Công việc Giáo viên Stem

Tuyển dụng giáo viên Stem ngày càng gia tăng bởi phương pháp giảng dạy Stem có sự khác biệt phương pháp truyền thống, giúp học sinh dễ dàng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế. Đặc biệt, cơ hội rộng mở và mức lương hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng sẽ mang lại nhiều động lực cho nhiều giáo viên cống hiến hết mình cho sự nghiệp giảng dạy.

1. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên Stem

STEM là phương pháp giảng dạy đổi mới trong nền giáo dục hiện nay. Khác hẳn với giáo dục truyền thống, khi chuyển sang phương pháp Stem để kết hợp giữa 4 yếu tố: khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học giúp khả năng vận dụng học tập của học sinh theo cách hiệu quả hơn. Hiện nay, phương pháp Stem được áp dụng tại nhiều trường quốc tế ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Chính vì thế mà nhu cầu tuyển dụng giáo viên Stem càng nhiều hơn, giáo viên Stem đóng vai trò quan trọng để phát triển kỹ năng cần thiết cho học sinh tương lai, bao gồm: tư duy logic và phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Bằng việc kết hợp 4 lĩnh vực chính là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và Toán học giúp học sinh tiếp cận với những thử thách thực tế từ đó nắm chắc nền tảng kiến thức.

Đặc biệt, giáo viên STEM không chỉ là người truyền đạt kiến thức hỗ trợ học sinh trong quá trình khám phá, tự học và thực hành. Thông qua cách giúp học sinh tiếp cận phương pháp học tích cực, giáo viên khuyến khích các học sinh tham gia vào đề tài dự án nhằm giải quyết các tình huống thực tiễn. Từ đó, giúp học sinh phát triển kỹ năng logic, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng độc lập.

Trong nhiều năm gần đây, Bộ GD&ĐT hình thành cơ bản về đội ngũ và tiến hành thực hiện hóa phương pháp giảng dạy STEM vào chương trình học trong nhà trường. Giáo viên và các nhóm chuyên môn giảng dạy được giao quyền tích hợp phương pháp này, liên kết môn học để gắn với các vấn đề thực tiễn.

Từ năm học 2024-2025, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với các nhà trường khối phổ thông tổ chức 3 hình thức dạy học STEM là: môn học khoa học theo STEM; Tổ chức hoạt động cùng với STEM; Hoạt động đề tài nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Trong đó, hình thức giảng dạy vận dụng khoa học với STEM là hình thức giáo dục STEM chủ yếu tại trường trung học.

Theo báo cáo thống kê uy tín trong lĩnh vực Stem, trong giai đoạn năm 2019-2022, số tuyển mới các sinh viên đại học đào tạo trong lĩnh vực STEM tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm, cao hơn so với mức tăng trưởng chung của thế giới là 6,5%. Tổng số các giảng viên tham gia đào tạo ở trình độ đại học theo STEM là khoảng 24.880 người, tỉ lệ sinh viên đại học/ giảng viên là 25,4:1, có thể đạt mức trung bình chung cho tất cả lĩnh vực đào tạo khác.

Mặc dù cũng thấp hơn so với các nước Châu Âu nhưng đây cũng là dấu hiệu khởi sắc cho việc áp dụng Stem hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên Stem đang trở nên phổ biến tại Việt Nam

2. Mức lương trung bình của việc làm giáo viên Stem

Hiện nay, mức thu nhập của giáo viên Stem cũng dựa vào kinh nghiệm giảng dạy, hình thức việc làm cũng như khu vực tuyển dụng. Dưới đây là các mức lương trung bình cho việc làm giáo viên Stem:

Trung bình đối với giáo viên Stem là trợ giảng hoặc mới ra trường có mức lương dao động từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng.

Đối với giáo viên Stem có kinh nghiệm từ 1-2 năm kinh nghiệm sẽ có mức lương trung bình dao động từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng tùy thường là các khối mầm non và tiểu học.

Giáo viên Stem với năng lực tốt và chuyên môn cao, giảng dạy từ 3-4 năm kinh nghiệm ở các khối THCS có mức lương từ 12.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng.

Nhìn chung, mức lương trung bình của giáo viên Stem khá ổn so với các giáo viên theo phương pháp truyền thống khác. Đặc biệt, phương pháp giảng dạy có sự kết hợp đa dạng nhiều lĩnh vực sẽ giúp cho không chỉ học sinh có hứng thú học tập mà việc giảng dạy của giáo viên cũng có những định hướng mới tốt hơn.

