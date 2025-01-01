Công việc Thiết kế

Nhu cầu tuyển việc làm thiết kế tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay vì bất kỳ công ty kinh doanh lĩnh vực nào cũng cần nhân viên thiết kế. Trong khi đó, nhân lực để phục vụ cho ngành này vẫn đang thiếu trầm trọng. Các nhà tuyển dụng có chế độ đãi ngộ rất tốt với các ứng viên có trình độ chuyên môn cao, khả năng sáng tạo tốt, với mức lương dao động từ 4.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm thiết kế

Nhân viên thiết kế là những người thực hiện quá trình xác định yêu cầu của khách hàng, sau đó hiện thực hóa ý tưởng, thiết kế thành hình ảnh có thể bao gồm hình minh họa, logo, bố cục, ảnh. Công việc của những người này sẽ là định hình mảng hình ảnh của các trang web, sách báo, tạp chí hoặc bao bì sản phẩm hay nhiều đối tượng khác.

Thiết kế là ngành đóng vai trò quan trọng, có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống hiện nay. Nói về ngành này, hầu hết công ty kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần đến nhân viên thiết kế. Nhưng, đối diện với nhu cầu tuyển dụng cao, nhân lực của việc làm thiết kế lại thiếu trầm trọng.

Theo số liệu từ Hiệp hội quảng cáo Việt Nam (VAA), Việt Nam có gần 50 công ty quảng cáo nước ngoài, 3.000 công ty quảng cáo nội địa và hàng nghìn công ty chuyên về lĩnh vực thiết kế đồ họa. Ngoài ra, các nhà xuất bản, tòa soạn, đài truyền hình, xưởng in, công ty tổ chức sự kiện hay các công ty kinh doanh cũng đều có nhu cầu tuyển dụng nhân viên thiết kế.

Theo tìm từ trang web tuyển dụng Job3s uy tín, có tới hàng nghìn tin tìm kiếm vị trí việc làm thiết kế mỗi tháng. Thậm chí nhiều công ty tuyển nhân sự mà không yêu cầu kinh nghiệm. Điều đó chứng tỏ sự “khát” nhân lực việc làm thiết kế tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm thiết kế

Theo thống kê, mức thu nhập của nhân viên thiết kế phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố như địa điểm làm việc, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và lĩnh vực hoạt động. Dưới đây là mức lương chi tiết:

Lưu ý: Ngoài lương cơ bản trên, mức thu nhập của nhân viên thiết kế còn phụ thuộc khá nhiều vào quy mô công ty và chất lượng sản phẩm. Đối với những ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm, mức lương có thể cao hơn cùng nhiều chế độ đãi ngộ hơn.

3. Mô tả công việc cho việc làm thiết kế

Nhiệm vụ của nhân viên thiết kế tùy thuộc vào lĩnh vực, ngành công nghiệp mà họ làm việc. Dưới đây là những công việc mà một nhân viên thiết kế cần làm:

Nghiên cứu và phát triển ý tưởng thiết kế

Nghiên cứu, hiểu rõ yêu cầu của khách hàng hoặc các bộ phận có liên quan.

Phân tích thông tin, xác định mục tiêu, các yếu tố kỹ thuật và yêu cầu trong thiết kế.

Lên ý tưởng, tạo bản vẽ sơ đồ ý tưởng.

Sử dụng trí tưởng tượng, kiến thức chuyên môn đưa ra các thiết kế ban đầu.

Thực hiện bản phác thảo và mô hình hóa sản phẩm

Vẽ phác thảo, sơ đồ minh họa ý tưởng.

Sử dụng công cụ, phần mềm thiết kế có thể là Adobe Photoshop, Illustrator, Sketch, các phần mềm CAD (Computer-Aided Design) tạo ra bản vẽ, mô hình thiết kế.

Phát triển mẫu, mô hình thử nghiệm cho sản phẩm.

Kiểm tra tính khả thi, tính thẩm mỹ của thiết kế sau khi sử dụng các công cụ thủ công hay máy in 3D.

Đảm bảo hình ảnh, bố cục hấp dẫn thị giác, mang tính thương hiệu.

Phân tích phản hồi từ khách hàng và điều chỉnh thiết kế

Làm việc với khách hàng, đảm bảo rằng thiết kế đáp ứng đúng yêu cầu, tiêu chuẩn của dự án.

Kiểm tra, điều chỉnh sản phẩm theo sự thay đổi, phản hồi từ khách hàng nếu có.

Cập nhật kiến thức, kỹ năng nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Hợp tác với các bộ phận khác như marketing, sản xuất và bán hàng

Hợp tác với đồng nghiệp như kỹ sư, nhà sản xuất, tiếp thị để đảm bảo rằng thiết kế đáp ứng đúng yêu cầu, tiêu chuẩn của dự án.

