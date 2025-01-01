Công việc Kỹ sư thiết kế ô tô

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ô tô càng gia tăng do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và công nghệ công nghiệp 4.0. Với vai trò quan trọng vào việc thiết kế và phát triển sản phẩm hệ thống nên vị trí này nhận mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm và năng lực.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ô tô

Kỹ sư thiết kế ô tô là chuyên gia trong ngành kỹ thuật ô tô đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc làm thiết kế, phát triển sản phẩm, kiểm tra thiết bị và hệ thống của ô tô bao gồm: nội thất, ngoại thất, hệ thống lái, động cơ, hộp số, tải trọng,..tất cả các công việc này đều cần được đảm bảo chất lượng sản phẩm, không có bất cứ lỗi nào trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt và đưa ra thị trường.

Hiện nay, trong bối cảnh phát triển nền kinh tế- xã hội phát triển cũng như bùng nổ công nghệ 4.0, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô có những bước tiến mới trong việc tiêu thụ các hãng xe chất lượng. Chính vì thế, trong ngành này có nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ô tô có có chuyên môn và kinh nghiệm cao để giải quyết cho bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực cho ngành kỹ thuật công nghiệp này.

Được biết, Việt Nam là một nước hướng tới nền công nghiệp hóa, cho nên ô tô chính là phương tiện chủ lực để vận tải hàng hoá và con người. Lượng xe ô tô tiêu thụ trong nước tăng khoảng 8% mỗi năm. Điều này yêu cầu cần đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ ô tô.

Theo báo cáo của Hiệp hội Ô tô Việt Nam (VAMA) năm 2022, tại Việt Nam có tổng khoảng 510.000 xe được tiêu thụ trong năm chưa kể đến doanh số các xe bán lẻ như: Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen Subaru hay Volvo… Trong các năm tiếp theo, Việt Nam có khả năng tăng trưởng lên đến 800.000 chiếc/năm theo Bộ Công thương. Đây là điều kiện và cơ hội phát triển vượt bậc lớn hơn cho ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam.

Có rất nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành học kỹ thuật ô tô nên nhiều bạn sinh viên được đào tạo sẽ không cần quá lo lắng về vấn đề việc làm. Các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau để tuyển việc làm kỹ sư thiết kế ô tô có chuyên môn giỏi. Chính vì thế, các bạn sinh viên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường thì cần trau dồi kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm thực tế để có mức lương vô cùng hấp dẫn và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Nhu cầu việc làm kỹ sư thiết kế ô tô ngày càng cao bởi nhu cầu sử dụng và công nghệ phát triển

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ sư thiết kế ô tô

Theo như Job3s tìm hiểu, Mức lương của việc làm kỹ sư thiết kế ô tô chủ yếu phụ thuộc vào kiến thức chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm bản thân. Dưới đây là mức lương dao động trung bình cho một kỹ sư thiết kế ô tô:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm kỹ sư thiết kế ô tô Mức lương giao động VNĐ /tháng) Kỹ sư thiết kế ô tô mới ra trường 10.000.000 - 15.000.000 Kỹ sư thiết kế ô tô (1-3 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Kỹ sư thiết kế ô tô (3-5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 25.000.000 Kỹ sư thiết kế ô tô (trên 5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 50.000.000

Mức lương của kỹ sư thiết kế ô tô khá hấp dẫn dao động từ 10.000.000 VNĐ/tháng trở lên tùy vào năng lực

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư thiết kế ô tô

Kỹ sư thiết kế có vai trò trong lĩnh vực ngành thiết kế, sản xuất, bảo trì và cải tiến sản phẩm ô tô. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết:

Đưa ra cải tiến, phân tích và thiết kế dòng xe:

Việc làm của kỹ sư thiết kế ô tô luôn có sự nghiên cứu, thiết kế và phân tích sản phẩm dòng xe gồm có tiêu chí về: động cơ, hệ thống, thiết kế chi tiết cho dòng ô tô. Việc nghiên cứu và phân tích này sẽ cho ra một bản vẽ kỹ thuật hoàn chỉnh. Sau đó tiến hành thử nghiệm lắp ráp trên sản phẩm có sẵn để kiểm tra chất lượng.

