Tuyển Giáo viên mỹ thuật Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Tuyển Giáo viên mỹ thuật Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Trường Đại học CMC
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Trường Đại học CMC

Giáo viên mỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mỹ thuật Tại Trường Đại học CMC

Mức lương
Đến 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên mỹ thuật Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Quản lý toàn bộ các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế
Tham gia xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế
Tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến làm mới, chỉnh sửa, cập nhật đề cương chi tiết, slide bài giảng, bài tập, đề thi và ngân hàng câu hỏi của các học phần trong chương trình đào tạo của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế
Tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Mỹ thuật và Thiết kế;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Thạc sĩ các chuyên ngành: Mỹ thuật, Thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành có liên quan. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ĐH, Ths, TS từ các nước tiên tiến.
Có kinh nghiệm giảng dạy trình độ đại học hoặc cơ sở đào tạo chuyên nghiệp (ngành Thiết kế đồ họa) từ 3 năm trở lên
Có kinh nghiệm tham gia công tác phát triển chương trình và xây dựng học liệu chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ từ 3 năm trở lên
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành thiết kế đồ hoạ với danh mục dự án đa dang ( thiết kế đồ hoạ, UX/UI, truyền thông số,..) là một lợi thế
Có khả năng nắm bắt công việc tốt, có ý tưởng trong hoạt động phát triển chương trình đào tạo;
Ngoại ngữ: Có khả năng đọc và nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh. Có khả năng giao tiếp, giảng dạy bằng tiếng Anh là một lợi thế;
Có năng lực tham mưu, đưa ra ý tưởng, giải pháp;
Năng lực phân tích, tổng hợp;
Có kỹ năng giảng dạy tốt;
Có kỹ năng nghiên cứu và phát triển;
Nhanh nhẹn, chủ động, nhiệt tình, trung thực;
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật.
Tác phong sư phạm, trung thực, khả năng chịu áp lực công việc cao
Có khả năng sáng tạo và tư duy độc lập

Tại Trường Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc)
Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương.
Hỗ trợ các gói thưởng nghiên cứu, bài báo khoa học hàng năm đối với Giảng viên.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn.
Cơ hội được tham gia đào tạo, học hỏi, hướng dẫn trực tiếp đối với Giảng viên tập sự/ít kinh nghiệm bởi các Giảng viên giàu kinh nghiệm.
Thời gian làm việc linh hoạt đối với Giảng viên
Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Hưởng gói BHSK PJICO dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm.
Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,...
Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.
Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).
Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học CMC

Trường Đại học CMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thiet-ke-do-hoa-thu-nhap-toi-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247081
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP In Trần Phú
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Công Ty CP In Trần Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty CP In Trần Phú
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học CMC
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
Trường Đại học CMC
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Giáo viên mỹ thuật TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 27/11/2024
Đồng Nai Bình Dương Đắk Lắk Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP In Trần Phú
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Công Ty CP In Trần Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty CP In Trần Phú
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học CMC
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
Trường Đại học CMC
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Giáo viên mỹ thuật TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 27/11/2024
Đồng Nai Bình Dương Đắk Lắk Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên mỹ thuật Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tp Inc. - Hanoi Business Center
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tp Inc. - Hanoi Business Center
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm