
Tên Trường
|
Ngành học
|
Khối tuyển sinh
|
Điểm chuẩn (2024)
|
Học phí (2024)
|
Hà Nội
|
Đại học Mỹ thuật Việt Nam
|
Sư phạm mỹ thuật
|
H00
|
29,56
|
1.416.000 VNĐ/tháng
|
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
|
Sư phạm mỹ thuật
|
H00
|
34,00
|
1.410.000 VNĐ/tháng
|
Đại học Sư phạm Hà Nội
|
Sư phạm mỹ thuật
|
H00
|
22,69
|
Miễn học phí
|
Huế
|
Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế
|
Sư phạm mỹ thuật
|
H00
|
21
|
14.100.000 VNĐ/năm
|
Đại học Đồng Tháp
|
Sư phạm mỹ thuật
|
H00, H07
|
22,5
|
Miễn học phí
|
Thành phố Hồ Chí Minh
|
Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
|
Sư phạm mỹ thuật
|
H00
|
22,25 (năm 2023)
|
13.500.000 VNĐ/năm
|
Đại học Sài Gòn
|
Sư phạm mỹ thuật
|
H00
|
21,59
|
Miễn học phí
Việc làm giáo viên nói chung và giáo viên mỹ thuật nói riêng là nghề có sứ mệnh cao cả trong việc truyền cảm hứng cho học sinh, giúp kiến tạo nên những tâm hồn nghệ sĩ trong tương lai. Job3s hi vọng bạn sẽ lựa chọn được việc làm giáo viên Mỹ thuật phù hợp với năng lực của bản thân và có mức lương xứng đáng trong thời gian tới. Chúc bạn thành công trong công việc!