Mức lương của giáo viên Stem phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm và trung tâm đào tạo

3. Mô tả công việc của việc làm giáo viên Stem

Khác hẳn với phương pháp giảng dạy truyền thống, tuyển dụng giáo viên Stem sẽ giúp cho học sinh hiểu được cách truyền tải góc nhìn thực tiễn thông qua mỗi bài học. Từ đó, học sinh sẽ bắt đầu từ duy và đặt các câu hỏi, khơi dậy khả năng tự tìm tòi của học sinh, kích thích học sinh biết cách giải quyết vấn đề khi vận dụng kiến thức từ phương pháp STEM đã truyền tải trước đó. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết của một giáo viên Stem:

Nhiệm vụ Công việc thực hiện Công việc giảng dạy Lên kế hoạch giảng dạy bám sát vào chương trình học và xác định rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, để đúng với mục tiêu và định hướng chung của nhà trường và tổ chuyên môn. Xây dựng hoạt động có nội dung và mục tiêu rõ ràng để đảm bảo khi vận dụng phương pháp này có tính khả thi phù hợp với học sinh, hoàn cảnh và điều kiện thực tế để giúp việc học hiệu quả. Quản lý lớp học và xây dựng kế hoạch giảng dạy học theo chương trình học và chuẩn kiến thức của chương trình giáo dục quốc gia. Cung cấp hệ thống tài liệu bổ trợ cho việc học tập và đánh giá quá trình dạy, học để đảm bảo học sinh có sự tiến bộ, thực hiện việc bồi dưỡng dành cho học sinh. Thực hiện soạn đề thi, ngân hàng đề và tiến hành chấm điểm, kiểm tra, giám sát kết quả học tập định kỳ theo tuần/ tháng/ học kỳ của năm học. Báo cáo theo học kỳ hoặc đột xuất về sự tiến bộ của học sinh với Ban Giám hiệu, từ đó đưa ra thêm các đề xuất cho các hoạt động chương trình giảng dạy thêm hiệu quả hơn. Công tác làm chủ nhiệm Thực hiện các nội dung giảng dạy theo kế hoạch đã xây dựng và được Ban Giám hiệu phê duyệt. Tổ chức các cuộc họp với phụ huynh, các giáo viên trong Khối nội bộ và các tổ chức xã hội có liên quan cho hoạt động giáo dục, giám sát chất lượng học tập và rèn luyện của mỗi cá nhân học sinh với vai trò làm chủ nhiệm. Thường xuyên trao đổi và kết nối các thông tin giữa nhà trường và phụ huynh theo quy định. Triển khai hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ để tăng khả năng gắn kết, tăng kỹ năng làm việc làm và phát triển tài năng của học sinh. Luôn chú trọng tới cảm xúc, tinh thần và tâm lý của học sinh, tích cực động viên học sinh để tạo môi trường học tập hạnh phúc, an toàn và tận tâm cho tất cả học sinh. Nghiên cứu và phát triển Thực hiện nhiệm vụ được phân công của Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng chuyên môn. Tham gia dự giờ để đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên trong tổ chuyên môn. Xây dựng kế hoạch giảng dạy đan xen với nhau như có dạy học theo dự án, bổ sung tài liệu học tập để bổ trợ cho công tác chuyên môn, hoặc tìm tòi các công cụ phục vụ cho việc giảng dạy. Tham gia các chương trình tập huấn về chuyên môn, đào tạo nội bộ hoặc dự hội thảo được tổ chức. Công việc liên quan khác Tham dự vào các cuộc họp với những người hoạt động liên quan như nhóm/ bộ phận/trường để cập nhật liên tục về một số những quy tắc, quy định và chính sách. Tuân thủ các quy định và tài liệu hướng dẫn của Bộ phận và Nhà trường. Tham gia vào tổ chức các sự kiện và hoạt động chung của Nhà trường Thực hiện thêm các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

Mô tả công việc của giáo viên Stem

4. Hình thức tuyển dụng giáo viên Stem

Tuyển dụng giáo viên Stem với các hình thức làm việc linh hoạt để phù hợp với từng nhu cầu dành cho giáo viên. Điều này cũng là công việc được nhiều giáo viên đón nhận và yêu thích lựa chọn mang đến cơ hội phát triển hiện nay. Các hình thức tuyển dụng giáo viên STEM bao gồm:

Tuyển dụng giáo viên Stem Full-time: Đối với hình thức tuyển dụng này, các giáo viên Stem sẽ làm việc toàn thời gian, có thể áp dụng cho giáo viên Stem dạy theo biên chế hoặc hợp đồng. Giáo viên làm việc hình thức này thường có mức lương cố định kèm chế độ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, có cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn.

