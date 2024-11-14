Tuyển Giáo viên Stem CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên Stem CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO

Giáo viên Stem

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Stem Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Song ngữ liên cáp Greenfield School, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Giáo viên Stem Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp giảng dạy với Giáo viên Toán/Khoa học nước ngoài và hỗ trợ học sinh đối với giờ Toán và Khoa học của giáo viên nước ngoài giảng dạy;
Phụ đạo môn Toán/Khoa học theo lịch trong và ngoài giờ hành chính đối với môn Toán/Khoa học đối với học sinh cần phụ đạo.
Phụ trách Labworks.
Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục.
Làm việc giờ hành chính, 8h00am to 5h00pm.
Nội dung cụ thể khác sẽ được trao đổi và giải đáp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân Đại học ngành Toán hoặc Hoá hoặc Lý hoặc Sinh (Nhận hồ sơ sinh viên thứ 4).
Tiếng Anh giao tiếp tốt (IELTS tối thiểu 5.5-6.0 hoặc tương đương).
Có kinh nghiệm đứng lớp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng cạnh tranh, theo năng lực thực tế, từ 10 - 12 - 15 triệu đồng/tháng (net) + Thưởng học kì
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo chế độ ... (không khấu trừ vào lương) và bảo hiểm y tế tư nhân (quyền lợi lên tới 250 triệu/năm), thưởng Tết và hỗ trợ sự kiện, lương hè 80%, vé xe bus tháng, khám sức khỏe định kì, nghỉ mát...
Hỗ trợ chi phí ban đầu, thanh toán 1 lần (reallocation allowance) để chuyển chỗ ở gần địa điểm làm việc.
Làm việc môi trường chuyên nghiệp, hiện đại
Ăn trưa, đồng phục, khám sức khỏe hàng năm.
Được đào tạo các kỹ năng làm việc và đào tạo các chứng chỉ giảng dạy quốc tế
Cơ hội nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO

CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Topscore Office, Tòa nhà Anh Minh, 36 Phố Hoàng Cầu - Phường Ô Chợ Dừa- Quận Đống Đa- Hà Nội