Thiết kế cấu trúc hệ thống và cơ khí ô tô:

Quá trình thiết kế của kỹ sư bao gồm có: động cơ, hệ thống treo, hộp số hệ thống lái,.... Về cấu trúc của xe, kỹ sư thiết kế chú trọng tới độ cứng, độ bền và an toàn. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành xe, kỹ sư còn kiểm tra tình trạng của xe nếu có hư hỏng cần đưa ra nguyên nhân và cách khắc phục.

Kỹ sư thiết kế hệ thống điện tử

Hệ thống điện tử trong ô tô khá phức tạp hệ thống điều hòa không khí, hệ thống động cơ và rất nhiều hệ thống khác đòi hỏi kỹ sư thiết kế vừa đúng với cấu trúc lại vừa phù hợp với trải nghiệm người dùng.

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D

Phần mềm thiết kế 3D khá phổ biến để hỗ trợ công việc cho kỹ sư như AutoCAD, SolidWorks hoặc NX để tạo ra mô hình xe dưới dạng hình ảnh mô phỏng 3D. Với tính năng hiện đại này đã hỗ trợ cho kỹ sư hoàn thiện tính toàn vẹn hệ thống và hiệu suất công việc trước khi sản xuất thực tế.

Kiểm tra tính năng mô phỏng

Kỹ sư cần thực hiện việc kiểm tra và mô phỏng thiết kế của họ để đáp ứng tiêu chí về an toàn, hiệu suất và quy định về lượng khí thải.

Công việc của kỹ sư thiết kế ô tô theo quy trình nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thực tế

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư thiết kế ô tô

Các nhà tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ô tô có tay nghề cao đáp ứng đủ tiêu chí về các yêu cầu như có bằng cấp, chuyên môn giỏi và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương. Dưới đây là một số những kỹ năng cần có đối với việc làm kỹ sư thiết kế ô tô:

Bằng cấp và kiến thức chuyên môn:

Đối với yêu cầu bằng cấp, ưu tiên kỹ sư thiết kế ô tô bằng đại học ngành kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật điện tử,... cùng với các chứng chỉ đi kèm như CAD, CAM và CAE có lợi thế hơn.

Kiến thức chuyên môn: Hiểu sâu về lĩnh vực thiết kế xe ô tô cho cấu trúc và hệ thống xe. Bên cạnh đó, thành thạo công cụ phần mềm thiết kế như CAD/CAM, mô phỏng 3D như Autodesk Inventor, ANSYS và còn hiểu biết tiêu chuẩn và quy định liên quan đến kỹ thuật thiết kế ô tô.

Yêu cầu về kỹ năng cần có:

Kỹ năng về thiết kế: Đây là kỹ năng cần có đối với một kỹ sư thiết kế, ứng viên có thể cung cấp bản vẽ chi tiết 2D/ 3D Autocad mô tả sản phẩm đầy đủ trước khi đưa vào triển khai sản xuất.

Kỹ năng đọc hiểu và phân tích bản vẽ: Đây là kỹ năng bóc tách bản vẽ rất quan trọng để đáp ứng được những yêu cầu về vật tư, máy móc nhằm mục đích đạt được yêu cầu đã đưa ra.

Khả năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt bao gồm lên ý tưởng, báo cáo tiến độ và làm việc nhóm hiệu quả.

Tư duy sáng tạo: Khả năng tư duy sáng tạo sẽ giúp cho vị trí kỹ sư này có ý tưởng độc đáo trong kỹ thuật mới.

Kỹ năng hoạt động nhóm: Kỹ sư thiết kế thường xuyên trao đổi và phối hợp với các bộ phận khác sản xuất, marketing để hoàn thiện sản phẩm.

