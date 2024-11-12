Tuyển Giáo viên Stem Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên Stem Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tham gia dạy Robot và Lập trình tại Times City, trường Ngô Sĩ Liên, Vinschool, Nguyễn Siêu, trường Quốc tế,...

Hướng dẫn các học sinh tham gia các cuộc thi về lắp ghép, lập trình Robot

Tập huấn chuyên môn và tham gia các hoạt động của Trung tâm

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sắp xếp được thời gian để tham gia các buổi dạy

Có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp ghép hoặc Lập trình Robot thi đấu

Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi

Vui vẻ, thân thiện, làm việc được với trẻ con

Kĩ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống phát sinh tốt

Tại Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đóng dấu thực tập như thực tập sinh chính thức của công ty (nếu cần)

Có thể xem xét thành nhân viên chính thức

Hưởng lương cứng của công ty nếu đủ năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.