Công việc của giáo viên:

Thiết kế và giảng dạy các khóa học STEM theo chương trình của nhà trường hoặc tổ chức giáo dục.

Tham gia phát triển nội dung, giáo trình và tài liệu học tập liên quan.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa hoặc dự án STEM

Tuân thủ theo đúng quy định của nhà trường.

Yêu cầu đối với tuyển dụng giáo viên Stem làm full time cần tốt nghiệp các ngành liên quan tới Khoa Học, Công nghệ, Kỹ thuật,...và có kinh nghiệm giảng dạy, quản lý lớp học tốt.

Tuyển dụng giáo viên Stem Part-time: Đối với hình thức tuyển giáo viên Part time phù hợp với trợ giảng mới ra trường hoặc những giáo viên muốn có thời gian linh hoạt theo ca/giờ và địa điểm làm việc. Mức lương của giáo viên Stem làm bán thời gian thường thấp hơn và được chi trả theo số giờ dạy học.

Mô tả công việc:

Thực hiện tổ chức các lớp giảng dạy STEM theo giờ, giáo viên tập trung vào các hoạt động thực hành, thí nghiệm hoặc các dự án nhỏ.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện và hội thảo liên quan đến phương pháp Stem.

Yêu cầu đối với tuyển dụng giáo viên Stem chỉ cần có kỹ năng chuyên môn tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy.

Tuyển dụng giáo viên Stem THCS: Hình thức tuyển dụng giáo viên stem THCS cũng khá phổ biến tại Việt Nam. Yêu cầu giáo viên Stem THCS nắm rõ chương trình giáo dục THCS và có khả năng dạy các môn Khoa học, Tin học hoặc Công nghệ. Ngoài ra, giáo viên có chứng chỉ dạy Stem cũng là lợi thế.

Công việc cần thực hiện:

Áp dụng lĩnh vực STEM vào các bài giảng cho học sinh THCS (lớp 6-9) với trọng tâm phát triển tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Tích hợp các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học trong bài giảng.

Tuyển dụng giáo viên Stem tiểu học: Bên cạnh tuyển dụng giáo viên Stem THCS, hiện nay giáo dục theo Stem tại các lớp tiêu học cũng trở nên phổ biến hơn. Công việc này phù hợp với những giáo viên nào yêu thích trẻ em, luôn kiên nhẫn và truyền đạt kiến thức tốt.

Mô tả công việc:

Thiết kế bài học STEM đơn giản và phù hợp với độ tuổi học sinh tiểu học (lớp 1-5).

Tổ chức các hoạt động có thể vận dụng thực tiễn, đồng thời khuyến khích trẻ khám phá khoa học qua thực hành.

Các hình thức tuyển dụng giáo viên Stem hiện nay

5. Yêu cầu đối với việc làm giáo viên Stem

Phương pháp Stem cũng chưa phổ biến tại Việt Nam nhưng từ năm 2019 cho tới thời điểm hiện tại, nhà nước cũng đang khá tập trung phát triển việc học của học sinh khi áp dụng phương pháp giảng dạy này. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên Stem cũng vì thế mà tăng cao hơn. Các nhà tuyển dụng việc làm giáo viên Stem cũng có những yêu cầu nhất định đối với vị trí giáo viên giúp cho việc học của học sinh hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể chọn 1 trong số các lĩnh vực của Stem để phát triển chuyên sâu hoặc cũng có thể chọn tất cả 4 lĩnh vực này.

Dưới đây là một số kỹ năng cần có khi trở thành một giáo viên Stem:

Về kiến thức chuyên môn:

Các nhà tuyển dụng giáo viên STEM yêu cầu việc với giảng dạy các môn học theo STEM. Yêu cầu giáo viên cần nắm chắc các nền tảng kiến thức cần thiết để nâng cao chất lượng dạy học STEM hiệu quả cho học sinh.