Kỹ năng giải quyết các vấn đề: Kỹ sư thiết kế cần linh hoạt và quyết đoán khi gặp vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế và thử nghiệm.

Các nhà tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ô tô cần có tay nghề cao đáp ứng đủ tiêu chí đưa ra

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ô tô nhiều

Nền kinh tế phát triển tập trung ở các thành phố lớn, đặc biệt ngành kỹ thuật ô tô phát triển do nhu cầu sử dụng thuận tiện cho việc vận hành hàng hóa và con người. Chính vì thế, nhu cầu việc làm kỹ sư thiết kế ô tô càng nhiều hơn. Dưới đây là một số tỉnh, thành phố tuyển dụng nhiều nhất:

Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ô tô Hà Nội

Thành phố Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị và giáo dục lớn nhất cả nước, nơi tập trung nhiều trường đại học kỹ thuật, viện nghiên cứu, và các doanh nghiệp lớn trong ngành công nghiệp ô tô. Đặc biệt, có nhiều dự án nghiên cứu và phát triển xe điện, xe tự lái nên nhu cầu việc làm kỹ sư thiết kế tăng cao.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ô tô TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh có nền kinh tế phát triển đứng đầu các tỉnh thành trong nước. Có nhiều doanh nghiệp công ty sản xuất ô tô, phụ tùng và linh kiện, đặc biệt các công ty đa quốc gia và các tập đoàn lớn trong nước như Mitsubishi, Toyota, và Thaco đang mở rộng hoạt động tại khu vực miền Nam. Chính vì thế nhu cầu việc làm kỹ sư thiết kế ô tô ngày càng cao về xe cá nhân và thương mại tại TP.HCM.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ô tô Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng có nền kinh tế phát triển khu vực miền Trung, với vị trí chiến lược cho giao thương trong nước và quốc tế. Tại thị trường việc làm Đà Nẵng, tập trung phát triển mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ, bao gồm sản xuất và lắp ráp ô tô. Chính vì vậy, các công ty trong ngành công nghiệp kỹ thuật lắp ráp ô tô đang mở rộng tuyển việc làm kỹ sư thiết kế để phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu địa phương và xuất khẩu phụ tùng ô tô ra nước ngoài.

6. Trường đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô uy tín nhất Việt Nam

Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô phát triển nên cần lượng lớn nguồn nhân lực có liên quan tới việc làm kỹ sư thiết kế ô tô. Các trường đào tạo đại học, cao đẳng luôn thu hút các bạn sinh viên chọn lựa. Dưới đây là một vài thông tin quan trọng nên tham khảo:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Bách Khoa Hà Nội Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00, A01 26,5 20 - 24 triệu VNĐ/năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00, A01, D01 24,75 19 - 23 triệu VNĐ/năm Đà Nẵng Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00, A01 22,5 11 - 13 triệu VNĐ/năm Cần Thơ Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00, A01 19,5 9 - 11 triệu VNĐ/năm Thái Nguyên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00, A01, D07 18,0 10 - 12 triệu VNĐ/năm Huế Đại học Khoa học – Đại học Huế Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00, A01 17,0 8 - 10 triệu VNĐ/năm Bình Dương Đại học Thủ Dầu Một Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00, A01 17,5 12 - 15 triệu VNĐ/năm Hải Phòng Đại học Hàng Hải Việt Nam Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00, A01 20.0 12 - 14 triệu VNĐ/năm

Hiện nay các trường đại học uy tín đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô

Kết Luận

Vị trí kỹ sư thiết kế ô tô không chỉ mang đến cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn mà còn mở ra tiềm năng phát triển lâu dài trong ngành công nghiệp kỹ thuật ô tô có những bước tiến mới. Với nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế ô tô ngày càng tăng từ các doanh nghiệp sản xuất ô tô và công nghệ. Đây là cơ hội tốt cho những ứng viên có kỹ năng chuyên môn vững vàng, đam mê sáng tạo và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của ngành.