Chỉnh sửa thiết kế thay đổi nếu cần thiết, tạo ra sản phẩm cuối cùng.

4. Tổng hợp vị trí công việc trong việc làm thiết kế

Hiện nay, việc làm thiết kế bao gồm nhiều phân ngành khác nhau và rất hot trên thị trường tuyển dụng. Dưới đây là những vị trí phổ biến:

4.1. Việc làm Thiết kế đồ họa

Nhân viên thiết kế đồ họa có nhiệm vụ sử dụng các phần mềm thiết kế tạo ra bản vẽ kỹ thuật số nhằm phục vụ cho mục đích in ấn. Các sản phẩm điển hình của lĩnh vực này có thể là bộ nhận diện thương hiệu, bao bì sản phẩm, hình minh họa trên sách, báo, tạp chí, các biển quảng cáo.

Công việc chính:

Lên ý tưởng, triển khai ý tưởng thành các sản phẩm đồ họa.

Sử dụng công cụ đồ họa tạo ra sản phẩm.

Trao đổi, làm việc với khách hàng đáp ứng các yêu cầu của khách.

Theo dõi, chỉnh sửa sản phẩm khi đạt yêu cầu.

4.2. Việc làm Thiết kế sản phẩm

Nhân viên thiết kế sản phẩm là người tạo thành các thiết kế đẹp mắt, nhất quán mang lại độ nhận diện cho từng sản phẩm, nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu người dùng.

Công việc chính:

Định hướng tầm nhìn và chiến lược sản phẩm.

Nghiên cứu giá trị sản phẩm.

Xác định đối tượng khách hàng.

Phác thảo ý tưởng thiết kế sản phẩm.

Triển khai thiết kế sản phẩm.

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả.

4.3. Việc làm Thiết kế nội thất

Nhân viên thiết kế nội thất là công việc thiết kế các phòng, bố trí đồ dùng sinh hoạt sao cho có sự phối hợp hài hòa về màu sắc, ánh sáng, thẩm mỹ. Công việc của những người này là khiến các vật trang trí tạo một môi trường sống tiện nghi và thoải mái.

Công việc chính:

Tìm hiểu đặc điểm, tính cách và nhu cầu của gia chủ.

Bố trí khu vực phù hợp với thị hiếu, yêu cầu của khách hàng.

Chọn màu sắc, vật liệu xây dựng hợp lý.

Chọn trang thiết bị nhiều công năng, hợp với yêu cầu.

Giám sát quá trình xây dựng, tạo ra không gian thỏa mãn nhu cầu của gia chủ.

4.4. Việc làm Thiết kế web

Nhân viên thiết kế web (web design) là người có nhiệm vụ phối hợp với nhiều bộ phận chuyên ngành khác nhau để triển khai ý tưởng của khách tạo thành một website hoàn chỉnh. Trên các website này, có những nội dung phù hợp theo yêu cầu của cửa hàng, doanh nghiệp, được hiển thị dưới dạng văn bản, hình ảnh tĩnh - động, các video.

Công việc chính:

Tiếp nhận thông tin và nhu cầu của khách hàng.

Tổng hợp các yêu cầu, gửi đến bộ phận thiết kế phác thảo demo.

Kiểm tra bản demo sau khi khách hàng gửi phản hồi.

Bản demo được chuyển sang bộ phận lập trình, triển khai thành website.

Tiến hành kiểm tra, chạy thử để test lỗi trước khi gửi đến tay khách hàng.

Cài đặt tên miền, các thông tin cần thiết.

Bàn giao web, hướng dẫn khách quản trị web, xử lý những lỗi cơ bản.

4.5. Việc làm Thiết kế thời trang

Nhân viên thiết kế thời trang là những người chịu trách nhiệm sáng tạo, phát triển các sản phẩm, các bộ sưu tập, phong cách trang phục dựa trên những yếu tố thẩm mỹ và ứng dụng.

Công việc chính:

Nghiên cứu thị trường và xu hướng thời trang hiện nay.

Lên ý tưởng thiết kế cho từng trang phục.

Lựa chọn các chủ đề thời trang theo mùa.

Rà soát phong cách mới, kích cỡ của mặt hàng thời trang.

Giới thiệu Moodboard (bảng tâm trạng, bên trong có các hình ảnh, ý tưởng thiết kế) và mẫu thử cho khách hàng.

4.6. Việc làm Thiết kế ấn phẩm truyền thông

Nhân viên thiết kế ấn phẩm truyền thông là người thực hiện thiết kế các tài liệu hoặc phương tiện với mục đích truyền tải thông điệp, thông tin, quảng cáo đến khách hàng và công chúng.