Trở thành trợ lý nghiên cứu hoặc nhà khoa học trong lĩnh vực STEM. Giáo viên Stem cần có bằng cấp cao như Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

Về kinh nghiệm:

Ứng viên cần có 2 năm kinh nghiệm trở lên giảng dạy phổ thông ( từ cấp trung học và trung học phổ thông)

Ưu tiên người có kinh nghiệm làm tại trường Quốc tế/Song Ngữ.

Về kỹ năng cần có:

Yêu thích việc giảng dạy và giáo dục; luôn có phương pháp theo hướng vận dụng sáng tạo áp dụng thực tiễn và lấy học sinh gốc rèn luyện cho học sinh biết cách chủ động học tập; tự trau dồi và ham học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Kỹ năng giao tiếp tốt, luôn năng động, nhiệt tình và sáng tạo trong các đề tài nghiên cứu.

Ưu tiên các ứng viên có những thế mạnh, tính cách tích cực hoặc có năng khiếu ngoài giảng dạy.

Ưu tiên các ứng viên sử dụng thành thạo công cụ phần mềm tin học trong phương pháp giảng dạy và có trình độ tiếng Anh trung cấp trở lên.

Yêu cầu tuyển dụng đối với giáo viên Stem cũng đòi hỏi cao về kinh nghiệm giảng dạy

6. Khu vực tuyển dụng giáo viên Stem nhiều nhất

Giáo dục STEM đang khá phát triển mạnh tại Việt Nam, với nhu cầu tuyển dụng giáo viên Stem tăng cao ở các thành phố lớn. Các trung tâm giáo dục, trường học công lập và tư thục đều đẩy mạnh việc tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu đào tạo trong thời kỳ đổi mới giáo dục.

Tuyển dụng giáo viên Stem Hà Nội

Thành phố Hà Nội được coi là trung tâm giáo dục lớn của cả nước, có số lượng trường học, trung tâm đào tạo STEM nhiều nhất. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng giáo viên STEM tại Hà Nội trải dài từ cấp tiểu học, THCS đến các dự án giáo dục ngoại khóa. Giáo việc có cơ hội được làm việc tại trung tâm Stem uy tín như: Tổ chức giáo dục STEM, Kidscode STEM, hoặc các trường quốc tế.

Tuyển dụng giáo viên Stem TP.HCM

Hiện nay, TP.HCM cũng là nơi phát triển mạnh các chương trình giáo dục hiện đại, đặc biệt là STEM. Nhu cầu cao về giáo viên có khả năng giảng dạy lập trình, công nghệ thực tế ảo (VR), và Internet vạn vật (IoT). Yêu cầu giáo viên có tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng làm việc với học sinh ở nhiều độ tuổi.

Tuyển dụng giáo viên Stem Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng đang từng bước phát triển giáo dục STEM, đặc biệt tập trung vào các cấp tiểu học và THCS. Các trường học và trung tâm giáo dục tại thành phố Đà Nẵng tìm kiếm giáo viên có kỹ năng giảng dạy sáng tạo, kết hợp lý thuyết với thực hành nhằm tuyển dụng giáo viên Stem có kinh nghiệm nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh. Giáo viên Stem tại khu vực này cũng có cơ hội được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động tại các trung tâm Stem như STEAM for Kids,..

Kết Luận

Mặc dù giáo viên giảng dạy theo phương pháp Stem được phổ biến ở các nước Châu Âu. Nhưng mấy năm gần đây, tại Việt Nam nhu cầu tuyển dụng giáo viên Stem càng nhiều do nhà nước tập trung áp dụng chương trình học theo Stem vận dụng linh hoạt 4 yếu tố liên quan tới: khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học giúp việc học tập của học sinh hiệu quả hơn. Chính vì thế, vị trí giáo viên STEM là cơ hội tuyệt vời dành cho những người đam mê giáo dục và sáng tạo, đồng thời mong muốn góp phần xây dựng nền tảng khoa học công nghệ cho thế hệ trẻ tương lai. Bên cạnh ý nghĩa to lớn trong việc đóng góp vào sự phát triển của nền giáo dục hiện đại, nghề giáo viên STEM còn mang lại môi trường làm việc sáng tạo, đầy thử thách và cơ hội phát triển chuyên môn bền vững, trở thành một lựa chọn nghề nghiệp đầy tiềm năng cho tương lai.