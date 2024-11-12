Tuyển Giáo viên Stem Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam

Giáo viên Stem

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Stem Tại Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên Stem Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Tham gia dạy Robot và Lập trình tại Times City, trường Ngô Sĩ Liên, Vinschool, Nguyễn Siêu, trường Quốc tế,...
Hướng dẫn các học sinh tham gia các cuộc thi về lắp ghép, lập trình Robot
Tập huấn chuyên môn và tham gia các hoạt động của Trung tâm

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sắp xếp được thời gian để tham gia các buổi dạy
Có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp ghép hoặc Lập trình Robot thi đấu
Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi
Vui vẻ, thân thiện, làm việc được với trẻ con
Kĩ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống phát sinh tốt

Tại Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đóng dấu thực tập như thực tập sinh chính thức của công ty (nếu cần)
Có thể xem xét thành nhân viên chính thức
Hưởng lương cứng của công ty nếu đủ năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam

Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: T11 Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

