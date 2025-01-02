Tuyển Giáo viên mỹ thuật Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Vietnam Australia International School (Vas)
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Vietnam Australia International School (Vas)

Giáo viên mỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mỹ thuật Tại Vietnam Australia International School (Vas)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 168 Đường Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giáo viên mỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giảng dạy
Giáo dục và giảng dạy theo chương trình Năng khiếu của nhà trường.
Soạn bài, kiểm tra, đánh giá theo quy định.
Thường xuyên tham gia dự giờ, trao đổi góp ý,rút kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy, đảm bảo kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh từ loại khá trở lên.
Thực hiện đầy đủ các lọai hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của nhà trường.
Kiểm tra việc thực hiện ghi bài, làm bài của học sinh hàng ngày.
Ra đề kiểm tra thường xuyên của lớp được phân công phụ trách.
Chịu trách nhiệm đánh giá nhận xét về học lực của từng học sinh.
Quan tâm chăm sóc, theo dõi học sinh yếu hoặc khó khăn học tập hoặc có vấn đề về tâm sinh lí đề ra biện pháp hỗ trợ.
2. Chăm sóc học sinh:
Phối hợp cùng các bộ phận liên quan chăm sóc và quản lý học sinh.
Phối hợp bộ phận giáo vụ thông tin liên lạc với phụ huynh các vần đề có liên quan tới trẻ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Vietnam Australia International School (Vas) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vietnam Australia International School (Vas)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 594 Ba Thang Hai Street, District 10, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