Công việc chính:

Thiết kế những hình ảnh cho fanpage, thiết kế quảng cáo.

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông.

Phối hợp với bên nội dung để lên ý tưởng.

Hỗ trợ bộ phận biên tập để thiết kế Frame, Thumbnail, Text… phục vụ quá trình sản xuất ấn phẩm.

4.7. Việc làm Kiến trúc sư

Kiến trúc sư là những người tạo ra sản phẩm kiến trúc, hiện thực hóa những nhu cầu về không gian của khách hàng thông qua bản vẽ thiết kế công trình.

Công việc chính:

Xây dựng kế hoạch thiết kế chi tiết.

Quản lý công tác thiết kế trong từng giai đoạn.

Giám sát công trình đang thi công.

Lập báo cáo, đề xuất các cách xử lý sự cố khi phát sinh.

4.8. Việc làm thực tập sinh thiết kế đồ họa

Thực tập sinh thiết kế đồ họa là những người đến các công ty, doanh nghiệp để học hỏi các kiến thức về thiết kế đồ họa.

Công việc chính:

Thiết kế ấn phẩm quảng cáo.

Phát triển, duy trì độ nhận diện thương hiệu của công ty.

Thiết kế nội dung trên các nền tảng.

Thiết kế hình ảnh web, layout, đảm bảo tính nhất quán.

Hỗ trợ bộ phận thiết kế đồ họa những công việc thường ngày.

5. Khu vực tuyển việc làm thiết kế

Nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế hiện nay đang rất cao, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn vì đây là những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển ngành, đặc biệt nguồn lao động cũng dồi dào.

5.1. Tuyển dụng việc làm thiết kế tại Hà Nội

Việc làm tại Hà Nội, ngày càng nhiều các công ty quảng cáo, truyền thông xuất hiện trên địa bàn, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên thiết kế tại đây luôn duy trì ở mức cao. Có tới hàng trăm tin tức tìm kiếm nhân sự mỗi tháng trên các web việc làm tại các quận như Hai Bà Trưng, Đống Đa thuộc khu vực Hà Nội. Điều này cho thấy các doanh nghiệp trên địa bàn thực sự rất “khát” nhân lực. Tuy nhiên, vì là thủ đô của nước ta, Hà Nội có nguồn lao động dồi dào nên tỉ lệ cạnh tranh lớn.

Với mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, các nhà tuyển dụng mong muốn tìm các ứng viên có chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm về thiết kế trên địa bàn.

5.2. Tuyển dụng việc làm thiết kế tại TP. HCM

Việc làm TP. HCM khu vực có nhiều công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa lĩnh vực ngành nghề trong đó truyền thông quảng cáo cũng rất phát triển. Vì vậy, nhu cầu tuyển việc làm thiết kế tại khu vực này cũng tăng trưởng rõ rệt nhiều năm nay. Tại Quận 1, Quận 3, Quận Tân Bình… có nhiều tin đăng tuyển vị trí thiết kế đồ họa, kiến trúc sư và thiết kế ấn phẩm truyền thông.

Các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều chế độ đãi ngộ tốt dành cho các ứng viên tiềm năng trong lĩnh vực thiết kế.

5.3. Tuyển dụng việc làm thiết kế tại Đà Nẵng

Việc làm Đà Nẵng vùng kinh tế phát triển trọng điểm khu vực miền Trung của nước ta. Đây cũng là nơi tập trung nhiều công ty quảng cáo, truyền thông, sáng tạo. Do đó, khu vực này cũng cần nhiều nhân viên thiết kế với trình độ chuyên môn cao. Tại các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, nhu cầu việc làm thiết kế luôn tăng mạnh. Đây là cơ hội cho các ứng viên có chuyên môn về lĩnh vực này.

Với mức lương từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp tại Đà Nẵng cần tìm các ứng viên có chuyên môn và trình độ. Đặc biệt, nhân viên thiết kế có tính sáng tạo luôn được đánh giá cao.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm thiết kế

Việc làm thiết kế là công việc liên quan đến khả năng sáng tạo, lên ý tưởng cho các thiết kế có thể là hình ảnh, video. Các nhà tuyển dụng luôn có những yêu cầu riêng cho các ứng viên. Chi tiết dưới đây:

Kiến thức về phần mềm thiết kế (Photoshop, Illustrator, AutoCAD)

Một nhân viên thiết kế phải có kiến thức về các phần mềm thiết kế và sử dụng thành thạo những phần mềm thiết kế như: phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh (Photoshop, Illustrator), phần mềm thiết kế bản vẽ kỹ thuật (AutoCAD). Nhằm mang đến những sản phẩm đẹp mắt, sáng tạo từ đó có thể làm hài lòng được cả những khách hàng khó tính.

