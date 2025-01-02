Tuyển Giáo viên mỹ thuật Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Giảng dạy

Giáo dục và giảng dạy theo chương trình Năng khiếu của nhà trường.

Soạn bài, kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Thường xuyên tham gia dự giờ, trao đổi góp ý,rút kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy, đảm bảo kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh từ loại khá trở lên.

Thực hiện đầy đủ các lọai hồ sơ sổ sách theo yêu cầu của nhà trường.

Kiểm tra việc thực hiện ghi bài, làm bài của học sinh hàng ngày.

Ra đề kiểm tra thường xuyên của lớp được phân công phụ trách.

Chịu trách nhiệm đánh giá nhận xét về học lực của từng học sinh.

Quan tâm chăm sóc, theo dõi học sinh yếu hoặc khó khăn học tập hoặc có vấn đề về tâm sinh lí đề ra biện pháp hỗ trợ.

2. Chăm sóc học sinh:

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan chăm sóc và quản lý học sinh.

Phối hợp bộ phận giáo vụ thông tin liên lạc với phụ huynh các vần đề có liên quan tới trẻ.