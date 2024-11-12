Tuyển Giáo viên Stem Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Stem Tại Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giáo viên Stem Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Tham gia dạy Robot và Lập trình tại Times City, trường Ngô Sĩ Liên, Vinschool, Nguyễn Siêu, trường Quốc tế,...
Hướng dẫn các học sinh tham gia các cuộc thi về lắp ghép, lập trình Robot
Tập huấn chuyên môn và tham gia các hoạt động của Trung tâm
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sắp xếp được thời gian để tham gia các buổi dạy
Có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp ghép hoặc Lập trình Robot thi đấu
Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi
Vui vẻ, thân thiện, làm việc được với trẻ con
Kĩ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống phát sinh tốt
Tại Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đóng dấu thực tập như thực tập sinh chính thức của công ty (nếu cần)
Có thể xem xét thành nhân viên chính thức
Hưởng lương cứng của công ty nếu đủ năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