Kỹ năng sáng tạo và tư duy thiết kế

Khả năng sáng tạo và tư duy thiết kế là yêu cầu tất yếu của một nhân viên thiết kế. Nếu muốn nổi bật giữa các thiết kế khác, đòi hỏi sản phẩm của bạn phải độc đáo, sáng tạo. Ngoài việc thiết kế, tất cả các công việc khác liên quan cũng cần sự mới lạ.

Công việc thiết kế đòi hỏi người làm ra sản phẩm phải có mắt thẩm mỹ, khả năng phối hợp màu sắc. Những người biết sáng tạo về mọi mặt có thể biến những thứ tầm thường hoặc dở dang trở thành những thứ độc lạ, mới mẻ và thú vị, đạt được yêu cầu của khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Vì phải thường xuyên giao tiếp với khách hàng, nhân viên thiết kế cần có sự lắng nghe, trao đổi và đưa ra các đề xuất giải pháp phù hợp. Bạn cũng cần có khả năng hợp tác, bàn bạc với đồng nghiệp khi làm việc chung trong một công ty, để đưa ra những ý kiến cho khách hàng. Giao tiếp tốt giúp một nhà thiết kế thể hiện hiệu quả ý tưởng một cách rõ ràng và dễ hiểu, thông qua các bản vẽ, mô hình, thuyết trình,... và bảo vệ niềm tin của họ.

Khối lượng công việc kỹ sư thiết kế rất lớn và phức tạp, kỹ năng làm việc nhóm tốt là yêu cầu cần thiết khi tuyển dụng nhân viên thiết kế.

Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc

Nhà thiết kế cần có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành công việc đúng deadline. Kỹ năng này rất quan trọng vì nhiều nhân viên thiết kế chọn làm tại nhà, miễn giao bản demo đúng yêu cầu.

Ngoài ra, mỗi dự án thiết kế đều yêu cầu sự tổ chức, phân chia công việc rõ ràng. Kỹ năng quản lý, tổ chức công việc giúp nhà thiết kế có thể hoàn thành dự án đúng thời hạn và ngân sách, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro.

Kiến thức về xu hướng thị trường thiết kế

Trong một kỷ nguyên số hoá, mọi thứ đổi mới, phát triển trong tích tắc, do đó nhân viên thiết kế cần cập nhật kịp thời để thỏa mãn được yêu cầu của thị trường, nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của xã hội. Nếu hiểu về thị trường, bạn mới có thể sáng tạo, cho ra những ý tưởng thiết kế thú vị, lạ, thu hút khách hàng.

7. Những khó khăn trong việc làm thiết kế

Việc làm thiết kế đang là ngành có nhiều cơ hội phát triển. Nhưng, nhân viên ngành này cũng gặp một số thách thức. Dưới đây là những vấn đề mà một nhà thiết kế hay gặp phải:

Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành dự án: Bất kỳ dự án nào cũng cần có deadline, một nhân viên thiết kế chịu áp lực công việc và thời gian hoàn thành công việc. Nếu nộp bản thảo thiết kế chậm, bạn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến dự án hoặc khiến tiến độ của các phòng ban khác chậm theo.

Cạnh tranh trong ngành thiết kế: Việc làm thiết kế có tính cạnh tranh cao vì ngày càng nhiều lao động theo đuổi ngành này. Các công ty thiết kế, truyền thông, quảng cáo xuất hiện ngày càng nhiều gây biến động thị trường lao động. Điều này đẩy nhân viên thiết kế vào tình thế phải luôn sáng tạo và mới lạ.

Đối mặt với yêu cầu khắt khe từ khách hàng: Cấp trên và khách hàng luôn yêu cầu nhân viên thiết kế phải đáp ứng được yêu cầu thị trường. Muốn thiết kế một sản phẩm hợp ý nhiều người và vẫn đảm bảo sự "tôn nghiêm" của một nhà thiết kế là điều không dễ dàng.

Sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng thiết kế: Thị trường luôn có sự đổi mới và mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng kể cả lĩnh vực thiết kế. Các ứng viên cần cập nhật xu hướng thiết kế, học hỏi những kiến thức mới, để không bị đào thải, thụt lùi về sau trong thời đại 4.0.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế hiện nay đang có xu hướng ngày một tăng, đặc biệt là khi xuất hiện nhiều công ty, doanh nghiệp về truyền thông và sáng tạo. Nếu có chuyên môn trong lĩnh vực này và đam mê với ngành, trở thành một nhân viên thiết kế là một sự lựa chọn tốt dành cho bạn vì mức lương hấp dẫn, công việc ổn định.