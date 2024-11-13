Tuyển Giáo viên mỹ thuật Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên mỹ thuật Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Quản lý toàn bộ các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Tham gia xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến làm mới, chỉnh sửa, cập nhật đề cương chi tiết, slide bài giảng, bài tập, đề thi và ngân hàng câu hỏi của các học phần trong chương trình đào tạo của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

Tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Mỹ thuật và Thiết kế;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Thạc sĩ các chuyên ngành: Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành có liên quan. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ĐH, Ths, TS từ các nước tiên tiến.

Có kinh nghiệm giảng dạy trình độ đại học hoặc cơ sở đào tạo chuyên nghiệp (ngành Thiết kế đồ họa) từ 3 năm trở lên

Có kinh nghiệm tham gia công tác phát triển chương trình và xây dựng học liệu chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ từ 3 năm trở lên

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thiết kế đồ hoạ với danh mục dự án đa dang ( thiết kế đồ hoạ, UX/UI, truyền thông số,..) là một lợi thế

Có khả năng nắm bắt công việc tốt, có ý tưởng trong hoạt động phát triển chương trình đào tạo;

Ngoại ngữ: Có khả năng đọc và nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh. Có khả năng giao tiếp, giảng dạy bằng tiếng Anh là một lợi thế;

Có năng lực tham mưu, đưa ra ý tưởng, giải pháp;

Năng lực phân tích, tổng hợp;

Có kỹ năng giảng dạy tốt;

Có kỹ năng nghiên cứu và phát triển;

Nhanh nhẹn, chủ động, nhiệt tình, trung thực;

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật.

Tác phong sư phạm, trung thực, khả năng chịu áp lực công việc cao

Có khả năng sáng tạo và tư duy độc lập

Tại Trường Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc)

Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương.

Hỗ trợ các gói thưởng nghiên cứu, bài báo khoa học hàng năm đối với Giảng viên.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn.

Cơ hội được tham gia đào tạo, học hỏi, hướng dẫn trực tiếp đối với Giảng viên tập sự/ít kinh nghiệm bởi các Giảng viên giàu kinh nghiệm.

Thời gian làm việc linh hoạt đối với Giảng viên

Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Hưởng gói BHSK PJICO dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm.

Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,...

Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.

Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).

Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học CMC

